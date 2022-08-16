Вышел Android 13. Добавлена функция, о которой разработчиков просили больше всего

Доступность Android 13

Состоялся релиз стабильной версии мобильной ОС Android 13. Google подготовила универсальные образы (Generic System Image) для систем на базе процессоров архитектур x86_64 и ARM64. Они сформированы на основе исходного кода проекта Android Open Source Project (AOSP) и подходят для запуска на ряде устройств. Актуальная версия исходных кодов AOSP доступна в Git-репозитории проекта.

Согласно информации, опубликованной в блоге корпорации, первыми обновление прошивки на базе Android 13 получат смартфоны Google Pixel. В течение года апдейт также получат некоторые устройства Samsung линейки Galaxy и девайсы компаний Asus, Nokia (HMD Global), iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo и Xiaomi.

В 2022 г. очередная версия Android вышла несколько раньше, нежели две предыдущие. Так, Android 12 увидел свет в октябре 2021 г., хотя показала ее Google еще в мае. Выпуск Android 11 стал доступен широкой публике в сентябре 2020 г.

Новый релиз не может похвастать прорывными нововведениями, однако некоторые из новшеств все же заслуживают упоминания. В частности, развитие получили возможности кастомизации, в сферах безопасности и воспроизведения аудио. О части из них известно еще с декабря 2021 г., когда Google допустила утечку одной из ранних сборок 13 версии своей мобильной ОС.

Интерфейс

В 13 версии своей мобильной ОС Google продолжила развивать интерфейс Material You, впервые представленный в Android 12. Благодаря этому, к примеру, пиктограммы мобильных приложения, не входящих в экосистему Google, более естественно вписываются в рабочее окружение, адаптируясь к выбранной теме оформления и с учетом палитры фонового изображения на рабочих экранах.

Пиктограммы сторонних приложений теперь органично вписываются в выбранную пользователем тему оформления

Доработан «ночной режим», который, по задумке разработчиков, должен помогать владельцам смартфонов на Android легче засыпать и лучше воспринимать происходящее на экране гаджета при пробуждении, к примеру в случае внезапного ночного звонка. Возможности по настройке режима в Android 13 были расширены.

В Android 13 реализована долгожданная функция выбора языка приложения, отличного от системного

В Android 13 у пользователя появилась возможность выбирать язык интерфейса каждого приложения по отдельности. Раньше Android-программы имели возможность опираться исключительно на системные языковые настройки. Теперь же пользователи, владеющие несколькими языками, смогут настроить приложения в соответствии со своими предпочтениями. В Google отмечают, что это самая востребованная аудиторией ОС функция релиза.

Аудио

С выходом 13 версии Android обзавелся поддержкой воспроизведения пространственного звука. Владельцы смартфонов на базе Android 13 и подходящих наушников смогут насладиться «объемным» звуком, как в кинотеатре, а система будет отслеживать положение головы слушателя для более точного позиционирования звука. Аналогичная функция доступна владельцам iPhone и iPad при использовании наушников AirPods.

Какая аудиогарнитура потребуются пользователям Android, до сих пор неизвестно. Вероятно, Google обновит свои фирменные Pixel Buds Pro для поддержки технологии объемного звучания.

Наконец, новый Android обзавелся поддержкой технологии Bluetooth LE Audio (Low Energy, с низким энергопотреблением). Это новый стандарт передачи звука через канал Bluetooth, который в сравнении со своим «классическим» предшественником обеспечивает меньшее время задержки. За счет этого звук и соответствующая ему картинка (например, при воспроизведении видео) оказываются лучше синхронизированы. Google также отмечает, что Bluetooth LE Audio обеспечивает более качественное звучание и позволяет транслировать аудиосигнал на несколько устройств-приемников одновременно.

Музыкантов, возможно, заинтересует тот факт, что новая версия операционной системы Google поддерживает спецификацию MIDI 2.0. Релиз Android 13 делает возможным подключение музыкальных инструментов и другого музыкального оборудования соответствующего стандарта к Android-устройствам посредством интерфейса USB.

Безопасность

В Android 13 некоторые изменения претерпел подход к предоставлению пользователями разрешений на доступ к ресурсам смартфона в пользу усиления безопасности.

Так, например, отныне приложению можно разрешить обращаться не ко всем мультимедиа-файлам сразу, а лишь к отдельным их типам: фото, видео, аудио (Granular permission access). Google однако же рекомендует разработчикам ПО использовать улучшенное решение Photo picker, которое позволяет пользователю выдавать приложению право на доступ и вовсе к отдельным изображениями, звуковым или видеофайлам, в то время как остальное содержимое медиатеки для него останется под запретом.

Теперь приложения будут спрашивать разрешения на отправку уведомлений

Помимо этого, приложения в Android 13 теперь будут спрашивать у пользователя отдельное разрешение на вывод уведомлений. Без него любые попытки вывода сообщений в область уведомлений будут блокироваться.

Сокращено число приложений, требующих доступа к информации о местоположении пользователя. Например, приложениям, выполняющим операции сканирования беспроводных сетей, теперь не требуются полномочия, связанные с определением местоположения.

Расширены возможности, нацеленные на повышение конфиденциальности и информирование пользователя о возможных рисках. Помимо предупреждений о доступе приложения к буферу обмена в новой ветке обеспечено автоматическое удаление истории помещения данных в буфер обмена после определённого времени неактивности.

В рамках апдейта Google постаралась добиться лучшей защищенности данные пользователя от третьих лиц, в частности, взяв под контроль буфер обмена операционной системы. Теперь при копировании пользователем конфиденциальной информации, такой как адрес электронной почты, номер телефона, логин или пароль, система будет автоматически очищать историю буфера обмена по прошествии некоторого времени.

Новшества для планшетов

В Android 13 предложена реализация панели задач (Taskbar), на которой располагаются пиктограммы запущенных приложений, что упрощает переключение между ними и особенно полезно при использовании устройств с большим экраном, таких как планшетные компьютеры. Улучшен многооконный режим или режим разделенного экрана (Split-screen mode), позволяющий окнам сразу нескольких приложений размещаться на экране одновременно. Что важно, теперь в таком режиме могут по умолчанию запускаться все приложения, и Google советует разработчикам обратить внимание на то, как ведет себя их детище вне полноэкранного режима.

Еще одно приятное новшество для владельцев планшетов – Android научился отличать прикосновение к экрану стилуса от случайного касания кисти рук. Последние система будет игнорировать, снижая тем самым вероятность возникновения помарок при рукописном вводе или рисовании.

В Google также обещают, что пользователи Android скоро получат возможность копировать различный контент – интернет-адреса, картинки, текстовые фрагменты или видео – со смартфона на планшет.