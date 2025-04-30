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SATA Serial ATA Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации

Обзор «SATA» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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30.04.2025 Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману

IPS, 1920x1080, 60 Гц, 16:9 Процессор Intel Core M3 8100Y, 1.1 ГГц (3.4 ГГц, в режиме Turbo) Встроенная графика Intel UHD Graphics 615 (встроенная) Оперативная память 16 ГБ DDR3 Накопитель SSD 512 ГБ SATA M.2 2280 Операционная система Windows 11 Pro Сеть Wi-Fi 2.4/5 ГГц 802.11ac, Bluetooth 5.0 Аккумулятор 5000 мАч Габариты 357,5 х 229,5 х 23,4 мм Масса 1,63 кг Цена 31 990 руб Дизайн и эргон
21.07.2022 Digma представила два SSD на 2 ТБ

Производитель потребительской электроники Digma объявил о старте продаж твердотельных накопителей данных (SSD) объемом 2 ТБ: Mega G1 PCIe Gen.3 x 4 2 ТБ и Run S9 SATA III 2 ТБ. Об этом CNews сообщили представители Digma. Модель Mega G1 представлена в форм-факторе M.2 2280 и построена на контроллере Innogrit IG5216, а Run S9 базируется на Silicon Motion

19.07.2022 Найден способ хищения данных с миллиардов ПК во всем мире, даже не подключенных к интернету

ая конфиденциальная информация. Описанный учеными метод предусматривает использование интерфейсного SATA-кабеля в качестве антенны радиопередатчика, излучающего сигнал в диапазоне 6 ГГц. Атака

03.03.2022 Digma выходит на рынок SSD

мплектующих и запустила в продажу две серии бюджетных твердотельных накопителей данных (SSD) — Run (SATA III, 2,5 дюйма) и Mega (PCIe 3.0 x4, NVMe, m.2) объёмом от 128 ГБ до 1 ТБ. Отличительная
16.02.2022 TDS‑h2489FU — флагманское двухпроцессорное All‑flash хранилище для 24 дисков U.2 NVMe

24 отсеками для твердотельных накопителей U.2 NVMe Gen4 x4, семь из которых также поддерживают SSD SATA 6 Гбит/с. Встроенная операционная система QuTS hero на основе ZFS включает функции для у
17.06.2021 Transcend представила новые SSD без буфера DRAM

строенные на основе 96-слойной 3D NAND, в форм-факторах 2,5 дюйма и M.2, с интерфейсами NVMe PCIe и SATA III. Данные продукты призваны удовлетворить растущий спрос на интеллектуальные приложени
09.02.2021 В России стартовали продажи новых SSD Samsung 870 EVO SATA. Цены

В России стартовали продажи твердотельных накопителей Samsung серии SATA – 870 EVO, они уже доступны в официальных магазинах Samsung и в магазинах партнеров. Сер
20.01.2021 Samsung выпустила сверхбыстрые SSD для древних ПК и ноутбуков

го числа настольных компьютеров – как современных, так и устаревших. Они подключаются по интерфейсу SATA, первое поколение которого было представлено еще в 2000 г. Samsung 870 EVO оснащены инте
20.08.2020 Что такое диски SATA и кому они до сих пор нужны

Что такое диски SATA и как они работают Интерфейс SATA разрабатывался специально для улучшения скорост
28.01.2020 NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе передачи данных?

ых. Скажем, протокол Serial ATA изначально был разработан для жестких дисков, его последняя версия, SATA 3.0, датируется 2008 г. и разработана до того, как твердотельные накопители получили шир
20.08.2018 Toshiba представила твердотельные накопители RM5 с интерфейсом SAS

категорию SSD с интерфейсом SAS, предназначенных для замены твердотельных накопителей с интерфейсом SATA в серверных системах. Бюджетные SAS-носители (vSAS) 12 Гбит/с серии RM5 обладают емкость
26.10.2017 Adata представила SSD XPG SX6000 c интерфейсом PCIe Gen3x4

щий производительность PCI Express при цене традиционных 2,5-дюймовых SSD-накопителей с интерфейсом SATA. Накопитель SX6000 в компактном форм-факторе M.2 достигает скорости чтения 1000 МБ/с и с
02.10.2017 Toshiba представила корпоративные 10 ТБ жесткие диски с интерфейсом SATA

скоростью передачи данных, 237 МБ/с, по сравнению с предыдущей серией MG05, а также увеличенной на 25% средней наработкой на отказ (MTTF), которая составляет 2,5 млн часов. Диски снабжены интерфейсом SATA 6 Гбит/с и имеют частоту вращения 7200 об/мин. Кроме того, жесткие диски серии MG06 поддерживают эмуляцию технологии Advanced Format (512e) для совместимости с существующими приложениями и
11.08.2017 Toshiba представила однокорпусные SSD-диски на основе 3D флеш-памяти

го, обладают более высокой производительностью и занимают меньше места по сравнению с традиционными SATA-дисками. Кроме того, благодаря экономически эффективной конструкции без использования па
15.05.2017 SATA SSD накопители Toshiba HK4 используются в All-Flash массивах NetApp SolidFire

Toshiba Electronics Europe (TEE) объявила о применении SATA SSD-дисков серии HK4 в отдельных моделях массивов хранения данных NetApp SolidFire на ос
27.04.2017 Toshiba расширяет спектр корпоративных SATA SSD для серверов Dell EMC PowerEdge

тки данных серии HK4 в форм-факторе 1,8 и 2,5 дюйма в серверы Dell EMC PowerEdge 13G. Твердотельные SATA-диски Toshiba серии HK4 обладают оптимизированными для корпоративного использования пара
19.04.2017 Transcend представила SSD MTS810, в форм-факторе M.2

ion, Inc. представила твердотельный накопитель MTS810, выполненный в одностороннем форм-факторе M.2 SATA. Односторонний твердотельный накопитель Transcend MTS810 в форм-факторе M.2 создан на ос
06.04.2017 Toshiba представила жесткие диски корпоративного класса емкостью 8 ТБ

ков высокой емкости MG, обеспечивающей устройствами емкостью 8 ТБ критические для бизнеса серверы и общие системы хранения данных. Диск является первым устройством Toshiba емкостью 8 ТБ с интерфейсом SATA 6,0 Гбит/с, оптимизированным для хранения больших объемов данных в корпоративных системах, а его емкость на 33% больше по сравнению с моделями дисков SATA емкостью 6 ТБ предыдущего

09.01.2017 Western Digital представила клиентские SSD серии WD Black PCIe

выходе новых твердотельных накопителей WD Black PCIe (SSD), предназначенных для клиентских устройств. Как рассказали CNews в компании, новые модели дополнят собой недавно анонсированные твердотельные SATA накопители WD Blue и WD Green, а также семейство высокопроизводительных дисковых накопителей для ПК и рабочих станций, образуя таким образом законченное портфолио устройств хранения данных
21.10.2016 Два новых SSD Western Digital прошли сертификацию VMware

Western Digital (WDC) объявила о том, что ее твердотельные накопители SanDisk CloudSpeed Eco Gen. II SATA и HGST Ultrastar SN100 PCI Express (PCIe) NVMe прошли сертификацию для работы в окружениях VMware. Как рассказали CNews в компании, накопителю HGST Ultrastar SN100 PCIe NVMe по итогам серт
11.10.2016 Western Digital анонсировала свои первые SATA SSD-накопители

Western Digital представила твердотельные накопители WD Blue и WD Green — первые SSD с интерфейсами SATA под маркой WD. Новые SSD-накопители дополнят серию жестких дисков для ПК и рабочих станц
26.02.2016 Toshiba представила SATA SSD-диски для корпоративных систем и ЦОДов

ics Europe (TEE) представила новую серию HK4 корпоративных твердотельных (SSD) дисков c интерфейсом SATA (6 Гбит/с), предназначенную для рабочих нагрузок с высокой интенсивностью чтения и начал
11.01.2016 Transcend представила новый SATA III SSD на базе флэш-памяти MLC NAND

оллера Transcend TS6510 и флэш-памяти MLC NAND. Благодаря использованию интерфейса нового поколения SATA III 6 Гбит/с накопитель Transcend SSD360S осуществляет чтение и запись данных на скорост
11.11.2015 Transcend представила 2,5-дюймовый накопитель SSD570 на базе флэш-памяти SLC NAND

ого применения. Как сообщили CNews в Transcend, благодаря использованию интерфейса нового поколения SATA III 6 Гбит/с накопители Transcend SSD570 емкостью 128 ГБ осуществляют чтение и запись да
09.09.2015 DSCon предложила дисковые массивы BIOS AP DVT10T2 с хост-интерфейсами Thunderbolt 2 и USB 3.0 / eSATA

сковые массивы DVT10T2 серии DVpro, производства BIOS AP, вмещают до 10 3,5-дюймовых жестких дисков SATA с поддержкой «горячей» замены в корпусе форм-фактора Tower. Два хост-интерфейса Thunderb
27.04.2015 HyperX представил новый твердотельный накопитель с поддержкой интерфейса SATA 3.0

ройств хранения данных — представила твердотельный накопитель HyperX Savage с поддержкой интерфейса SATA 3.0 (6 ГБ/с). Четырехъядерный восьмиканальный контроллер Phison S10 обеспечивает устройс
19.02.2015 Toshiba представила 3,5-дюймовые SATA-накопители повышенной емкости

ропейского подразделения компании Toshiba представил новую линейку жёстких дисков MD ёмкостью до 5 ТБ. Благодаря высокой скорости работы, низким энергозатратам и малому уровню шума новые 3,5-дюймовые SATA-накопители подойдут для использования и дома, и в офисе, сообщили CNews в Toshiba. Новые жёсткие диски линейки MD предлагают до 5 ТБ свободного пространства для хранения документов, фотогр
05.09.2013 Transcend пополнила линейку промышленных SSD двумя новыми моделями

Компания Transcend Information представила два новых промышленных твердотельных 2,5-дюймовых SATA-накопителя: SSD630I Industrial Temp и SSD630. Новинки позволяют расширить предложение ус
29.11.2012 Toshiba выпустила корпоративные жесткие диски нового поколения емкостью 4 ТБ

tronics Europe (TEE) объявило о выпуске своей первой линейки четырехтерабайтных корпоративных жестких дисков. В новой линейке MG03xxx400 представлены 3,5-дюймовые (8,9-сантиметровые) накопители SAS и SATA, которые подходят для критически важных серверных платформ и систем хранения данных, а также для частных облачных хранилищ. Линейка состоит из четырех моделей емкостью до 4 ТБ. Это жесткие
05.10.2011 Apacer показала серию модульных SATA SSD для промышленности

Apacer Technology Inc. представила серию модульных SATA SSD: SDM (SATA Disk Module) 3. Модули данной серии не только обладают устойчивостью к ударам/вибрации и обеспечивают низкое потребление энергии, но также могут работать в расширенно
17.05.2011 Western Digital представила новые SATA-накопители для медиаконтента

ный показатель MTBF накопителей WD AV-GP составляет 1 млн. часов. Western Digital представила новые SATA-накопители для медиаконтента Накопители WD AV-GP емкостью 2,5 ТБ (модель WD25EURS) и 3 Т
28.01.2011 Создан переходник из eSATA в USB 3.0

Компания NewerTech создала адаптер для подключения eSATA винчестеров в USB 3.0 порты. Комплект состоит из самого адаптера и удлинителя.  Стоимость - 30 долларов.
02.08.2010 Выпущен гибридный SSD-накопитель

ибридный SSD-носитель данных. Устройство UltraDrive MX SSD представляет собой двойной интерфейс для SATA II и mini-USB. Соответственно, данный интерфейс позволяет использовать SSD-диск как внут
09.03.2010 Fastor NS200 G3 — новая модульная система хранения данных от ETegro

я данных (NAS) в линейке устройств корпоративного уровня. ETegro Fastor NS200 G3 поддерживает до 15 SATA\SAS-дисков и выпускается в пьедестальном корпусе. Она разработана на базе серверных проц
29.12.2009 Выпущен первый переходник SATA/USB 3.0

Компания Brando представила специальный компактный адаптер, позволяющий подключать SATA-устройства к USB 3.0 шине. Кроме того, существует и его модификация, представляющая собой портативную док-станцию SATA QuickPort. Стоимость гаджета составляет всего 48 долларов.
21.09.2009 Seagate выпустил жесткий диск с интерфейсом SATA 3.0 6 Гбит/с

дисков, компания Seagate Technology, приступила к поставкам 3,5-дюймового винчестера с интерфейсом SATA 3.0, предлагающего вдвое большую по сравнению SATA 2.0 скорость передачи данных 6
28.05.2009 eSATA/USB-флешка

ти нового типа. Точнее сказать, все уже давно известно, но вот в форм-факторе «флешки» SSD-память еще никто не применял. Гаджет под названием 600-UZ32G имеет SSD-флеш-память и два разъема, под USB, и eSATA, для тех, у кого есть тот или другой коннект на передней панели компьютера. Надо думать, что обмен данными со скоростью 75MB/sec понравится многим и скоро такие девайсы станут общеприятно
28.05.2009 SATA 3.0 удваивает скорость передачи данных

Консорциум SATA-IO опубликовал SATA 3.0 – новую спецификацию интерфейса, обеспечивающую максималь
21.05.2009 Все больше и больше SATA HDD

Год назад был представлен первый ридер для SATA HDD, где кроме собственно жесткого диска имелись также и кард-ридеры для карт памяти. И

17.12.2008 TRENDnet представил преобразователь интерфейса IDE в SATA

дств организации сети и беспроводных решений, представил TU-IDES - преобразователь интерфейса IDE в SATA, который позволяет подключать IDE-устройства типа приводов CD, DVD и жестких дисков к по

Публикаций - 1658, упоминаний - 2099

SATA и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 508
SAS Institute 1082 242
Nvidia Corp 4002 207
AMD - Advanced Micro Devices 4641 161
Seagate Technology 766 115
Microsoft Corporation 25775 114
Samsung Electronics 11064 110
Toshiba Corporation 2980 110
Western Digital Corporation - WDC 589 98
HP Inc. 5883 92
Dell EMC 5180 89
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 86
Acer Group - Acer Inc 2776 79
Apple Inc 13154 75
AMD Graphics Product Group - ATI 973 69
Sony 6739 57
Fujitsu 2105 55
IBM - International Business Machines Corp 9699 51
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 48
Lenovo Group 2446 46
Hitachi - Хитачи 1501 46
Broadcom - VMware 2610 42
Dell Technologies - Dell Computer 2219 38
VAIO 475 36
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 31
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 31
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 30
Microchip Technology - Adaptec 121 29
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 28
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 27
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 26
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 25
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 25
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 24
Т-Платформы - T-Platforms 412 23
Seagate - Maxtor 146 22
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 22
Kingston Technology 218 22
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 33
Momentus Space 29 16
Россети Ленэнерго 1699 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 6
101Hotels.com 456 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Ferrari NV 159 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
UPS 216 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 3
Swarovski AG 74 3
Наукоград - технопарк 156 3
Почта России ПАО 2370 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Assist - Ассист 218 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Air France–KLM - Air France - KLM 81 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Uber 357 2
Intel Capital 148 2
Композит 99 2
Чип и Дип 12 2
Родник 91 2
Белый Ветер 365 2
Резонанс НПП 407 2
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 21 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Русский Стиль 45 2
Газпром ПАО 1493 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 74
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 18
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
TCG - Trusted Computing Group 31 6
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 4
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
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Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
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Greenpeace - Гринпис 130 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation 3 1
Союз кинематографистов России 11 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 825
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 628
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 584
DDR - Double data rate 3083 579
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 567
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 553
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 489
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 463
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 429
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 422
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 422
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 325
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 319
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 285
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 273
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 264
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 260
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 252
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 243
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 236
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 232
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 220
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 215
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 214
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 199
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 187
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 173
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 170
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 166
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 166
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 160
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 159
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 158
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 157
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 154
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 151
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 148
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 148
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 142
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 138
Microsoft Windows 16882 198
Linux OS 11533 157
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 138
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 124
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 118
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 114
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 106
Intel Core - Семейство процессоров 1251 99
Intel Celeron - Серия процессоров 979 73
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 73
Intel x86 - архитектура процессора 2151 71
Microsoft Windows 7 2007 67
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 67
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 66
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 65
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 61
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 57
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 54
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 54
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 54
Microsoft Windows 10 1938 49
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 48
Intel Core i - Cерия процессоров 534 48
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 47
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 45
Nvidia GeForce GTX 525 44
Nvidia Quadro GPU 279 41
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 41
Nvidia GeForce GT 337 40
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 39
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 38
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 38
Microsoft DirectX 723 36
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 36
Microsoft Windows XP 2431 36
Nvidia GeForce Go 189 35
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 35
Nvidia nForce 111 34
Google Android 15244 34
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 34
Ксенин Алекс 311 39
Larsson Martin - Ларссон Мартин 12 7
Курилина Наталья 21 7
Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 6
Блохнин Сергей 10 6
Устюжанин Александр 11 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Rowan Paul - Рован Пол 12 5
Иванов Борис 64 5
Ерофеева Мария 31 4
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 4
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 4
Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 4
Фильченков Александр 40 4
Евдокимов Андрей 95 4
Трушкин Константин 60 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Бурмистров Роман 6 3
Ким Александр 47 3
Изумрудов Олег 41 3
Масленников Евгений 10 3
Колмычек Павел 17 3
Брыкин Арсений 57 3
Юсупов Ренат 125 3
Лебедев Павел 36 3
Исаев Дмитрий 58 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 3
Chiang Chad - Джанг Чад 6 3
Пыкин Алексей 5 3
Семин Вячеслав 3 3
Ziller Jason - Зиллер Джейсон 4 3
Rydning John - Райднинг Джон 12 3
Опанасенко Всеволод 139 3
Блинов Михаил 73 3
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 3
Овчинников Сергей 50 2
Массух Илья 239 2
Обухов Александр 77 2
Платонов Сергей 13 2
Стаин Владислав 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 527
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 135
Европа 24964 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 61
Япония 13807 58
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 53
Китай - Тайвань 4245 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 43
Южная Корея - Республика 7052 31
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 20
Германия - Федеративная Республика 13221 20
Азия - Азиатский регион 5920 15
США - Калифорния 4829 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Израиль 2856 10
Африка - Африканский регион 3641 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 9
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 8
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 8
Ближний Восток 3154 8
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 8
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 8
Китай - Шанхай 833 8
Казахстан - Республика 6048 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Украина 7928 7
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Великобритания - Лондон 2432 6
Нидерланды 3746 6
Индия - Bharat 5869 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Франция - Французская Республика 8177 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 123
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 122
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 88
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 86
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 77
Ergonomics - Эргономика 1755 60
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 50
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 47
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 46
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 45
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 45
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 40
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 39
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 39
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 39
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 38
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 38
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 36
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 36
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 32
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 29
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 29
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 27
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 26
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 25
Английский язык 7030 24
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 24
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 24
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 22
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 21
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 20
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 19
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 17
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 17
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 17
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 16
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 16
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
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МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 1
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СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 16 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 21 1
РАН УрО ИФМ - Институт физики материалов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук 4 1
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Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 1
КРСУ - Кыргызско-Российский Славянский университет 3 1
Национальная библиотека Республики Карелия 2 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 24 1
Macarthur Stroud International 1 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
Intel Developer Forum - IDF 317 27
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CeBIT 614 13
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 13
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 7
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
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iF Design Awards 26 2
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
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Армия - Международный военно-технический форум 68 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
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Microsoft Ignite 44 1
Микроэлектроника - международный форум 22 1
Embedded World 10 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Apple Expo 11 1
PC Expo 36 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Adobe MAX 11 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
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