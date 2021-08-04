Названы самые ломкие жесткие диски в мире

Компания Backblaze, работающая в сфере облачного хранилища, подготовила статистику самых ненадежных и, наоборот, живучих жестких дисков по количеству вышедших из строя за II квартал 2021 г. С большим отрывом в этой категории «победили» накопители Seagate. При этом один HDD данной марки попал в рейтинг самых отказоустойчивых.

Не все жесткие диски одинаково надежны

Компания Backblaze назвала марки и модели, в наибольшей степени подверженные риску выхода из строя, и одновременно самые надежные. Как пишет портал TechSpot, самыми ненадежными специалисты компании признали накопители компании Seagate. Основанная в 2007 г. Backblaze сдает в аренду облачные хранилища и занимается резервным копированием данных.

Backblaze на собственном опыте отслеживает работоспособность жестких дисков на протяжении нескольких лет. Последний на момент публикации материала ее отчет характеризует положение дел во II квартале 2021 г. завершившемся 30 июня. На этот момент под наблюдением ее специалистов было почти 181,5 тыс. жестких дисков.

Способность жесткого диска бесперебойно работать годами напрямую зависит от производителя

Что примечательно, HDD компании Seagate оказались одновременно и самыми ненадежными и, наоборот, самыми отказоустойчивыми. Однако во второй категории их заметно меньше.

Антилидеры рейтинга

Во II квартале 2021 г. специалисты Backblaze выявили 439 вышедших из строя жестких дисков. 91 из них – это Seagate модели SD4000DM000 объемом 4 ТБ.

Результаты за II квартал 2021 года

На втором месте оказался 14-терабайтный MG07ACA14TA марки Toshiba – за три месяца «умерло» 55 таких винчестеров. Замыкает топ-3 самых ненадежных накопителей еще один HDD марки Seagate, ST12000NM0008 на 12 ТБ (46 шт.).

Четвертое и пятое место в этом рейтинге тоже удерживает Seagate со своими ST8000NM0055 (8 ТБ, 45 шт.) и ST12000NM0008 (12 ТБ, 41 шт.). Всего в таблице Backblaze представлено 23 модели, 11 из которых произведены Seagate. В общей сложности из общего количества сломавшихся накопителей (439 шт.) на HDD этой марки приходится 333 шт. или около 75,9%.

Самые надежные винчестеры

За период с 1 марта по 30 июня 2021 г. специалисты Backblaze выявили три модели HDD, ни разу не вышедшие из строя. Это в первую очередь 6-терабайтный Seagate ST6000DX000, а за ним следует Western Digital со своим WUH721816ALE6L0 на 16 ТБ. Аналогичный результат показал винчестер HUH721212ALE600 (12 ТБ) марки HGST, с 2012 г. и по настоящее время принадлежащей Western Digital.

Метод анализа надежности

Backblaze измеряет надежность HDD с использованием годовой частоты отказов (annualized failure rate, AFR). Чем ниже этот показатель, тем выше надежность жесткого диска.

Как пишет портал ZDnet, самая большая трудность в измерении надежности HDD заключается в том, что это можно сделать только ретроспективно. Чем старше привод, тем ненадежнее он становится.

Композитный ИИ: что это такое и зачем он нужен? Искусственный интеллект

К примеру, упомянутые накопители Seagate ST6000DX000, которые использует Backblaze (у компании 886 действующих), имеют средний возраст более шести лет, но при этом лишь один из них вышел из строя за последний год.

В то же время из более чем 151,2 тыс. жестких дисков Seagate ST14000NM0138 на 14 ТБ, установленных в серверы Dell не позднее шести месяцев назад, 23 вышли из строя, в результате чего AFR этой модели достиг колоссальных 5,55%. Причины «вымирания» этих HDD пока не выявлены.

Средний показатель AFR для жестких дисков за II квартал 2021 г. составил 1,01%, по сравнению с 0,85% в I квартале 2021 г. и 0,81% во II квартале 2020 г.

Результаты за восемь лет

Опубликовав итоги замеров надежности HDD за вторую четверть 2021 г., компания Backblaze также поделилась своими наблюдениями за последние восемь лет. В период с 20 апреля 2013 г. по 30 июня 2021 г. ее специалисты зафиксировали выход из строя 8793 жестких дисков. Почти половина их них – это все те же Seagate SD4000DM000, победившие в новом антирейтинге. За ним следуют Seagate ST12000NM0007 (12 ТБ, 1905 шт.) и Seagate ST8000NM0055 (8 ТБ, 699 шт.).

Backblaze не везет с накопителями Seagate

Притом нельзя сказать, что дело в наработке часов. Средний возраст SD4000DM000 составляет около 68 месяцев или около 5,6 года, а ST12000NM0007 – меньше 32 месяцев или 2,64 года. Для сравнения, винчестеры HGST HM55C4040BLE640, коих за тот же промежуток времени «умерло» 295 шт., имеют средний возраст 56,4 месяца или 4,7 года.

Seagate все равно на коне

Несмотря на неутешительные показатели надежности, согласно отчету Backblaze, винчестеры Seagate остаются самыми популярными в мире, и доля компании на мировом рынке продолжает расти. Профильный портал Block & Files опубликовал статистику за I квартал 2021 г. на основе данных аналитических компаний IDC, Coughlin и TrendForce. В ней сказано, что Seagate удерживает 43% глобального рынка жестких дисков в натуральном выражении против 36% у Western Digital и 21% у Toshiba.

С продажами на мировом рынке у Seagate полный порядок

Годом ранее на долю Seagate приходилось 42% рынка, у Western Digital было 37%, у Toshiba – 21%. В I квартале 2019 г. доли составляли 40,9%, 45,8% и 13,3% соответственно, то есть всего два года назад лидером была Western Digital.