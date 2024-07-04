Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197164
ИКТ 15211
Организации 11688
Ведомства 1504
Ассоциации 1104
Технологии 3580
Системы 26966
Персоны 85955
География 3097
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Hot Hardware HotHardware

СОБЫТИЯ


04.07.2024 Фирменные смартфоны Google массово превращаются в «кирпич» при сбросе настроек к заводским. Спасения нет 1
14.07.2022 ПК на Intel и AMD беззащитны перед взломом. Решение проблемы замедляет чипы на треть 1
18.06.2021 У новой Windows 11 серьезные проблемы. Она замедляет работу мощных современных ноутбуков 1
10.02.2021 Десктопный процессор Intel с «ARM-заимствованиями» даст фору чипам Apple и AMD 1
25.01.2021 Мертвый Flash уничтожил всю ЖД-сеть в многомиллионном мегаполисе, бывшей колонии России 1
10.07.2017 Создан первый в мире мобильник без батареи. Видео 1
10.11.2011 Операционка от создателей Firefox будет готова в 2012 г. ФОТО 1
30.08.2010 AMD упраздняет бренд ATI 1
13.10.2009 Выпущен прототип лазерного диска емкостью 320 ГБ 1
14.09.2009 Стив Баллмер публично конфисковал iPhone у сотрудника Microsoft 1
20.03.2009 Gmail научился возвращать отправленные письма 1
05.03.2009 Анонсирована спецификация ExpressCard 2.0 1
04.03.2009 AMD запускает первые видеочипы с технологией 40 нм 1
19.02.2009 Новые камеры от Canon, Sony и других. ФОТО 1
09.02.2009 Intel снизил цены на SSD-память 1
28.10.2008 Продажи графических процессоров увеличились на 17,8% 1
31.07.2008 Результаты сравнительного теста Intel Atom и Via Nano 1
22.07.2008 Сайт «Лаборатории Касперского» взломали 1
10.07.2008 Каждый третий американец – пират 1
01.07.2008 AMD выпускает новые четырехъядерные процессоры 1
17.06.2008 Bebo стала причиной самоубийства подростка 1
04.06.2008 Nvidia ответила на процессоры Intel Atom 1
03.06.2008 Asus показал 4 новых Eee PC. ФОТО 1
22.04.2008 Intel уценил процессоры вдвое 1
31.03.2008 В Сети появились фотографии настольного Asus Eee PC 1
29.12.2007 Intel Skulltrail: 8 ядер, 4 видеокарты 1
07.12.2007 AMD создал первую видеокарту будущего. ФОТО 1
07.12.2007 AMD создал первую видеокарту с DisplayPort 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Hot Hardware и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4623 10
Intel Corporation 12777 9
AMD Graphics Product Group - ATI 972 4
Nvidia Corp 3951 4
Samsung Electronics 11006 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2164 3
Google LLC 12613 3
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 3
Microsoft Corporation 25701 2
Apple Inc 13077 2
Matrox - Matrox Graphics 37 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5594 1
Dell EMC 5169 1
Lenovo Group 2427 1
Microsoft Corporation - GitHub 1057 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1673 1
Canon 1436 1
Sony 6722 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 697 1
Adobe Systems 1592 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 319 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 437 1
Bebo - социальная сеть 81 1
TDK 111 1
IM Flash Technologies - Intel-Micron Flash Technologies 19 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 414 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22435 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8692 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15369 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26555 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28049 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34412 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61160 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4181 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27172 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4532 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13409 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1644 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16920 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1639 3
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 854 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7501 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13168 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11463 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7890 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10551 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3090 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3752 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17864 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10236 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2338 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9927 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33190 2
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1525 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13000 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1653 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6604 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 660 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13769 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3425 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4757 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15955 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2784 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2768 2
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 441 1
Linux OS 11434 4
Google Android 15166 3
Microsoft Windows 16805 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 986 3
Google Chrome - браузер 1690 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7583 2
Intel Core - Семейство процессоров 1247 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 628 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 219 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 167 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 2
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 660 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 2
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 2
AMD Phenom 127 2
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 400 1
Microsoft Windows 10 1932 1
Microsoft Windows 7 2006 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 485 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3101 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 1
Microsoft Windows XP 2430 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5638 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1440 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 497 1
Google - Gmail 1018 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1068 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Mozilla Firefox - браузер 1939 1
Tencent - WeChat - мессенджер 175 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1368 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 186 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Rayfield Mike - Рейфильд Майк 3 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54487 9
Россия - РФ - Российская федерация 164761 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18983 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 2
Южная Корея - Республика 7019 2
Германия - Федеративная Республика 13159 2
Китай - Тайвань 4232 2
США - Колумбия - Вашингтон 1478 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Япония 13764 1
Америка - Американский регион 2204 1
Бразилия - Федеративная Республика 2505 1
Турция - Турецкая республика 2594 1
Швейцария - Цюрих 279 1
Китай - Пекин - Beijing 1089 1
США - Вашингтон - Сиэтл 406 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 361 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Китай - Ляонин - Далянь 13 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 515 1
США - Вашингтон штат 128 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4606 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5078 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 127 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15885 1
Физика - Градус Цельсия 293 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8168 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53046 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33424 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3954 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5463 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2694 1
Увлечения и хобби - Hobbies 393 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1754 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1338 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 526 1
DailyTech 96 3
Electronista 166 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 1
Reddit 389 1
Cinebench 29 1
Mercury Research 73 1
Jon Peddie Research 46 1
Futuresource Consulting 16 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CeBIT 614 1
Photokina 60 1
Intel Developer Forum - IDF 277 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454773, в очереди разбора - 727618.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще