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Lee Ryan Ли Райан



02.04.2025 В России работают над механизмом изъятия биткоинов в пользу государства 2
14.03.2019 Samsung начинает поставки eMRAM на базе техпроцесса FD-SOI 28 нм 2
18.10.2017 Samsung завершает сертификацию технологического процесса 8 нм LPP 1
25.04.2017 Samsung завершила сертификацию своего технологического процесса 10 нм второго поколения 1
25.11.2008 В сети «Эльдорадо» назначен новый вице-президент по финансам 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Lee Ryan и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10321 3
Qualcomm Technologies 1840 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 43 1
Unilever - Юнилевер Русь 158 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2440 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Электроника - FinFET - A fin field-effect transistor - 3D transistors - направление в проектировании микросхем - 3D транзисторы 83 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28323 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9436 1
eNVM - Embedded Nonvolatile Memory - Встраиваемая энергонезависимая память 1 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30164 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2211 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1498 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24455 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 555 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5844 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6860 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14216 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - вид фотолитографии в наноэлектронике - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 140 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2285 1
MRAM - Magnetic Random Access Memory - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 52 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 2
Южная Корея - Республика 6692 2
Южная Корея - Хвасон 16 1
Германия - Бавария - Мюнхен 470 1
Германия - Федеративная Республика 12744 1
Япония 13332 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52374 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48684 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1598 1
Samsung Foundry Forum 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350676, в очереди разбора - 760871.
Создано именных указателей - 172189.
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