Фирменные смартфоны Google массово превращаются в «кирпич» при сбросе настроек к заводским. Спасения нет

У владельцев смартфонов Google беда

Владельцы Android-смартфонов Google Pixel шестой серии начали массово жаловаться на их превращение в «кирпич» после выполнения стандартной процедуры сброса настроек устройства к заводским, пишет Hot Hardware.

К возникновению проблемы, по всей видимости, приводит установка последнего набора обновлений, выпущенных Google. Поисковый гигант признал ее актуальность, однако пока не представил работающее исправление.

Проблема затрагивает смартфоны Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6A, работающие под управлением фирменных чипов (SoC; однокристальная система) Tensor первого поколения корпорации Google, с установленными апдейтами от июня 2024 г. Обновление наделило ПО устройства дополнительными функциональными возможностями, а также починило некоторые известные баги.

Pixel 6 «окирпиченный»

Практически сразу же после начала распространения июньского обновления от установивших его владельцев гаджетов начали поступать жалобы на критическую ошибку, возникающую при перезагрузке гаджета вследствие сброса его настроек к заводским. Описание проблемы можно найти на различных платформах, в том числе на форуме поддержки Google и дискуссионной площадке Reddit.

В сообщении, появлением которого сопровождалась ошибка Android Recovery, говорилось об отсутствии в системе файла “tune2fs”.

В операционных системах семейства Linux (Android построена на основе ядра Linux) утилита tune2fs позволяет изменять различные параметры файловых систем ext2/ext3/ext4 – важный и мощный инструмент администратора.

Кроме того, сообщалось о невозможности загрузки ОС Android, существовании вероятности повреждения хранящихся на устройстве данных, а также необходимости произвести сброс настроек устройства к заводским. На выбор пользователю предлагалось два варианта – повторить попытку загрузки ОС смартфона или выполнить рекомендованную процедуру сброса настроек, которая и в первый раз не сработала.

Таким образом, владелец аппарата оказывался наедине с практически бесполезным смартфоном, который невозможно «оживить» самостоятельно, без помощи со стороны специалистов сервисного центра. Исключение – гаджеты с заранее разблокированным загрузчиком, которые можно сравнительно легко перепрошить или гибко настроить.

Положение многих столкнувшихся с данной проблемой усугублял и тот факт, что решить проблему при помощи сервисного центра и без дополнительных затрат оказалось практически невозможно. Смартфоны линейки Pixel 6 поступили на рынок еще осенью 2021 г. – почти три года назад. Купившие девайс на старте продаж давно лишились гарантии за истечением ее срока. Впрочем, как отмечает Hot Hardware, даже наличие действующей гарантии во многих случаях не гарантирует успех при взаимодействии с поддержкой Google.

Решения нет

Google потребовалось несколько дней на разбор потока обращений, но в конечном счете на портале поддержки компании все же появилась статья, в которой факт наличия проблемы признается.

Специалисты команды, ответственной за устройства Pixel, в настоящее время работает над выработкой способа ее устранения. Пока же Google опубликовала несколько рекомендаций относительно проблемы, которые в отдельных случаях могут оказаться полезными.

Согласно материалам, размещенным на портале поддержки Google, избежать «окирпичивания» Pixel 6 можно, предоставив смартфону достаточно времени на установку и «переваривание» «проблемного» обновления перед тем, как сбрасывать настройки. Специалисты Google призывают дождаться окончательного завершения установки апдейта с последующей перезагрузкой, после чего подождать по крайней мере 15 минут. Затем можно выполнять процедуру сброса настроек к заводским, если такая необходимость существует. Кроме того, сброс можно выполнить и перед обновлением прошивки до последней версии.

Тем же, кто уже успел сбросить настройки после установки обновления и остался с устройством, которое превратилось в бесполезный «кирпич», в Google советуют терпеливо ждать исправления и следить за изменениями в соответствующей статье на портале поддержки. Команде инженеров якобы удалось найти корень проблемы.

В октябре 2023 г. CNews сообщил о том, что новейшая Android 14 потенциально способна превратить устройство на ее основе в «кирпич» и привести к потере всех пользовательских данных – фотографий, документов и пр., хранящихся в памяти гаджета. Примечательно, что на практике эта проблема проявляла себя исключительно на гаджетах Pixel, несмотря на то, что ошибка к ней приводящая присутствовала именно в коде Android. Как ранее писал CNews, проблема скрывалась в функции Multiple Profiles, которая позволяет создавать на устройстве несколько пользовательских профилей и быстро переключаться между ними.