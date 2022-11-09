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Flash Video FLV формат файлов, медиаконтейнер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.11.2022 Хакеры полностью захватывают ПК, используя как приманку давно мертвый Adobe Flash

Распространяется оно под видом популярных программ через сторонние площадки, чаще всего маскируясь под обновление плеера Adobe Flash Player. При этом компания Adobe окончательно прекратила поддержку Flash-технологии еще в конце 2020 г. Функциональность Расширение состоит из трех JavaScript-файлов, в которых реализованы функции сбора информации о машине, добычи (майнинга) криптовалюты на ст
16.02.2022 TDS‑h2489FU — флагманское двухпроцессорное All‑flash хранилище для 24 дисков U.2 NVMe

Компания QNAP представляет сетевое хранилище класса All‑Flash TDS‑h2489FU с двумя центральными процессорами, оперативной ECC‑памятью типа DDR4 объемом до 1 ТБ и 24 отсеками для твердотельных накопителей U.2 NVMe Gen4 x4, семь из которых также поддер
08.12.2021 Flash Calls от «Телфин»: авторизация по звонку до 10 раз выгоднее СМС

Российский телеком-провайдер «Телфин» объявляет о запуске новой услуги Flash Calls. Технология аутентификации пользователей через входящий звонок в телефоне до 10 раз дешевле СМС-информирования. Новая услуга Flash Calls, как сообщили CNews представители «Те
18.10.2021 Окончательная смерть Flash. Adobe выжгла инициативу сохранения плеера в живых

Атака на Clean Flash Корпорация Adobe Systems добилась закрытия Clean Flash за нарушение авторских пр
04.05.2021 Flash окончательно изгонят из Windows. Пути назад больше нет

Windows 10 без Flash Корпорация Microsoft готова полностью удалить Flash Player со всех компьютеров п
18.02.2021 Pure представила новую версию Purity и All Flash СХД третьего поколения

обеспечения Purity для FlashBlade и FlashArray ускоряют работу приложений Windows и обеспечивают защиту от программ-вымогателей для файловых, блочных и облачных приложений, в том числе, благодаря All Flash QLC платформе FlashArray//C третьего поколения, в результате чего гибридное хранение продуктивных нагрузок в центрах обработки данных становится устаревшим. Последние версии обновлений, п
17.02.2021 Microsoft принудительно и безвозвратно удаляет Flash Player из Windows 10

Windows прощается с Flash Microsoft начала поэтапное развертывание обновления для операционной системы Windows 10
28.01.2021 Китайцы создали собственный Flash и сделали его лучше, чем у Adobe

государственной Linux-ОС Unity (Unity Operating System, UOS), создала собственный аналог технологии Flash. Проект получил название ReFla, и, как пишет портал cnTechPost, он нужен, чтобы китайск
27.01.2021 Налоговики создали собственный браузер, лишь бы не отказываться от мертвого Flash

лужба ЮАР (South African Revenue Service, SARS) создала собственный браузер с поддержкой технологии Flash, поддержку которой Adobe прекратила еще 31 декабря 2020 г. Это была вынужденная мера –

25.01.2021 Мертвый Flash уничтожил всю ЖД-сеть в многомиллионном мегаполисе, бывшей колонии России

оторый в начале XX века был известен как российская колония Дальний, напрямую связано с технологией Flash, которая принадлежит Adobe и не поддерживается с 1 января 2021 г. По данным HotHardware
12.01.2021 Adobe окончательно убила Flash. В интернете началась глобальная блокировка Flash-контента

С Flash покончено Компания Adobe приступила к принудительной блокировке воспроизведения любого

04.01.2021 Adobe потребовала незамедлительно удалить Flash Player со всех устройств

Опасный Flash Player Компания Adobe окончательно прекратила поддержку своей технологии Flash и
01.12.2020 Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает

Программисты не отпускают Flash на покой Группа энтузиастов работает над проектом Ruffle, который призван продлить жизн
30.11.2020 «С-Терра СиЭсПи» и «Актив» совместно защитили удаленный доступ к корпоративным ресурсам

шение выполнено с использованием российских разработок: электронного идентификатора Рутокен ЭЦП 2.0 Flash, совмещающего функции криптографического токена и защищенного флеш-диска, сертифицирова
18.09.2020 VisionLabs и сеть автозаправок Flash запустили бесконтактную систему оплаты по лицу

VisionLabs и сеть автоматических АЗС самообслуживания Flash запустили бесконтактную систему оплаты FlashID – для заправки автомобиля достаточно посмотреть в камеру платежного терминала. Сервис уже доступен на одной из станций в Ростове-на-Дону. Но
09.07.2020 ИВК и «Актив» представили решение для организации защищенных дистанционных рабочих мест

ИВК и «Актив» разработали комплексное решение для организации дистанционного рабочего места с высоким уровнем защиты. Решение основано на ОС «Альт 8 СП» и Рутокен ЭЦП 2.0 Flash. Рабочее место настраивается «в один клик» – все программное обеспечение размещено на USB-носителе и готово к немедленной работе, без установки на жесткий диск компьютера. Пользователь, н
22.06.2020 Во Flash-плееры заложена «бомба с часовым механизмом». В конце 2020 г. они перестанут работать

«Бомба» во Flash-плеере Adobe попросит пользователей удалить знаменитый мультимедиа-плеер Flash с
20.05.2020 «Тионикс» и «Актив» стали технологическими партнерами

сты компаний «Актив» и «Тионикс» успешно завершили испытания совместимости средств аутентификации и электронной подписи «Рутокен» и Tionix VDI Connect. В частности, был протестирован «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash». В ходе испытаний было установлено, что с устройства «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash» успешно запускается доверенная среда с клиентом для доступа к инфраструктуре виртуальных рабочих столо
31.01.2020 Kioxia Europe представила пятое поколение памяти BiCS Flash

Kioxia Europe объявила о завершении разработки пятого поколения трехмерной (3D) флеш-памяти BiCS Flash со 112-слойной вертикальной структурой. Kioxia планирует начать поставки первых рабочих образцов нового устройства емкостью 512 Гбит (64 ГБ), созданного с использованием технологии TLC (t
29.01.2020 Google создала «волшебный» инструмент для легкой перепрошивки смартфонов на «чистый Android»

«Волшебное» приложение Компания Google разработала фирменное приложение Android Flash Tool для прошивки устройств на базе «чистой» ОС Android. Идея проекта заключается в упрощении процесса замены ПО на гаджете. Android Flash Tool, пишет ресурс SlashGear, представляе
22.11.2019 NetApp: По уровню проникновения all-flash Россия опережает ряд крупных европейских стран

Насколько российские заказчики готовы к восприятию самых современных решений? Татьяна Бочарникова: Российские заказчики – одни из самых продвинутых в регионе EMEA, и наш фокус в стране – решения all-flash, системы объектного хранения, программно-определяемые продукты. У нас – уже есть реализованные проекты по Storage Grid и другим передовым технологиям. По уровню проникновения all-flash
03.09.2019 Microsoft объявила дату полного отказа от Flash

Отказ от Flash Microsoft полностью прекратит поддержку плагина Adobe Flash в новом браузере Edge, построенном на платформе Chromium, в декабре 2020 г. Напомним, компания решила отказаться от Edge
07.08.2019 Toshiba Memory Europe представила память XL-FLASH класса хранилища

Toshiba Memory Europe (TME) объявила о запуске в производство нового решения в области памяти класса хранилища (Storage Class Memory, SCM) — XL-FLASH . Оно создано на основе собственной инновационной технологии TME — 3D-флеш-памяти BiCS FLASH с размещением 1 бита данных в ячейке (SLC) — и обеспечивает низкую задержку и высокую п
10.01.2019 Samsung выпустила ноутбук Notebook Flash по цене смартфона. Видео. Опрос

«Печатная машинка» Компания Samsung провела на конференции CES 2019 официальный анонс нового дешевого мобильного компьютера Notebook Flash, выделяющегося на фоне многообразия игровых и профессиональных моделей. Это сугубо бюджетное решение на основе базовых процессоров Intel, у которого, тем не менее, есть ряд любопытных осо
12.11.2018 Когда российские заказчики перейдут на All Flash

%, рост за первые два квартала текущего года составил уже 30%. Мы показываем уверенные результаты уже 10 кварталов подряд». На российском рынке компания уверенно занимает первое место по поставке All-Flash решений. Доля All-Flash составила примерно половину от всех СХД, проданных NetApp в России. Гибридные платформы также занимают значительную часть в портфеле NetApp – компания заним
20.09.2018 Когда All-Flash займет весь рынок СХД

CNews: Согласно последним отчётам IDC, NetApp лидирует в сегменте All-Flash СХД в России и удерживает лидерство в регионе EMEA. За счёт чего вы достигли таких резу
27.07.2018 Со всех государственных сайтов США требуют удалить Flash

Долой Flash Сенатор от штата Орегон Рон Уайден (Ron Wyden) выпустил открытое письмо, в котором призвал государственные учреждения США скорейшим образом отказаться от использования Adobe Flash

19.02.2018 Тайваньский стартап планирует занять заметную долю российского рынка All Flash СХД

CNews: Расскажите немного об AccelStor Стефан Феррари: AccelStor, в отличие от других производителей all flash решений, основан на идее создания принципиально нового программного обеспечения (ПО), которое поможет максимально эффективно работать с существующими на рынке флэш технологиями. Привычная
10.01.2018 Eset: группа Turla распространяет бэкдор с установщиком Flash Player

– атаки типа watering hole и целевой фишинг. Как показало новое исследование Eset, группа совершенствует инструментарий.Хакеры Turla объединили в пакет собственный бэкдор и программу-установщик Adobe Flash Player, а также внедрили специальные техники, чтобы домены и IP-адреса загрузки поддельного софта внешне напоминали легитимную инфраструктуру Adobe. Данные меры заставляют потенциальную ж
17.11.2017 All-flash массивы AccelStor будут поставляться в Россию через Skilline

elStor объявила о назначении Skilline в качестве своего стратегического партнера на российском рынке. Партнерство со Skilline будет способствовать укреплению позиций AccelStor на российском рынке all-flash массивов.Вице-президент AccelStor Дэвид Као отметил: «Компаниям необходимы новые знания и содействие по мере того, как облачные технологии, виртуализация и искусственный интеллект кардина
15.11.2017 Dell EMC расширила линейку СХД класса all-flash среднего ценового диапазона

Dell EMC объявила о расширении линейки систем хранения данных среднего ценового диапазона двумя новыми массивами SC класса all-flash и выпустила обновленное программное обеспечение для Dell EMC Unity, призванное повысить эффективность и сократить издержки при хранении данных смешанного типа (блоков данных и файлов). De
20.09.2017 Huawei и Hundsun Technologies представили решение для централизованных систем обработки транзакций

Huawei и Hundsun Technologies представили all-flash-решение для ускорения обработки транзакций. Решение, созданное на базе системы хранения данных OceanStor Dorado V3 типа All-flash и платформы UF2.0, повышает надежность и обеспечив
26.07.2017 Названа дата, когда Adobe убьет Flash

Дата смерти FlashAdobe прекратит обновлять и распространять Flash Player в конце 2020 г. Об этом компания сообщила в своем блоге. Adobe считает, что открытые стандарты HTML5, WebGL и WebAssembly стали за последние годы достаточно развитыми, чтобы пользо
15.02.2017 Eset: мобильный троян распространяется под видом обновления Adobe Flash Player

едоносных программ, включая банковское ПО для кражи средств в системах мобильного банкинга. Загрузчик распространяется через скомпрометированные сайты и соцсети и маскируется под обновление для Adobe Flash Player.После установки на планшет или смартфон загрузчик сохраняется под видом сервиса Saving Battery («Экономия заряда батареи») и запрашивает расширенные права в системе. Получив необхо
10.02.2017 NetApp представила новый All-Flash-массив, улучшающий экономику ЦОД

Новый массив сократит затраты на обслуживание ЦОДКомпания NetApp представила новый корпоративный массив All-Flash FAS (AFF) A700s. Как сообщает разработчик, он является самым производительным в отрасли и гарантирует максимальную эффективность в соответствии с самыми строгими требованиями, которые пре
02.02.2017 NetApp представила новый компактный массив All Flash FAS A700s

NetApp представила корпоративный массив All-Flash NetApp All Flash FAS (AFF) A700s в компактном корпусе. Как рассказали CNews в компании, новинка обеспечивает высокий уровень производительности, позволяя модернизировать ИТ-инфраст
27.12.2016 NetApp представила новый массив начального уровня в портфеле All-Flash

Компания NetApp представила NetApp All Flash FAS (AFF) A200 — свой новейший продукт из портфеля флэш-технологий, решений для облачных сред и ЦОД следующего поколения, которые призваны помочь управлять данными и обеспечивать их защит
16.12.2016 «Актив» представил Рутокен ЭЦП 2.0 Flash

«Актив» объявил о начале продаж нового продукта Рутокен ЭЦП 2.0 Flash, предназначенного для двухфакторной аутентификации пользователей, авторизации и хранения электронной подписи с возможностью безопасного хранения большого объема конфиденциальных данных. К
16.12.2016 Microsoft объявил о прощании с Flash

омпания Microsoft присоединилась к Google, Apple и Mozilla, заявив об отказе от использования Adobe Flash player. В следующей версии своего веб-браузера Edge компания будет автоматически блокир
12.12.2016 Chrome забивает последний гвоздь в крышку Flash

Chrome променял Flash на HTML5 Компания Google в своем браузере Chrome начала отключать поддержку Flash и заменять его на HTML5. На данный момент, нововведение действует только на некоторых сайтах и лиш

Публикаций - 1187, упоминаний - 1266

Flash Video и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1597 204
Microsoft Corporation 25775 189
Apple Inc 13154 169
Google LLC 12688 134
Adobe Macromedia 219 74
Samsung Electronics 11064 70
Sony 6739 65
Intel Corporation 12811 63
Meta Platforms - Facebook 4621 57
Dell EMC 5180 55
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 53
Toshiba Corporation 2980 43
HP Inc. 5883 40
X Corp - Twitter 2938 39
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 38
HTC Corporation 1512 36
Nvidia Corp 4002 36
IBM - International Business Machines Corp 9699 35
NetApp - Network Appliance 667 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 31
Acer Group - Acer Inc 2776 31
Broadcom - VMware 2610 29
Oracle Corporation 7074 29
Hitachi - Хитачи 1501 27
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 26
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 25
Lenovo Motorola 3566 25
Cisco Systems 5372 23
Yahoo! 3726 23
Yandex - Яндекс 9216 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 22
Amazon Inc - Amazon.com 3277 21
LG Electronics 3735 21
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 21
SAP SE 5601 20
VK - Mail.ru Group 3602 20
Крок - Croc 1964 19
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 19
Huawei 4676 18
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Carl Zeiss AG 307 9
Совкомбанк Совесть 279 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
eBay Inc 1640 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
Евросеть 1421 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Volvo Cars 262 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
Газпром ПАО 1493 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Tata Motors - Jaguar Cars 126 3
Ferrari NV 159 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 3
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 3
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 3
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 3
Связной ГК 1401 2
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Visa International 1993 2
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IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 3
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 3
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ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Eclipse Foundation 26 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Coalition for Better ads - Коалиция по улучшению рекламы 2 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
4CIO 20 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 281
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 243
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Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 207
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 205
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 188
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 171
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 168
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 164
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 162
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 162
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 159
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 155
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 150
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 140
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 140
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 137
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 136
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 132
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 129
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 125
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 122
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 120
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 118
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 117
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 117
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 115
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 113
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 108
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 107
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 105
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 98
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 96
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 93
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 93
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 87
Наушники - Headphones 4478 84
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 271 83
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 83
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 82
Microsoft Windows 16882 204
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 190
Google Android 15243 161
Linux OS 11533 117
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 107
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 103
Apple iPad 4011 86
Oracle Java - язык программирования 3469 86
Google YouTube - Видеохостинг 3002 83
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 74
Mozilla Firefox - браузер 1951 74
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 70
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 67
Apple iOS 8583 66
Google Chrome - браузер 1701 65
JavaScript - JS - язык программирования 1425 65
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 57
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 54
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 53
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 53
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 52
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 50
Apple macOS 2419 42
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 40
Microsoft Windows XP 2431 39
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 37
Nokia Symbian OS 1411 37
Apple Safari - браузер 896 37
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 37
Microsoft Windows 2000 8678 37
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 36
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 35
Opera Browser - Браузер 1050 34
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 33
Intel x86 - архитектура процессора 2151 32
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 32
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 32
Apple - App Store 3109 31
Apple iPod Touch 747 31
Microsoft Windows 7 2007 30
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 49
Ксенин Алекс 311 35
Бочарникова Татьяна 83 11
Lynch Kevin - Линч Кевин 12 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Ерофеева Мария 31 6
Евдокимов Андрей 95 5
Ройфман Роман 16 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Горелов Дмитрий 61 5
Свириденко Андрей 99 5
Колганов Владимир 13 5
Квашук Сергей 14 5
Narayen Shantanu - Нарайен Шантану 19 5
Rowan Paul - Рован Пол 12 4
Кожевников Алексей 66 4
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 4
Готальский Михаил 95 4
Демидов Михаил 134 4
Борняков Илья 52 4
Путин Владимир 3454 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 3
Анфимов Павел 59 3
Яхина Ирина 40 3
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 3
Попов Алексей 339 3
Наумов Максим 100 3
Гордеева Анна 36 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Попов Григорий 25 3
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 3
Заединов Руслан 47 3
Зенкин Денис 263 3
Газаров Артур 77 3
Ревазов Арсен 17 3
Бровкин Дмитрий 55 3
Урусов Александр 17 3
Wadhwani David - Вэдхвани Дэвид 11 3
Robinson Simon - Робинсон Саймон 3 3
Nack John - Нак Джон 5 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 372
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 164
Европа 24964 79
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 71
Япония 13807 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 44
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 35
Германия - Федеративная Республика 13221 34
Южная Корея - Республика 7052 33
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 29
Китай - Тайвань 4245 28
Финляндия - Финляндская Республика 3697 26
Франция - Французская Республика 8177 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 22
Азия - Азиатский регион 5920 21
США - Калифорния 4829 20
Земля - планета Солнечной системы 10865 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 16
Индия - Bharat 5869 15
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 15
Украина 7928 14
Испания - Королевство 3840 14
Швеция - Королевство 3782 12
Италия - Итальянская Республика 4508 11
Канада 5081 10
Израиль 2856 10
Казахстан - Республика 6048 9
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 9
Европа Восточная 3138 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Нидерланды 3746 9
Польша - Республика 2031 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Норвегия - Королевство 1858 7
США - Нью-Йорк 3180 7
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 83
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 72
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 61
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 61
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 51
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 49
Английский язык 7030 48
Ergonomics - Эргономика 1755 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 42
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 34
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 33
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 33
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 32
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 31
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 29
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 25
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 23
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 22
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 20
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Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 13 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
Physikalisch-Technische Bundesanstalt - Федеральное физико-техническое ведомство - Национальный институт метрологии Федеративной Республики Германия 5 1
Ebor - University of York - Йоркский университет 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 17
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 10
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 8
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
CeBIT 614 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
MacWorld Expo 35 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
CNews AWARDS - награда 571 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
Violin Forum 4 3
Intel Developer Forum - IDF 317 3
Adobe MAX 11 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
ПРОSTOR 6 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
NetApp Directions 6 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Photokina 60 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
PC Expo 36 1
Infosecurity - выставка 63 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
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