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TDS‑h2489FU — флагманское двухпроцессорное All‑flash хранилище для 24 дисков U.2 NVMe

Компания QNAP представляет сетевое хранилище класса All‑Flash TDS‑h2489FU с двумя центральными процессорами, оперативной ECC‑памятью типа DDR4 объемом до 1 ТБ и 24 отсеками для твердотельных накопителей U.2 NVMe Gen4 x4, семь из которых также поддерживают SSD SATA 6 Гбит/с. Встроенная операционная система QuTS hero на основе ZFS включает функции для уменьшения занимаемого объема хранящихся данных, оптимизации производительности и увеличения срока службы SSD. Об этом CNews сообщили представители QNAP.

All‑flash‑массивы на основе TS‑h2489FU с двумя процессорами Intel Xeon Silver 4300, большим объемом быстрой ECC‑памяти и дисковой подсистемой для накопителей U.2 NVMe суммарной пропускной способностью до 64 Гбит/с предназначены для ресурсоемких операций с интенсивным вводом‑выводом и чувствительных к задержкам приложений, которые используются в средах виртуализации и корпоративных центрах обработки данных.

В базовой комплектации установлен двухпортовый сетевой адаптер SmartNIC 25 Гбит/с SFP28, который в режиме объединения портов обеспечивает скорость передачи 50 Гбит/с. Пять слотов PCIe Gen4 предназначены для расширения возможностей NAS за счет дополнительных сетевых карт 10/25/40/100 Гбит/c или Fibre Channel, твердотельных накопителей M.2, а также адаптеров для подключения дисковых модулей и масштабирования емкости решения до 4704 ТБ. В два отдельных слота M.2 PCIe/SATA можно установить твердотельные накопители или Coral M.2 Accelerator для ускорения распознавания изображений с использованием искусственного интеллекта.

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QNAP TDS‑h2489FU

Операционная система QuTS hero ориентирована на целостность данных благодаря средствам самовосстановления, а также включает дедупликацию и сжатие для сокращения объема информации и эффективного использования SSD. Дополнительные функции, такие как объединение записи, TRIM и избыточное выделение ресурсов в пуле повышают производительность и продлевают срок службы твердотельных накопителей. Поддерживается практически неограниченное количество моментальных снимков с управлением версиями для надежной защиты данных. Встроенный Центр приложений предлагает дополнительное программное обеспечение для таких задач, как размещение виртуальных машин и контейнеров, создание облачного шлюза, а также локальное, удаленное и облачное резервное копирование.

Модификации и ключевые характеристики

- TDS‑h2489FU‑4309Y‑64G: два восьмиядерных Intel Xeon Silver 4309Y 2,8 ГГц, оперативная память ECC DDR4 объемом 64 ГБ (8 x 8 ГБ)

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- TDS‑h2489FU‑4314‑128G: два шестнадцатиядерных Intel Xeon Silver 4314 2,4 ГГц, оперативная память ECC DDR4 объемом 128 ГБ (8 x 16 ГБ)

- TDS‑h2489FU‑4314‑256G: два шестнадцатиядерных Intel Xeon Silver 4314 2,4 ГГц, оперативная память ECC DDR4 объемом 256 ГБ (8 x 32 ГБ)

Стоечный корпус высотой 2U, 24 отсека для U.2 SSD с интерфейсом NVMe Gen4 x4 (отсеки 17‑24 поддерживают установку SSD с интерфейсом SATA 6 Гбит/с), два сетевых порта 25 Гбит/с SFP28, четыре сетевых порта 2,5 Гбит/с RJ45, два слота для накопителей M.2 2280 NVMe (по одному PCIe Gen3 x4 и PCIe Gen3 x2) или SATA 6 Гбит/с, четыре порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/c), два блока питания мощностью 1200 Вт.

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