Новейшая версия Android убивает смартфоны Xiaomi. Воскресить их своими силами невозможно

Xiaomi выпустила прошивку с Android 12 для трех флагманских смартфонов. Ее установка «окирпичивает» устройства без возможности самостоятельного восстановления. Опасный апдейт распространяется под видом стабильной сборки и по-прежнему доступен для установки.

Xiaomi сломала свои смартфоны

Смартфоны компании Xiaomi выходят из строя при попытке установить на них ОС Android 12 – новейшую мобильную платформу Google. По данным портала GizChina, Xiaomi открыла доступ к этой прошивке участникам программы бета-тестирования Mi Pilot Testers с пометкой, что это именно стабильный релиз.

В итоге выяснило, что установка Android 12 приводит к «окирпичиванию» смартфонов. Они перестают работать и даже загружаться, а откатиться обратно возможности нет. Пока проблема затронула только три смартфона, но все они флагманские и оттого дорогие. В настоящее время ни при каком раскладе нельзя ставить Android 12 на Xiaomi Mi 11, 11i и 11 Ultra.

Топовый камерофон Xiaomi оказался не готов к Android 12

Отличить опасную прошивку можно по ее индексу. Всего пользователи получили три сборки, по одной для каждого аппарата – 12.5.1.0.SKAMIXM, 12.5.1.0.SKBMIXM и 12.5.1.0.SKKMIXM для Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 и Mi 11i соответственно.

Масштабы неизвестны

На 8 октября 2021 г. не было известно, сколько смартфонов пострадало, то есть нельзя оценить масштабы происшествия. Xiaomi почти не реагирует на происходящее, лишь предупреждает пользователей об опасности установки свежих прошивок на свои флагманские смартфоны.

Примечательно, что обновление ПО по-прежнему доступно для скачивании и установки всем, кто входит в число бета-тестеров Xiaomi. Компания лишь просит пользователей перед апдейтом сделать резервную копию своих данных.

Некоторым все же удалось пройти квест по установке Android 12 без потерь

О том, что с прошивкой что-то не так, пользователи узнают уже в процессе установки, отменить который без печальных для устройства последствий не представляется возможным. В результате единственным способом вернуть смартфон к жизни является обращение в сервисный центр с просьбой поставить на него действительно стабильную и проверенную временем Android 11.

Поврежденных устройств может быть больше

Xiaomi не уточняет, что именно не так с прошивками для Mi 11, 11i и 11 Ultra, как и не говорит, когда она устранит недочет, ломающий мобильники. Между тем, в скором будущем может оказаться, что в «кирпичи» при установке Android 12 и другие мобильники компании.

По данным GizmoChina, Xiaomi намеревается выпустить прошивку на основе Android 12 для более чем 30 ныне существующих моделей смартфонов, включая те, что есть и в российской рознице. Современную операционку получат, в частности, Redmi Note 8 2021, Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi Note 10, а также новейший планшет компании – Pad 5 и его улучшенная версия Pad Pro.

Перечень гаджетов Xiaomi, готовящихся к бета-тесту Android 12

Когда все эти устройства начнут обновляться, Xiaomi не уточняет. Все они включены в программу бета-тестирования. Остается надеяться, что на них «прилетит» действительно стабильная версия прошивки.

На те же грабли

Вероятность того, что официальная прошивка с Android 12, признанная стабильной, сломает аппарат без возможности восстановления силами пользователя, довольно велика. У Xiaomi есть такой печальный опыт – в начале 2021 г. она начала распространение прошивки на базе Android 11 для смартфона Mi A3.

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Бета-тестирование программного обеспечения не проводилось, пишет портал GizChina. Как итог – многочисленные жалобы пользователей на выход их смартфона из строя после установки обновления. Мобильники «окирпичивались», и, опять же, не было способа вручную откатить злосчастное обновление.

Xiaomi Mi A3

Xiaomi признала наличие проблемы спустя пару дней после появления первых отзывов пользователей и сообщила о возможности бесплатного ремонта всех пострадавших Mi A3. Поначалу программа ремонта затрагивала только Китай, однако несколькими днями позже Xiaomi внесла в список стран-участников еще и Россию.

«Мы приглашаем всех пользователей, столкнувшихся с данной проблемой, обратиться на нашу горячую линию (с 9 до 20, время московское) или в авторизованные сервисные центры. Помощь в данной ситуации будет оказана на бесплатной основе», – говорилось в сообщении компании. Позже Xiaomi выпустила новую прошивку для Mi A3, никаких сбоев в работе устройства не вызывающую.

Никто не застрахован

Xiaomi – далеко не единственная компания из первого эшелона производителей смартфонов, периодически грешащая выпуском недоделанных прошивок под видом стабильных сборок, убивающих устройства. В подобном замечена, помимо прочих, и компания Samsung.

В начале апреля 2020 г., как сообщал CNews, Samsung начала распространение прошивки с индексом M315FXXU1ATD1 и Android 10 для смартфона Galaxy M31, вышедшего в феврале 2020 г. Как и в случае с Android 12 и линейкой Xiaomi Mi 11, после ее установки мобильники переставали даже загружаться, что делало их совершенно бесполезными.

В том же месяце появился и новый апдейт для смартфона Galaxy A70 на базе Android 10. Обновление полностью блокировало устройство и не позволяло не только загрузить его, но и даже зарядить. Проблем была в несовместимости прошивки с системной платой смартфона. Samsung устанавливала в Galaxy A70 две разные версии печатной платы, с одной из которых прошивка и конфликтовала. Хозяевам мобильников пришлось обращаться за ремонтом в сервисные центры.