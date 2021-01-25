Мертвый Flash уничтожил всю ЖД-сеть в многомиллионном мегаполисе, бывшей колонии России
Железнодорожная сеть китайского Даляня (город с населением выше 4,4 млн человек) была парализована на сутки из-за технологии Flash. Adobe начала блокировать ее по всему миру, а все основные сервисы Даляньской железной дороги были основаны на ней. Проблему удалось решить лишь спустя сутки путем установки старой версии Flash Player на все ПК железнодорожной сети города.
Flash-саботаж
В китайском городе Далянь вышла из строя вся сеть железнодорожных перевозок, которую не могли восстановить в течение почти суток. Как пишет портал HotHardware, за сбоем стоит американская компания Adobe, которая еще в 2017 г. предупредила о подготовке к «атаке» на ЖД-сеть Даляня.
Произошедшее в китайском городе с населением более 4,4 млн человек, который в начале XX века был известен как российская колония Дальний, напрямую связано с технологией Flash, которая принадлежит Adobe и не поддерживается с 1 января 2021 г. По данным HotHardware, внутренний сайт железных дорог Даляня, используемый для публикации расписания поездов и бронирования мест в них, был построен на Flash, что и стало причиной проблем в его работе.
Система расписания и бронирования билетов вышла из строя 12 января 2021 г. – в этот день, как сообщал CNews, Adobe начала принудительную блокировку flash-контента по всему интернету. В итоге, сама того не желая, компания саботировала работу китайской железной дороги.
Хронология событий
О проблемах с поездами в Даляне сотрудникам железной дороги впервые стало известно 12 января 2021 г. в 8:15 по местному времени – в этот момент в ИТ-отдел на ЖД-станции Даляня поступил первый звонок с жалобой на неработающий внутренний сайт. Через полчаса к нему стало невозможным подключиться со всех компьютеров, имевшихся на станции.
Причина сбоя была установлена достаточно быстро – им стала «часовая бомба», заложенная в последних версиях Flash Player и сработавшая 12 января 2021 г. в полночь по Гринвичу. С этого момента началось удаленное восстановление работы системы, которое, пишет HotHardware, заключалось в установке более старых версий Flash Player – в них Adobe еще не встраивала таймер отключения.
Через несколько часов к решению проблемы подключились дополнительные специалисты, которые для ускорения решения проблемы просто меняли компьютеры целиком, не тратя время на удаление Flash Player и повторную его установку. О том, сколько именно компьютеров пришлось заменить, и на скольких все же было переустановлено ПО Adobe, на момент публикации материала оставалось неизвестным.
Сложившаяся проблема была полностью решена лишь к 4:30 13 января 2021 г. по местному времени. Тем не менее, на момент публикации материала не было известно, было ли программное обеспечение железной дороги Даляня в итоге переведено на новую версию, не зависящую от американских технологий.
Нет информации – нет проблемы
Администрация депо Даляня опубликовала официальное заявление – в нем она отрицает «полный паралич» железной дороги города. Изначально статья о сбоях в работе ЖД-системы Даляня была опубликована в китайских соцсетях и мессенджерах, но по неизвестным причинам она была удалена.
В заявлении Даляньского депо говорится, что была небольшая проблема, но она затронула только лишь недавно установленные компьютеры. «Железнодорожная система всегда работала нормально, как и система диспетчеризации поездов. Железнодорожные перевозки не пострадали», – сказано в заявлении.
Годы на подготовку к сбою
У ИТ-специалистов, отвечающих за работу железной дороги в Даляне, было более пяти лет на подготовку к возможному отключению всей системы из-за недоступности Flash. Adobe еще в 2015 г. стала призывать веб-мастеров и разработчиков браузеров к отказу от этой технологии в пользу более надежной альтернативы – HTML5, а в июне 2017 г. публично объявила о намерении оставить Flash в прошлом.
Тогда же Adobe установила сроки полного прекращения поддержки Flach – не позднее 31 декабря 2020 г. Таким образом, и у владельцев веб-сайтов, и у разработчиков интернет-ПО, равно как и у ИТ-сотрудников Даляньского депо, в запасе оставалось еще 2,5 года на отказ от Flash и полную перестройку всей системы расписания поездов и бронирования билетов.
Adobe сдержала слово и остановила дальнейшее развитие Flash именно в последний день 2020 г. А сразу после Нового года, в первых числах января 2021 г., за несколько дней до полной блокировки Flash-контента и последовавших за ним проблем в Даляне, она опубликовала предупреждение о необходимости немедленного удаления Flash Player с компьютеров и ноутбуков, мотивируя это тем, что он по-прежнему кишит уязвимостями и представляет опасность для ПК пользователя и хранящейся в нем информации.