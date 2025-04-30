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SATA Serial ATA Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации
СОБЫТИЯ
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|30.04.2025
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Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману
IPS, 1920x1080, 60 Гц, 16:9 Процессор Intel Core M3 8100Y, 1.1 ГГц (3.4 ГГц, в режиме Turbo) Встроенная графика Intel UHD Graphics 615 (встроенная) Оперативная память 16 ГБ DDR3 Накопитель SSD 512 ГБ SATA M.2 2280 Операционная система Windows 11 Pro Сеть Wi-Fi 2.4/5 ГГц 802.11ac, Bluetooth 5.0 Аккумулятор 5000 мАч Габариты 357,5 х 229,5 х 23,4 мм Масса 1,63 кг Цена 31 990 руб Дизайн и эргон
|21.07.2022
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Digma представила два SSD на 2 ТБ
Производитель потребительской электроники Digma объявил о старте продаж твердотельных накопителей данных (SSD) объемом 2 ТБ: Mega G1 PCIe Gen.3 x 4 2 ТБ и Run S9 SATA III 2 ТБ. Об этом CNews сообщили представители Digma. Модель Mega G1 представлена в форм-факторе M.2 2280 и построена на контроллере Innogrit IG5216, а Run S9 базируется на Silicon Motion
|19.07.2022
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Найден способ хищения данных с миллиардов ПК во всем мире, даже не подключенных к интернету
ая конфиденциальная информация. Описанный учеными метод предусматривает использование интерфейсного SATA-кабеля в качестве антенны радиопередатчика, излучающего сигнал в диапазоне 6 ГГц. Атака
|03.03.2022
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Digma выходит на рынок SSD
мплектующих и запустила в продажу две серии бюджетных твердотельных накопителей данных (SSD) — Run (SATA III, 2,5 дюйма) и Mega (PCIe 3.0 x4, NVMe, m.2) объёмом от 128 ГБ до 1 ТБ. Отличительная
|16.02.2022
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TDS‑h2489FU — флагманское двухпроцессорное All‑flash хранилище для 24 дисков U.2 NVMe
24 отсеками для твердотельных накопителей U.2 NVMe Gen4 x4, семь из которых также поддерживают SSD SATA 6 Гбит/с. Встроенная операционная система QuTS hero на основе ZFS включает функции для у
|17.06.2021
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Transcend представила новые SSD без буфера DRAM
строенные на основе 96-слойной 3D NAND, в форм-факторах 2,5 дюйма и M.2, с интерфейсами NVMe PCIe и SATA III. Данные продукты призваны удовлетворить растущий спрос на интеллектуальные приложени
|09.02.2021
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В России стартовали продажи новых SSD Samsung 870 EVO SATA. Цены
В России стартовали продажи твердотельных накопителей Samsung серии SATA – 870 EVO, они уже доступны в официальных магазинах Samsung и в магазинах партнеров. Сер
|20.01.2021
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Samsung выпустила сверхбыстрые SSD для древних ПК и ноутбуков
го числа настольных компьютеров – как современных, так и устаревших. Они подключаются по интерфейсу SATA, первое поколение которого было представлено еще в 2000 г. Samsung 870 EVO оснащены инте
|20.08.2020
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Что такое диски SATA и кому они до сих пор нужны
Что такое диски SATA и как они работают Интерфейс SATA разрабатывался специально для улучшения скорост
|28.01.2020
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NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе передачи данных?
ых. Скажем, протокол Serial ATA изначально был разработан для жестких дисков, его последняя версия, SATA 3.0, датируется 2008 г. и разработана до того, как твердотельные накопители получили шир
|20.08.2018
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Toshiba представила твердотельные накопители RM5 с интерфейсом SAS
категорию SSD с интерфейсом SAS, предназначенных для замены твердотельных накопителей с интерфейсом SATA в серверных системах. Бюджетные SAS-носители (vSAS) 12 Гбит/с серии RM5 обладают емкость
|26.10.2017
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Adata представила SSD XPG SX6000 c интерфейсом PCIe Gen3x4
щий производительность PCI Express при цене традиционных 2,5-дюймовых SSD-накопителей с интерфейсом SATA. Накопитель SX6000 в компактном форм-факторе M.2 достигает скорости чтения 1000 МБ/с и с
|02.10.2017
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Toshiba представила корпоративные 10 ТБ жесткие диски с интерфейсом SATA
скоростью передачи данных, 237 МБ/с, по сравнению с предыдущей серией MG05, а также увеличенной на 25% средней наработкой на отказ (MTTF), которая составляет 2,5 млн часов. Диски снабжены интерфейсом SATA 6 Гбит/с и имеют частоту вращения 7200 об/мин. Кроме того, жесткие диски серии MG06 поддерживают эмуляцию технологии Advanced Format (512e) для совместимости с существующими приложениями и
|11.08.2017
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Toshiba представила однокорпусные SSD-диски на основе 3D флеш-памяти
го, обладают более высокой производительностью и занимают меньше места по сравнению с традиционными SATA-дисками. Кроме того, благодаря экономически эффективной конструкции без использования па
|15.05.2017
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SATA SSD накопители Toshiba HK4 используются в All-Flash массивах NetApp SolidFire
Toshiba Electronics Europe (TEE) объявила о применении SATA SSD-дисков серии HK4 в отдельных моделях массивов хранения данных NetApp SolidFire на ос
|27.04.2017
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Toshiba расширяет спектр корпоративных SATA SSD для серверов Dell EMC PowerEdge
тки данных серии HK4 в форм-факторе 1,8 и 2,5 дюйма в серверы Dell EMC PowerEdge 13G. Твердотельные SATA-диски Toshiba серии HK4 обладают оптимизированными для корпоративного использования пара
|19.04.2017
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Transcend представила SSD MTS810, в форм-факторе M.2
ion, Inc. представила твердотельный накопитель MTS810, выполненный в одностороннем форм-факторе M.2 SATA. Односторонний твердотельный накопитель Transcend MTS810 в форм-факторе M.2 создан на ос
|06.04.2017
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Toshiba представила жесткие диски корпоративного класса емкостью 8 ТБ
ков высокой емкости MG, обеспечивающей устройствами емкостью 8 ТБ критические для бизнеса серверы и общие системы хранения данных. Диск является первым устройством Toshiba емкостью 8 ТБ с интерфейсом SATA 6,0 Гбит/с, оптимизированным для хранения больших объемов данных в корпоративных системах, а его емкость на 33% больше по сравнению с моделями дисков SATA емкостью 6 ТБ предыдущего
|09.01.2017
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Western Digital представила клиентские SSD серии WD Black PCIe
выходе новых твердотельных накопителей WD Black PCIe (SSD), предназначенных для клиентских устройств. Как рассказали CNews в компании, новые модели дополнят собой недавно анонсированные твердотельные SATA накопители WD Blue и WD Green, а также семейство высокопроизводительных дисковых накопителей для ПК и рабочих станций, образуя таким образом законченное портфолио устройств хранения данных
|21.10.2016
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Два новых SSD Western Digital прошли сертификацию VMware
Western Digital (WDC) объявила о том, что ее твердотельные накопители SanDisk CloudSpeed Eco Gen. II SATA и HGST Ultrastar SN100 PCI Express (PCIe) NVMe прошли сертификацию для работы в окружениях VMware. Как рассказали CNews в компании, накопителю HGST Ultrastar SN100 PCIe NVMe по итогам серт
|11.10.2016
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Western Digital анонсировала свои первые SATA SSD-накопители
Western Digital представила твердотельные накопители WD Blue и WD Green — первые SSD с интерфейсами SATA под маркой WD. Новые SSD-накопители дополнят серию жестких дисков для ПК и рабочих станц
|26.02.2016
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Toshiba представила SATA SSD-диски для корпоративных систем и ЦОДов
ics Europe (TEE) представила новую серию HK4 корпоративных твердотельных (SSD) дисков c интерфейсом SATA (6 Гбит/с), предназначенную для рабочих нагрузок с высокой интенсивностью чтения и начал
|11.01.2016
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Transcend представила новый SATA III SSD на базе флэш-памяти MLC NAND
оллера Transcend TS6510 и флэш-памяти MLC NAND. Благодаря использованию интерфейса нового поколения SATA III 6 Гбит/с накопитель Transcend SSD360S осуществляет чтение и запись данных на скорост
|11.11.2015
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Transcend представила 2,5-дюймовый накопитель SSD570 на базе флэш-памяти SLC NAND
ого применения. Как сообщили CNews в Transcend, благодаря использованию интерфейса нового поколения SATA III 6 Гбит/с накопители Transcend SSD570 емкостью 128 ГБ осуществляют чтение и запись да
|09.09.2015
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DSCon предложила дисковые массивы BIOS AP DVT10T2 с хост-интерфейсами Thunderbolt 2 и USB 3.0 / eSATA
сковые массивы DVT10T2 серии DVpro, производства BIOS AP, вмещают до 10 3,5-дюймовых жестких дисков SATA с поддержкой «горячей» замены в корпусе форм-фактора Tower. Два хост-интерфейса Thunderb
|27.04.2015
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HyperX представил новый твердотельный накопитель с поддержкой интерфейса SATA 3.0
ройств хранения данных — представила твердотельный накопитель HyperX Savage с поддержкой интерфейса SATA 3.0 (6 ГБ/с). Четырехъядерный восьмиканальный контроллер Phison S10 обеспечивает устройс
|19.02.2015
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Toshiba представила 3,5-дюймовые SATA-накопители повышенной емкости
ропейского подразделения компании Toshiba представил новую линейку жёстких дисков MD ёмкостью до 5 ТБ. Благодаря высокой скорости работы, низким энергозатратам и малому уровню шума новые 3,5-дюймовые SATA-накопители подойдут для использования и дома, и в офисе, сообщили CNews в Toshiba. Новые жёсткие диски линейки MD предлагают до 5 ТБ свободного пространства для хранения документов, фотогр
|05.09.2013
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Transcend пополнила линейку промышленных SSD двумя новыми моделями
Компания Transcend Information представила два новых промышленных твердотельных 2,5-дюймовых SATA-накопителя: SSD630I Industrial Temp и SSD630. Новинки позволяют расширить предложение ус
|29.11.2012
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Toshiba выпустила корпоративные жесткие диски нового поколения емкостью 4 ТБ
tronics Europe (TEE) объявило о выпуске своей первой линейки четырехтерабайтных корпоративных жестких дисков. В новой линейке MG03xxx400 представлены 3,5-дюймовые (8,9-сантиметровые) накопители SAS и SATA, которые подходят для критически важных серверных платформ и систем хранения данных, а также для частных облачных хранилищ. Линейка состоит из четырех моделей емкостью до 4 ТБ. Это жесткие
|05.10.2011
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Apacer показала серию модульных SATA SSD для промышленности
Apacer Technology Inc. представила серию модульных SATA SSD: SDM (SATA Disk Module) 3. Модули данной серии не только обладают устойчивостью к ударам/вибрации и обеспечивают низкое потребление энергии, но также могут работать в расширенно
|17.05.2011
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Western Digital представила новые SATA-накопители для медиаконтента
ный показатель MTBF накопителей WD AV-GP составляет 1 млн. часов. Western Digital представила новые SATA-накопители для медиаконтента Накопители WD AV-GP емкостью 2,5 ТБ (модель WD25EURS) и 3 Т
|28.01.2011
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Создан переходник из eSATA в USB 3.0
Компания NewerTech создала адаптер для подключения eSATA винчестеров в USB 3.0 порты. Комплект состоит из самого адаптера и удлинителя. Стоимость - 30 долларов.
|02.08.2010
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Выпущен гибридный SSD-накопитель
ибридный SSD-носитель данных. Устройство UltraDrive MX SSD представляет собой двойной интерфейс для SATA II и mini-USB. Соответственно, данный интерфейс позволяет использовать SSD-диск как внут
|09.03.2010
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Fastor NS200 G3 — новая модульная система хранения данных от ETegro
я данных (NAS) в линейке устройств корпоративного уровня. ETegro Fastor NS200 G3 поддерживает до 15 SATA\SAS-дисков и выпускается в пьедестальном корпусе. Она разработана на базе серверных проц
|29.12.2009
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Выпущен первый переходник SATA/USB 3.0
Компания Brando представила специальный компактный адаптер, позволяющий подключать SATA-устройства к USB 3.0 шине. Кроме того, существует и его модификация, представляющая собой портативную док-станцию SATA QuickPort. Стоимость гаджета составляет всего 48 долларов.
|21.09.2009
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Seagate выпустил жесткий диск с интерфейсом SATA 3.0 6 Гбит/с
дисков, компания Seagate Technology, приступила к поставкам 3,5-дюймового винчестера с интерфейсом SATA 3.0, предлагающего вдвое большую по сравнению SATA 2.0 скорость передачи данных 6
|28.05.2009
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eSATA/USB-флешка
ти нового типа. Точнее сказать, все уже давно известно, но вот в форм-факторе «флешки» SSD-память еще никто не применял. Гаджет под названием 600-UZ32G имеет SSD-флеш-память и два разъема, под USB, и eSATA, для тех, у кого есть тот или другой коннект на передней панели компьютера. Надо думать, что обмен данными со скоростью 75MB/sec понравится многим и скоро такие девайсы станут общеприятно
|28.05.2009
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SATA 3.0 удваивает скорость передачи данных
Консорциум SATA-IO опубликовал SATA 3.0 – новую спецификацию интерфейса, обеспечивающую максималь
|21.05.2009
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Все больше и больше SATA HDD
Год назад был представлен первый ридер для SATA HDD, где кроме собственно жесткого диска имелись также и кард-ридеры для карт памяти. И
|17.12.2008
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TRENDnet представил преобразователь интерфейса IDE в SATA
дств организации сети и беспроводных решений, представил TU-IDES - преобразователь интерфейса IDE в SATA, который позволяет подключать IDE-устройства типа приводов CD, DVD и жестких дисков к по
SATA и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 45
|Tom’s Hardware 600 21
|DigiTimes - Издание 1331 14
|X-Bit Labs 83 12
|Inquirer 463 11
|Liliputing 76 6
|Чудо техники 60 6
|TechSpot 188 6
|N+1 - Издание 188 6
|Reg Hardware 91 5
|Ars Technica 450 4
|DailyTech 96 4
|Wikipedia - Википедия 650 4
|Reddit 398 4
|AnandTech 73 4
|TechPowerUp 23 3
|PC Magazine - PCMag 104 3
|Мобильные системы 118 3
|Silicon 494 3
|CNET Networks - CNET News 1643 3
|Hardware Zone 20 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
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|WCCFTech - Издание 110 3
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