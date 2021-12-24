Рассекречены подробности о будущем Android 13. В нем множество новых полезных функций

Google приступила к работе над Android 13 и готовит множество нововведений. В ранней сборке обнаружился комплект ключевых изменений, нацеленных на повышение удобства пользования системой и снижение расхода заряда АКБ. Также Android 13 станет менее раздражающей за счет отключенных по умолчанию уведомлений для всех приложений. Релиз системы ожидается в мае 2022 г.

Android эволюционирует

Корпорация Google допустила утечку ранней сборки мобильной ОС Android 13.

Платформа готовится к анонсу в мае 2022 г. и имеет кодовое название Tiramisu.

Как пишет профильный ресурс XDA Developers, в своей нынешней редакции по внешнему виду Android 13 мало чем отличается от анонсированной в мае 2021 г. и вышедшей осенью 2021 г. Android 12.

Однако изменения все же есть, и они касаются не интерфейса, а программных возможностей.

Android 13 едва ли выйдет раньше мая 2022 года

Эксперты, опробовавшие альфа-сборку Android 13, выделили четыре основных нововведения. Этих функций нет в Android 12, и едва ли Google решит добавить их. Вероятнее всего, это будет «эксклюзив» следующей версии мобильной ОС.

Бойкот уведомлениям

Одной из самых раздражающих функций современного смартфона для большинства пользователей являются уведомления. Каждое приложение постоянно норовит уведомить о какой-нибудь мелочи владельца устройства, тем самым отвлекая его.

В современных версиях Android разработчики пытались решить эту проблему при помощи системы приоритетов уведомлений, но на деле она или полностью не работает, или работает не так, как того хотелось бы. В результате приходится вручную отключать уведомления десятков приложений, установленных на смартфоне, включая системные.

Google наконец-то решит проблему раздражающих уведомлений

В Android 13 разработчики решили пойти другим путем и полностью запретить уведомления для всех приложений. Теперь каждая программа будет вынуждена запрашивать разрешение на их показ. К примеру, если уведомления от мессенджеров будут нужны, то польза спама, рассылаемого фирменными утилитами многочисленных магазинов, весьма сомнительна.

Бережный расход заряда

В Android 13 появится новая система контроля за расходом энергии аккумулятора под названием The Android Resource Economy (TARE). Это программный ограничитель количества задач, которые приложения могут выполнять в фоновом режиме.

Чем ниже заряд батареи, тем более жесткими будут ограничения. Тем самым, приложения будут потреблять меньше энергии, что, по задумке авторов, должно положительно сказаться на автономности устройств.

Пока неясно, насколько более эффективной TARE будет по сравнению с обычной принудительной выгрузкой приложений из памяти

Также Android 13 получит расширенную поддержку новейшего кодека Bluetooth LE Audio. Его премьера состоялась в сентябре 2021 г.

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Отличительная особенность кодека заключается в возможности воспроизведения музыки в высоком качестве при минимальном потреблении энергии. В эпоху засилья беспроводных наушников, вытеснивших с рынка своих проводных «родственников», данная опция потенциально способна существенно продлить время работы смартфонов от аккумулятора.

Платформа для полиглотов

Одной из четырех новых «фишек» Android 13 стала возможность выбирать язык интерфейса для каждого приложения в отдельности. На кого рассчитана данная функция, разработчики пока не объясняют.

Google полагает, что большинство пользователей Android говорят на нескольких языках

Как пишет Liliputing, возможность выбирать язык для каждого приложения в отдельности пригодится тем, кому по роду деятельности или другим внешним обстоятельствам необходимо каждый день разговаривать на нескольких языках. К примеру, у такого пользователя язык системы может быть русским, а по работе ему требуется общаться в мессенджерах на английском или, скажем, португальском.

Смартфон превращается в карманные часы

Последнее на данном этапе разработки изменение касается экрана блокировки и его функциональности. Для большинства пользователей он служит «плацдармом» для уведомлений, но многие были бы совершено не против, если бы на нем размещались хорошо читаемые часы.

Такая возможность появится с выходом Android 13. Система позволит выбирать между классическим еле заметным на современных экранах однострочным виджетом и гигантскими часами по центру экрана блокировки.

Часы сделают экран блокировки более полезным

Не исключено, что к релизу финальной версии Android 13 появится возможность более тонкой настройки часов на экране блокировки. Пока что для этого пользователям приходится пользоваться сторонними приложениями.

Новшеств будет больше

Судить о количестве изменений Android 13 по ранней версии системы не стоит. До анонса ОС остается около пяти месяцев (Google планирует показать ее на майской конференции I/O 2022), а выпуск стабильной сборки, судя по предыдущим релизам, и вовсе не следует ждать раньше августа-октября 2022 г.

На примере Android 12 видно, что Google старается умещать в один релиз как можно больше функций. Как сообщал CNews, эта система имеет массу разительных отличий от Android 12, в особенности в плане возможностей защиты приватности.