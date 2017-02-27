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Электроника FinFET A fin field-effect transistor 3D transistors направление в проектировании микросхем 3D транзисторы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.02.2017 Samsung начала производство процессоров Exynos 9 по 10-нм техпроцессу FinFET

Samsung Electronics объявила о начале производства процессоров Exynos 9 серии 8895. Как рассказали CNews в компании, это первое процессорное решение от Samsung на базе техпроцесса FinFET 10 нм с усовершенствованной трехмерной транзисторной структурой, использование которого позволяет на 27% повысить производительность при 40% экономии энергии по сравнению с техпроцессом

17.11.2016 Samsung и Qualcomm займутся разработкой процессора Snapdragon 835 по техпроцессу 10-нм FinFET

вейшего процессора в серии Snapdragon — Qualcomm Snapdragon 835 — на базе техпроцесса Samsung 10-нм FinFET, сообщили CNews в Samsung Electronics. «Мы рады продолжить совместную с Samsung разраб
17.10.2016 Samsung начала массовое производство системы System-on-Chip по техпроцессу 10-нм FinFET

а о начале массового производства однокристальной системы System-on-Chip (SoC) по техпроцессу 10-нм FinFET. Новый процессор Samsung 10-нм FinFET (10LPE) имеет передовую транзисторную 3D-
10.10.2016 Samsung Electronics запустила производство процессора для носимых устройств по техпроцессу 14-нм FinFET

Компания Samsung Electronics объявила о запуске массового производства Exynos 7 Dual 7270. Процессор на создан по техпроцессу 14-нм FinFET специально для использования в носимых устройствах. Новинка предлагает полный набор инструментов для беспроводных соединений и интегрированный LTE-модем, сообщили CNews в Samsung. «Exyno
19.01.2016 Samsung начала массовое производство микросхем на основе 14-нм технологии 2 поколения

технологического процесса LPP (Low-Power Plus). Это второе поколение 14-нм технологии изготовления FinFET-транзисторов, сообщили CNews в Samsung. Еще в первом квартале 2015 г. компания объявил
27.02.2015 Huawei представила сетевой процессор Nova на базе архитектуры ARM64 и технологии FinFET 16 нм

awei продемонстрировала первый в мире сетевой процессор Nova на базе архитектуры ARM64 и технологии FinFET 16 нм, который будет представлен на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congre
21.12.2004 Флэш-память уменьшили до предела

лучшает возможности контроля за зарядом, сохраняющемся в ячейке. Новое устройство получило название FinFET (Fin Field Effect Transistor). В ячейке памяти информация сохраняется зарядами электро

Публикаций - 85, упоминаний - 101

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

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NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology - Китайский исследовательский институт ракетной техники 4 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Samsung Unpacked 41 1
Autonomy Day 1 1
Samsung Foundry Forum 1 1
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