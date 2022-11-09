Flash Video

Хакеры полностью захватывают ПК, используя как приманку давно мертвый Adobe Flash Распространяется оно под видом популярных программ через сторонние площадки, чаще всего маскируясь под обновление плеера Adobe Flash Player. При этом компания Adobe окончательно прекратила поддержку Flash-технологии еще в конце 2020 г. Функциональность Расширение состоит из трех JavaScript-файлов, в которых реализованы функции сбора информации о машине, добычи (майнинга) криптовалюты на ст

TDS‑h2489FU — флагманское двухпроцессорное All‑flash хранилище для 24 дисков U.2 NVMe Компания QNAP представляет сетевое хранилище класса All‑Flash TDS‑h2489FU с двумя центральными процессорами, оперативной ECC‑памятью типа DDR4 объемом до 1 ТБ и 24 отсеками для твердотельных накопителей U.2 NVMe Gen4 x4, семь из которых также поддер

Flash Calls от «Телфин»: авторизация по звонку до 10 раз выгоднее СМС Российский телеком-провайдер «Телфин» объявляет о запуске новой услуги Flash Calls. Технология аутентификации пользователей через входящий звонок в телефоне до 10 раз дешевле СМС-информирования. Новая услуга Flash Calls, как сообщили CNews представители «Те

Окончательная смерть Flash. Adobe выжгла инициативу сохранения плеера в живых Атака на Clean Flash Корпорация Adobe Systems добилась закрытия Clean Flash за нарушение авторских пр

Flash окончательно изгонят из Windows. Пути назад больше нет Windows 10 без Flash Корпорация Microsoft готова полностью удалить Flash Player со всех компьютеров п

Pure представила новую версию Purity и All Flash СХД третьего поколения обеспечения Purity для FlashBlade и FlashArray ускоряют работу приложений Windows и обеспечивают защиту от программ-вымогателей для файловых, блочных и облачных приложений, в том числе, благодаря All Flash QLC платформе FlashArray//C третьего поколения, в результате чего гибридное хранение продуктивных нагрузок в центрах обработки данных становится устаревшим. Последние версии обновлений, п

Microsoft принудительно и безвозвратно удаляет Flash Player из Windows 10 Windows прощается с Flash Microsoft начала поэтапное развертывание обновления для операционной системы Windows 10

Китайцы создали собственный Flash и сделали его лучше, чем у Adobe государственной Linux-ОС Unity (Unity Operating System, UOS), создала собственный аналог технологии Flash. Проект получил название ReFla, и, как пишет портал cnTechPost, он нужен, чтобы китайск

Налоговики создали собственный браузер, лишь бы не отказываться от мертвого Flash лужба ЮАР (South African Revenue Service, SARS) создала собственный браузер с поддержкой технологии Flash, поддержку которой Adobe прекратила еще 31 декабря 2020 г. Это была вынужденная мера –

Мертвый Flash уничтожил всю ЖД-сеть в многомиллионном мегаполисе, бывшей колонии России оторый в начале XX века был известен как российская колония Дальний, напрямую связано с технологией Flash, которая принадлежит Adobe и не поддерживается с 1 января 2021 г. По данным HotHardware

Adobe окончательно убила Flash. В интернете началась глобальная блокировка Flash-контента С Flash покончено Компания Adobe приступила к принудительной блокировке воспроизведения любого

Adobe потребовала незамедлительно удалить Flash Player со всех устройств Опасный Flash Player Компания Adobe окончательно прекратила поддержку своей технологии Flash и

Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает Программисты не отпускают Flash на покой Группа энтузиастов работает над проектом Ruffle, который призван продлить жизн

«С-Терра СиЭсПи» и «Актив» совместно защитили удаленный доступ к корпоративным ресурсам шение выполнено с использованием российских разработок: электронного идентификатора Рутокен ЭЦП 2.0 Flash, совмещающего функции криптографического токена и защищенного флеш-диска, сертифицирова

VisionLabs и сеть автозаправок Flash запустили бесконтактную систему оплаты по лицу VisionLabs и сеть автоматических АЗС самообслуживания Flash запустили бесконтактную систему оплаты FlashID – для заправки автомобиля достаточно посмотреть в камеру платежного терминала. Сервис уже доступен на одной из станций в Ростове-на-Дону. Но

ИВК и «Актив» представили решение для организации защищенных дистанционных рабочих мест ИВК и «Актив» разработали комплексное решение для организации дистанционного рабочего места с высоким уровнем защиты. Решение основано на ОС «Альт 8 СП» и Рутокен ЭЦП 2.0 Flash. Рабочее место настраивается «в один клик» – все программное обеспечение размещено на USB-носителе и готово к немедленной работе, без установки на жесткий диск компьютера. Пользователь, н

Во Flash-плееры заложена «бомба с часовым механизмом». В конце 2020 г. они перестанут работать «Бомба» во Flash-плеере Adobe попросит пользователей удалить знаменитый мультимедиа-плеер Flash с

«Тионикс» и «Актив» стали технологическими партнерами сты компаний «Актив» и «Тионикс» успешно завершили испытания совместимости средств аутентификации и электронной подписи «Рутокен» и Tionix VDI Connect. В частности, был протестирован «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash». В ходе испытаний было установлено, что с устройства «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash» успешно запускается доверенная среда с клиентом для доступа к инфраструктуре виртуальных рабочих столо

Kioxia Europe представила пятое поколение памяти BiCS Flash Kioxia Europe объявила о завершении разработки пятого поколения трехмерной (3D) флеш-памяти BiCS Flash со 112-слойной вертикальной структурой. Kioxia планирует начать поставки первых рабочих образцов нового устройства емкостью 512 Гбит (64 ГБ), созданного с использованием технологии TLC (t

Google создала «волшебный» инструмент для легкой перепрошивки смартфонов на «чистый Android» «Волшебное» приложение Компания Google разработала фирменное приложение Android Flash Tool для прошивки устройств на базе «чистой» ОС Android. Идея проекта заключается в упрощении процесса замены ПО на гаджете. Android Flash Tool, пишет ресурс SlashGear, представляе

NetApp: По уровню проникновения all-flash Россия опережает ряд крупных европейских стран Насколько российские заказчики готовы к восприятию самых современных решений? Татьяна Бочарникова: Российские заказчики – одни из самых продвинутых в регионе EMEA, и наш фокус в стране – решения all-flash, системы объектного хранения, программно-определяемые продукты. У нас – уже есть реализованные проекты по Storage Grid и другим передовым технологиям. По уровню проникновения all-flash

Microsoft объявила дату полного отказа от Flash Отказ от Flash Microsoft полностью прекратит поддержку плагина Adobe Flash в новом браузере Edge, построенном на платформе Chromium, в декабре 2020 г. Напомним, компания решила отказаться от Edge

Toshiba Memory Europe представила память XL-FLASH класса хранилища Toshiba Memory Europe (TME) объявила о запуске в производство нового решения в области памяти класса хранилища (Storage Class Memory, SCM) — XL-FLASH . Оно создано на основе собственной инновационной технологии TME — 3D-флеш-памяти BiCS FLASH с размещением 1 бита данных в ячейке (SLC) — и обеспечивает низкую задержку и высокую п

Samsung выпустила ноутбук Notebook Flash по цене смартфона. Видео. Опрос «Печатная машинка» Компания Samsung провела на конференции CES 2019 официальный анонс нового дешевого мобильного компьютера Notebook Flash, выделяющегося на фоне многообразия игровых и профессиональных моделей. Это сугубо бюджетное решение на основе базовых процессоров Intel, у которого, тем не менее, есть ряд любопытных осо

Когда российские заказчики перейдут на All Flash %, рост за первые два квартала текущего года составил уже 30%. Мы показываем уверенные результаты уже 10 кварталов подряд». На российском рынке компания уверенно занимает первое место по поставке All-Flash решений. Доля All-Flash составила примерно половину от всех СХД, проданных NetApp в России. Гибридные платформы также занимают значительную часть в портфеле NetApp – компания заним

Когда All-Flash займет весь рынок СХД CNews: Согласно последним отчётам IDC, NetApp лидирует в сегменте All-Flash СХД в России и удерживает лидерство в регионе EMEA. За счёт чего вы достигли таких резу

Со всех государственных сайтов США требуют удалить Flash Долой Flash Сенатор от штата Орегон Рон Уайден (Ron Wyden) выпустил открытое письмо, в котором призвал государственные учреждения США скорейшим образом отказаться от использования Adobe Flash

Тайваньский стартап планирует занять заметную долю российского рынка All Flash СХД CNews: Расскажите немного об AccelStor Стефан Феррари: AccelStor, в отличие от других производителей all flash решений, основан на идее создания принципиально нового программного обеспечения (ПО), которое поможет максимально эффективно работать с существующими на рынке флэш технологиями. Привычная

Eset: группа Turla распространяет бэкдор с установщиком Flash Player – атаки типа watering hole и целевой фишинг. Как показало новое исследование Eset, группа совершенствует инструментарий.Хакеры Turla объединили в пакет собственный бэкдор и программу-установщик Adobe Flash Player, а также внедрили специальные техники, чтобы домены и IP-адреса загрузки поддельного софта внешне напоминали легитимную инфраструктуру Adobe. Данные меры заставляют потенциальную ж

All-flash массивы AccelStor будут поставляться в Россию через Skilline elStor объявила о назначении Skilline в качестве своего стратегического партнера на российском рынке. Партнерство со Skilline будет способствовать укреплению позиций AccelStor на российском рынке all-flash массивов.Вице-президент AccelStor Дэвид Као отметил: «Компаниям необходимы новые знания и содействие по мере того, как облачные технологии, виртуализация и искусственный интеллект кардина

Dell EMC расширила линейку СХД класса all-flash среднего ценового диапазона Dell EMC объявила о расширении линейки систем хранения данных среднего ценового диапазона двумя новыми массивами SC класса all-flash и выпустила обновленное программное обеспечение для Dell EMC Unity, призванное повысить эффективность и сократить издержки при хранении данных смешанного типа (блоков данных и файлов). De

Huawei и Hundsun Technologies представили решение для централизованных систем обработки транзакций Huawei и Hundsun Technologies представили all-flash-решение для ускорения обработки транзакций. Решение, созданное на базе системы хранения данных OceanStor Dorado V3 типа All-flash и платформы UF2.0, повышает надежность и обеспечив

Названа дата, когда Adobe убьет Flash Дата смерти FlashAdobe прекратит обновлять и распространять Flash Player в конце 2020 г. Об этом компания сообщила в своем блоге. Adobe считает, что открытые стандарты HTML5, WebGL и WebAssembly стали за последние годы достаточно развитыми, чтобы пользо

Eset: мобильный троян распространяется под видом обновления Adobe Flash Player едоносных программ, включая банковское ПО для кражи средств в системах мобильного банкинга. Загрузчик распространяется через скомпрометированные сайты и соцсети и маскируется под обновление для Adobe Flash Player.После установки на планшет или смартфон загрузчик сохраняется под видом сервиса Saving Battery («Экономия заряда батареи») и запрашивает расширенные права в системе. Получив необхо

NetApp представила новый All-Flash-массив, улучшающий экономику ЦОД Новый массив сократит затраты на обслуживание ЦОДКомпания NetApp представила новый корпоративный массив All-Flash FAS (AFF) A700s. Как сообщает разработчик, он является самым производительным в отрасли и гарантирует максимальную эффективность в соответствии с самыми строгими требованиями, которые пре

NetApp представила новый компактный массив All Flash FAS A700s NetApp представила корпоративный массив All-Flash NetApp All Flash FAS (AFF) A700s в компактном корпусе. Как рассказали CNews в компании, новинка обеспечивает высокий уровень производительности, позволяя модернизировать ИТ-инфраст

NetApp представила новый массив начального уровня в портфеле All-Flash Компания NetApp представила NetApp All Flash FAS (AFF) A200 — свой новейший продукт из портфеля флэш-технологий, решений для облачных сред и ЦОД следующего поколения, которые призваны помочь управлять данными и обеспечивать их защит

«Актив» представил Рутокен ЭЦП 2.0 Flash «Актив» объявил о начале продаж нового продукта Рутокен ЭЦП 2.0 Flash, предназначенного для двухфакторной аутентификации пользователей, авторизации и хранения электронной подписи с возможностью безопасного хранения большого объема конфиденциальных данных. К

Microsoft объявил о прощании с Flash омпания Microsoft присоединилась к Google, Apple и Mozilla, заявив об отказе от использования Adobe Flash player. В следующей версии своего веб-браузера Edge компания будет автоматически блокир