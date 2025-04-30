Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману IPS, 1920x1080, 60 Гц, 16:9 Процессор Intel Core M3 8100Y, 1.1 ГГц (3.4 ГГц, в режиме Turbo) Встроенная графика Intel UHD Graphics 615 (встроенная) Оперативная память 16 ГБ DDR3 Накопитель SSD 512 ГБ SATA M.2 2280 Операционная система Windows 11 Pro Сеть Wi-Fi 2.4/5 ГГц 802.11ac, Bluetooth 5.0 Аккумулятор 5000 мАч Габариты 357,5 х 229,5 х 23,4 мм Масса 1,63 кг Цена 31 990 руб Дизайн и эргон

Digma представила два SSD на 2 ТБ Производитель потребительской электроники Digma объявил о старте продаж твердотельных накопителей данных (SSD) объемом 2 ТБ: Mega G1 PCIe Gen.3 x 4 2 ТБ и Run S9 SATA III 2 ТБ. Об этом CNews сообщили представители Digma. Модель Mega G1 представлена в форм-факторе M.2 2280 и построена на контроллере Innogrit IG5216, а Run S9 базируется на Silicon Motion

Найден способ хищения данных с миллиардов ПК во всем мире, даже не подключенных к интернету ая конфиденциальная информация. Описанный учеными метод предусматривает использование интерфейсного SATA-кабеля в качестве антенны радиопередатчика, излучающего сигнал в диапазоне 6 ГГц. Атака

Digma выходит на рынок SSD мплектующих и запустила в продажу две серии бюджетных твердотельных накопителей данных (SSD) — Run (SATA III, 2,5 дюйма) и Mega (PCIe 3.0 x4, NVMe, m.2) объёмом от 128 ГБ до 1 ТБ. Отличительная

TDS‑h2489FU — флагманское двухпроцессорное All‑flash хранилище для 24 дисков U.2 NVMe 24 отсеками для твердотельных накопителей U.2 NVMe Gen4 x4, семь из которых также поддерживают SSD SATA 6 Гбит/с. Встроенная операционная система QuTS hero на основе ZFS включает функции для у

Transcend представила новые SSD без буфера DRAM строенные на основе 96-слойной 3D NAND, в форм-факторах 2,5 дюйма и M.2, с интерфейсами NVMe PCIe и SATA III. Данные продукты призваны удовлетворить растущий спрос на интеллектуальные приложени

В России стартовали продажи новых SSD Samsung 870 EVO SATA. Цены В России стартовали продажи твердотельных накопителей Samsung серии SATA – 870 EVO, они уже доступны в официальных магазинах Samsung и в магазинах партнеров. Сер

Samsung выпустила сверхбыстрые SSD для древних ПК и ноутбуков го числа настольных компьютеров – как современных, так и устаревших. Они подключаются по интерфейсу SATA, первое поколение которого было представлено еще в 2000 г. Samsung 870 EVO оснащены инте

Что такое диски SATA и кому они до сих пор нужны Что такое диски SATA и как они работают Интерфейс SATA разрабатывался специально для улучшения скорост

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе передачи данных? ых. Скажем, протокол Serial ATA изначально был разработан для жестких дисков, его последняя версия, SATA 3.0, датируется 2008 г. и разработана до того, как твердотельные накопители получили шир

Toshiba представила твердотельные накопители RM5 с интерфейсом SAS категорию SSD с интерфейсом SAS, предназначенных для замены твердотельных накопителей с интерфейсом SATA в серверных системах. Бюджетные SAS-носители (vSAS) 12 Гбит/с серии RM5 обладают емкость

Adata представила SSD XPG SX6000 c интерфейсом PCIe Gen3x4 щий производительность PCI Express при цене традиционных 2,5-дюймовых SSD-накопителей с интерфейсом SATA. Накопитель SX6000 в компактном форм-факторе M.2 достигает скорости чтения 1000 МБ/с и с

Toshiba представила корпоративные 10 ТБ жесткие диски с интерфейсом SATA скоростью передачи данных, 237 МБ/с, по сравнению с предыдущей серией MG05, а также увеличенной на 25% средней наработкой на отказ (MTTF), которая составляет 2,5 млн часов. Диски снабжены интерфейсом SATA 6 Гбит/с и имеют частоту вращения 7200 об/мин. Кроме того, жесткие диски серии MG06 поддерживают эмуляцию технологии Advanced Format (512e) для совместимости с существующими приложениями и

Toshiba представила однокорпусные SSD-диски на основе 3D флеш-памяти го, обладают более высокой производительностью и занимают меньше места по сравнению с традиционными SATA-дисками. Кроме того, благодаря экономически эффективной конструкции без использования па

SATA SSD накопители Toshiba HK4 используются в All-Flash массивах NetApp SolidFire Toshiba Electronics Europe (TEE) объявила о применении SATA SSD-дисков серии HK4 в отдельных моделях массивов хранения данных NetApp SolidFire на ос

Toshiba расширяет спектр корпоративных SATA SSD для серверов Dell EMC PowerEdge тки данных серии HK4 в форм-факторе 1,8 и 2,5 дюйма в серверы Dell EMC PowerEdge 13G. Твердотельные SATA-диски Toshiba серии HK4 обладают оптимизированными для корпоративного использования пара

Transcend представила SSD MTS810, в форм-факторе M.2 ion, Inc. представила твердотельный накопитель MTS810, выполненный в одностороннем форм-факторе M.2 SATA. Односторонний твердотельный накопитель Transcend MTS810 в форм-факторе M.2 создан на ос

Toshiba представила жесткие диски корпоративного класса емкостью 8 ТБ ков высокой емкости MG, обеспечивающей устройствами емкостью 8 ТБ критические для бизнеса серверы и общие системы хранения данных. Диск является первым устройством Toshiba емкостью 8 ТБ с интерфейсом SATA 6,0 Гбит/с, оптимизированным для хранения больших объемов данных в корпоративных системах, а его емкость на 33% больше по сравнению с моделями дисков SATA емкостью 6 ТБ предыдущего

Western Digital представила клиентские SSD серии WD Black PCIe выходе новых твердотельных накопителей WD Black PCIe (SSD), предназначенных для клиентских устройств. Как рассказали CNews в компании, новые модели дополнят собой недавно анонсированные твердотельные SATA накопители WD Blue и WD Green, а также семейство высокопроизводительных дисковых накопителей для ПК и рабочих станций, образуя таким образом законченное портфолио устройств хранения данных

Два новых SSD Western Digital прошли сертификацию VMware Western Digital (WDC) объявила о том, что ее твердотельные накопители SanDisk CloudSpeed Eco Gen. II SATA и HGST Ultrastar SN100 PCI Express (PCIe) NVMe прошли сертификацию для работы в окружениях VMware. Как рассказали CNews в компании, накопителю HGST Ultrastar SN100 PCIe NVMe по итогам серт

Western Digital анонсировала свои первые SATA SSD-накопители Western Digital представила твердотельные накопители WD Blue и WD Green — первые SSD с интерфейсами SATA под маркой WD. Новые SSD-накопители дополнят серию жестких дисков для ПК и рабочих станц

Toshiba представила SATA SSD-диски для корпоративных систем и ЦОДов ics Europe (TEE) представила новую серию HK4 корпоративных твердотельных (SSD) дисков c интерфейсом SATA (6 Гбит/с), предназначенную для рабочих нагрузок с высокой интенсивностью чтения и начал

Transcend представила новый SATA III SSD на базе флэш-памяти MLC NAND оллера Transcend TS6510 и флэш-памяти MLC NAND. Благодаря использованию интерфейса нового поколения SATA III 6 Гбит/с накопитель Transcend SSD360S осуществляет чтение и запись данных на скорост

Transcend представила 2,5-дюймовый накопитель SSD570 на базе флэш-памяти SLC NAND ого применения. Как сообщили CNews в Transcend, благодаря использованию интерфейса нового поколения SATA III 6 Гбит/с накопители Transcend SSD570 емкостью 128 ГБ осуществляют чтение и запись да

DSCon предложила дисковые массивы BIOS AP DVT10T2 с хост-интерфейсами Thunderbolt 2 и USB 3.0 / eSATA сковые массивы DVT10T2 серии DVpro, производства BIOS AP, вмещают до 10 3,5-дюймовых жестких дисков SATA с поддержкой «горячей» замены в корпусе форм-фактора Tower. Два хост-интерфейса Thunderb

HyperX представил новый твердотельный накопитель с поддержкой интерфейса SATA 3.0 ройств хранения данных — представила твердотельный накопитель HyperX Savage с поддержкой интерфейса SATA 3.0 (6 ГБ/с). Четырехъядерный восьмиканальный контроллер Phison S10 обеспечивает устройс

Toshiba представила 3,5-дюймовые SATA-накопители повышенной емкости ропейского подразделения компании Toshiba представил новую линейку жёстких дисков MD ёмкостью до 5 ТБ. Благодаря высокой скорости работы, низким энергозатратам и малому уровню шума новые 3,5-дюймовые SATA-накопители подойдут для использования и дома, и в офисе, сообщили CNews в Toshiba. Новые жёсткие диски линейки MD предлагают до 5 ТБ свободного пространства для хранения документов, фотогр

Transcend пополнила линейку промышленных SSD двумя новыми моделями Компания Transcend Information представила два новых промышленных твердотельных 2,5-дюймовых SATA-накопителя: SSD630I Industrial Temp и SSD630. Новинки позволяют расширить предложение ус

Toshiba выпустила корпоративные жесткие диски нового поколения емкостью 4 ТБ tronics Europe (TEE) объявило о выпуске своей первой линейки четырехтерабайтных корпоративных жестких дисков. В новой линейке MG03xxx400 представлены 3,5-дюймовые (8,9-сантиметровые) накопители SAS и SATA, которые подходят для критически важных серверных платформ и систем хранения данных, а также для частных облачных хранилищ. Линейка состоит из четырех моделей емкостью до 4 ТБ. Это жесткие

Apacer показала серию модульных SATA SSD для промышленности Apacer Technology Inc. представила серию модульных SATA SSD: SDM (SATA Disk Module) 3. Модули данной серии не только обладают устойчивостью к ударам/вибрации и обеспечивают низкое потребление энергии, но также могут работать в расширенно

Western Digital представила новые SATA-накопители для медиаконтента ный показатель MTBF накопителей WD AV-GP составляет 1 млн. часов. Western Digital представила новые SATA-накопители для медиаконтента Накопители WD AV-GP емкостью 2,5 ТБ (модель WD25EURS) и 3 Т

Создан переходник из eSATA в USB 3.0 Компания NewerTech создала адаптер для подключения eSATA винчестеров в USB 3.0 порты. Комплект состоит из самого адаптера и удлинителя. Стоимость - 30 долларов.

Выпущен гибридный SSD-накопитель ибридный SSD-носитель данных. Устройство UltraDrive MX SSD представляет собой двойной интерфейс для SATA II и mini-USB. Соответственно, данный интерфейс позволяет использовать SSD-диск как внут

Fastor NS200 G3 — новая модульная система хранения данных от ETegro я данных (NAS) в линейке устройств корпоративного уровня. ETegro Fastor NS200 G3 поддерживает до 15 SATA\SAS-дисков и выпускается в пьедестальном корпусе. Она разработана на базе серверных проц

Выпущен первый переходник SATA/USB 3.0 Компания Brando представила специальный компактный адаптер, позволяющий подключать SATA-устройства к USB 3.0 шине. Кроме того, существует и его модификация, представляющая собой портативную док-станцию SATA QuickPort. Стоимость гаджета составляет всего 48 долларов.

Seagate выпустил жесткий диск с интерфейсом SATA 3.0 6 Гбит/с дисков, компания Seagate Technology, приступила к поставкам 3,5-дюймового винчестера с интерфейсом SATA 3.0, предлагающего вдвое большую по сравнению SATA 2.0 скорость передачи данных 6

eSATA/USB-флешка ти нового типа. Точнее сказать, все уже давно известно, но вот в форм-факторе «флешки» SSD-память еще никто не применял. Гаджет под названием 600-UZ32G имеет SSD-флеш-память и два разъема, под USB, и eSATA, для тех, у кого есть тот или другой коннект на передней панели компьютера. Надо думать, что обмен данными со скоростью 75MB/sec понравится многим и скоро такие девайсы станут общеприятно

SATA 3.0 удваивает скорость передачи данных Консорциум SATA-IO опубликовал SATA 3.0 – новую спецификацию интерфейса, обеспечивающую максималь

Все больше и больше SATA HDD Год назад был представлен первый ридер для SATA HDD, где кроме собственно жесткого диска имелись также и кард-ридеры для карт памяти. И