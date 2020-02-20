Рассекречен дешевый смартфон Samsung с огромной батареей

Samsung готовит к выпуску смартфон Galaxy M31 с аккумулятором 6000 мАч по цене до 20 тыс. руб. Он построен на собственном процессоре Samsung и располагает квартетом мощных фотокамер в дополнение к пятому фронтальному сенсору.



«Вечный» смартфон

Раскрыты спецификации нового смартфона Samsung Galaxy M31, одного из самых долгоиграющих аппаратов в своем классе. Как пишет GSMArena, его экипировали батареей емкостью 6000 мАч, и это один из самых больших аккумуляторов среди смартфонов ключевых производителей: к примеру, в линейке компании Xiaomi самый внушительный аккумулятор располагает емкостью 5500 мАч (он установлен в модели Mi Max 3). Батареи большей емкости встречаются лишь в смартфонах В-сегмента.

Galaxy M31 – прямое продолжение модели Galaxy M30, вышедшей в конце февраля 2019 г. Унаследовав от нее основные черты внешности, он заметно подорожал и приобрел более современные аппаратные характеристики. Если M30 на момент анонса стоил от $210 (14 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 февраля 2020 г.), то Galaxy M31, замеченный в украинском интернет-магазине Rozetka, оценивается в 7500 гривен ($306, 19,5 тыс. руб.). В то же время GSMArena указывает другую цену, актуальную для рынка Индии – 15 тыс. рупий или около 13,4 тыс. руб.

Заряжать Galaxy M31 можно будет раз в три-четыре дня

Рекомендуемая стоимость Galaxy M31 в России на момент публикации материала не раскрывалась. Смартфон поступит в продажу в трех цветах корпуса – темно-красном, темно-синем и черном.

Процессор и питание

Samsung соберет Galaxy M31 на Exynos 9611 – однокристальной системе собственной разработки. В ее составе имеются восемь ядер, разделенных поровну на два кластера – четыре высокопроизводительных Cortex A73 на частоте до 2,3 ГГц и столько же энергоэффективных Cortex A53 на 1,7 ГГц.

Чип располагает 3-ядерной видеокартой Mali G72 MP3 и производится по 10-нанометровому техпроцессу (технология FinFET). Вместе со всем перечисленным у него есть модем LTE Cat.13, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, ресиверы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и поддержка памяти UFS 2.1 или eMMC 5.1 (встроенная) и LPDDR4x (оперативная).

Galaxy M30, предшественник М31

Для сравнения, в Galaxy M30 установлен процессор Samsung Exynos 7904 с тактовой частотой 1,8 ГГц на двух ядрах Cortex A73 и 1,6 ГГц на шести ядрах Cortex A53. Встроенная в него видеокарта Mali-G71 MP2 насчитывает два собственных ядра.

Про аккумулятор Galaxy M31 известно пока лишь два основных параметра. В первую очередь утекшая информация говорит о наличии у него большой емкости 6000 мАч. Также сообщается о поддержке им быстрой зарядки, но ее мощность и темпы восполнения с ее помощью энергии в батарее держатся в тайне. Зарядка осуществляется по USB-C.

Память, дисплей и фотокамеры

Galaxy M31 поставляется в единственной комплектации с 6 ГБ оперативной памяти и штатным накопителем на 128 гигабайтов. Тип используемых модулей источник не раскрывает. В предыдущей модели такие объемы были доступны лишь в топовой комплектации стоимостью $250 (16 тыс. руб.).

Экран смартфона представлен панелью Super AMOLED на 6,4 дюйма по диагонали. Он характеризуется разрешением 2340х1080 пикселей (формат Full HD+) и вырезом в форме капли под фотокамеру. На фоне M30 боковые и верхняя рамки смартфона имеют идентичную толщину, а нижний его «подбородок» заметно уменьшился.

По дизайну камеры Galaxy M31 похож на флагманский смартфон Galaxy S20

Galaxy M31 укомплектован четырьмя основными камерами против трех в Galaxy M30. Состав набора включает базовый сенсор 64 МП с диафрагмой f/1,8, 8 Мп f/2,2, 5 Мп f/2,2 и еще один 5 Мп, но с диафрагмой f/2,4. Камера пишет видео в 4К-разрешении и может вести замедленную съемку в HD на частоте 240 кадров в секунду. Спереди установлена 32-мегапиксельная матрица с диафрагмой f/2,0.

Тройной модуль в смартфоне предыдущего поколения состоит из матриц 13 Мп (диафрагма f/1,9), 5 Мп (f/2,2, используется для определения глубины сцены) и 5 Мп с широкоугольной оптикой (угол обзора 123 градуса). Фронтальная камера у него 16-мегапиксельная с f/2,0.

Дополнительные спецификации

В распоряжении пока не вышедшего Samsung Galaxy M31 имеются ОС Android 10 с фирменной прошивкой One UI 2.0, NFC для бесконтактных платежей, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели, два SIM-слота и поддержка карт памяти microSD (отдельный слот). Смартфон также располагает FM-тюнером и 3,5-миллиметровым разъемом под наушники. Весит M31 около 191 грамма при размерах 159х75х9 мм.