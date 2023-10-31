Google все поломала. Пользователи нового Android теряют все свои файлы, смартфоны блокируются. Решения нет

Установка на смартфон Android 14 может повлечь за собой потерю всех содержащихся в нем файлов из-за грубого просчета Google. Одна из новых функций ОС работает некорректно, за счет чего не только теряются файлы и документы, но и сам гаджет становится непригодным к использованию. Проблема становится все масштабнее, но Google не решает ее.

Не все Android одинаково хороши

Android 14, новейшая мобильная ОС Google, вышедшая в октябре 2023 г., может превратить устройство на ее основе в «кирпич» и привести к потере всех пользовательских данных – фотографий, документов и пр., хранящихся в памяти гаджета. Как пишет TechSpot, проблема скрывается в функции Multiple Profiles, которая позволяет создавать на устройстве несколько пользовательских профилей и быстро переключаться между ними. Например, один профиль может быть рабочим, с определенным набором приложений и документов, а второй – личным.

Пока что проблема проявляется только на устройствах Google Pixel, но ошибка – в самой ОС, так что если Google не исправит ее, то она перекинется на мобильники других производителей.

Если не активировать Multiple Profile и работать только в одном аккаунте, то никаких проблем пока не возникает. Но как только на смартфоне, планшете или другом устройстве с Android 14 возникает дополнительный профиль, риск утраты информации кратно возрастает.

Фото: dassel / Pixabay Спешить с обновлением на Android 14 пока не стоит

По сути, в код Android 14 закралась ошибка, из-за которой Multiple Profiles работает некорректно. Многие пользователи, жалуясь на проблему на форумах Google, утверждают, что по степени разрушительности сбой в ОС ничем не лучше атаки вируса-шифровальщика.

Что происходит

Согласно публикациям пользователей, в числе прочего сбоящая Android 14 после активации дополнительного профиля начинает ругаться на недостаточное место во внутренней памяти и невозможности доступа к каталогам с файлами. Чаще всего они получают ошибку «Failed to open directory /data/media/0: Structure needs cleaning».

Последствия у этого, как пишет Ars Technica, могут быть самые разные. Те, кто решил перезагрузить устройство, затем сталкиваются с бесконечной его перезагрузкой, у других оно зависает на начальном экране загрузки.

Но есть и те, кому повезло немного больше – их гаджет смог нормально загрузиться. Однако вернуться к нормальной работе перезагрузка не позволяет – устройство начинает сбоить, потому что не может получить доступ к локальному хранилищу. Для примера если попытаться сделать снимок в базовом приложении камеры, то на экране появится сообщение о нехватке места на накопителе.

Хитрость с копированием всех файлов из памяти гаджета на компьютер (в Android, в отличие от iOS, это можно сделать в два счета – устройство определяется как USB-накопитель) в данном случае не срабатывает. Файлы нельзя ни скопировать, ни просмотреть.

И это лишь часть того, с чем сталкиваются пользователи. У некоторых, например, постоянно «слетают» системные настройки.

Google нет дела

Первыми, кто столкнулся с новой проблемой, стали владельцы смартфонов Google Pixel 6, и поначалу за пределы этих устройств она не проникала, если судить по отсутствию жалоб пользователей других гаджетов. Что примечательно, первые сообщения о блокирующихся устройствах стали появляться еще весной-летом 2023 г., когда Android 14 вступила в стадию открытого бета-тестирования.

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В настоящее время состоялся релиз стабильной сборки Android 14, и хотя сторонние производители еще не успели перевести свои передовые гаджеты на эту ОС, Google вовсю стремится установить ее на все поддерживаемые устройства семейства Pixel. На фоне этого жалобы на утрату файлов из-за Multiple Profiles стали поступать теперь уже от владельцев смартфонов Pixel 6a, 7, 7a, складного Pixel Fold, а также планшета Pixel Tablet.

К моменту выхода материала количество сообщений о сбоях перевалило за 500, и это лишь на ресурсах, так или иначе связанных с Google. Интернет-гигант словно не замечает проблему или старательно игнорирует ее – нет ни официальных заявлений, ни сообщений разработчиков, ничего. Более того, в баг-трекере Google эта ошибка получила средний приоритет важности, и ее решением, судя по всему, никто не занимается, потому что ее статус значится как unassigned («неназначенный» – англ.).

Гигантский просчет Google

На момент выхода материала не было известно, как Google смогла допустить, что в стабильную версию ее мобильной ОС закрался столь серьезный баг. На протяжении многих лет с момента анонса новой версии Android и до ее релиза проходит несколько месяцев – дебют обычно происходит в мае на конференции Google IO, а выход – не раньше августа-сентября. В случае с Android 14 анонс состоялся 8 февраля 2023 г., а стабильный релиз – 4 октября 2023 г., спустя восемь месяцев.

В этом промежутке Google устраивает публичное бета-тестирование своей ОС. Даже после релиза Google открывает доступ к обновлению сначала небольшому количеству пользователей, постепенно увеличивая охват, а сторонние производители гаджетов и вовсе выпускают первые готовые прошивки через несколько недель, а иногда и месяцев с момента выхода стабильной сборки Android.

Это означает, что, в теории, у Google было достаточно времени, чтобы отловить баг и исправить его, чтобы с ним столкнулось как можно меньшее количество людей. Но корпорация, судя по всему, этой возможностью не воспользовалась.

На данный момент единственное, что может уберечь пользователей от проблем с файлами и блокировкой устройств – это отказ от использования функции Multiple Profiles на Android 14. Также можно и вовсе не спешить обновляться до этой ОС продолжать работать в проверенных и стабильных Android 13, 12 и т. д.