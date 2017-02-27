Samsung начала производство процессоров Exynos 9 по 10-нм техпроцессу FinFET Samsung Electronics объявила о начале производства процессоров Exynos 9 серии 8895. Как рассказали CNews в компании, это первое процессорное решение от Samsung на базе техпроцесса FinFET 10 нм с усовершенствованной трехмерной транзисторной структурой, использование которого позволяет на 27% повысить производительность при 40% экономии энергии по сравнению с техпроцессом