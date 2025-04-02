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В России работают над механизмом изъятия биткоинов в пользу государства

Федеральная служба судебных приставов совместно с другими заинтересованными структурами работает над созданием механизмов обращения криптовалюты в доход государства. Работа ведется в связи с появлением прецедентного дела и с выявленными в ходе расследования биткоинами связано с активами более чем на 1 млрд руб.

Создание механизмов

Российские приставы работают над созданием механизма по изъятию криптовалюты в пользу государства, пишет РБК.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) совместно с другими заинтересованными структурами работает над созданием механизмов обращения криптовалюты в доход государства.

Со слов главы ФССП Дмитрия Аристова, работа ведется в связи с появлением прецедентного дела. На 2 апреля 2025 г. окончательное решение этого вопроса не найдено, отметил он. Аристов уточнил, что в первую очередь нужно законодательно установить оборот биткоинов в России.

Уголовное дело с выявленными в ходе расследования биткоинами связано с активами более чем на 1 млрд руб., изымаемых в рамках исполнительного производства в отношении бывшего следователя Следственного комитета (CК) России Марата Тамбиева. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за огромную взятку криптовалютой от хакерской группировки.

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Unsplash - Michael Fortsch
В России разработают механизм для изъятия биткоинов в пользу государства

В марте 2025 г. председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что законопроект о признании криптовалют имуществом в целях уголовного и уголовно-процессуального законодательства направлен на рассмотрение в правительство. По словам главы ведомства, документ позволит разрешить среди прочего вопросы о наложении на криптовалюты ареста и определения порядка их изъятия в ходе следственных действий.

Уже в апреле 2025 г. в Общественной палате предложили создать фонд конфискованных криптовалют. Доходы от таких активов предполагается использовать в различных социальных проектах.

Задержание по делу о взятке в биткоинах

В 2023 г. Никулинский суд Москвы конфисковал взятку в виде биткоинов у главы отдела по Тверскому району, об этом 19 июня сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции. Решением суда цифровая валюта в виде «Биткоин» в размере 1032,1 ВТС (7,3 млрд руб. на момент получения и уже 19,65 млрд руб. на 2 апреля 2025 г.), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход России, — говорится в заявлении московских судов общей юрисдикции, как уже писал CNews.

11 сентября 2024 г. государственный обвинитель Надежда Тихонова в ходе заседания в Балашихинском городском суде Московской области потребовала приговорить бывшего начальника следственного отдела CК по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева к 20 годам строгого режима. Мужчина обвиняется в получении взятки в размере более 2718 биткоинов и $1,5 млн — это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России.

По версии следствия, Тамбиев брал взятки в 2020–2022 г., занимая должность руководителя Мещанского следственного отдела СК, а впоследствии — начальника следственного отдела комитета по Тверскому району столицы. Средства передавали участники хакерской группировки Infraud Organization за принятие силовиком различных процессуальных решений, в том числе по их уголовному делу.

Прокурор Надежда Тихонова заявила, что вина правоохранителя в получении рекордной взятки не вызывает сомнения. Государственный обвинитель попросила суд признать Тамбиева виновным в получении девяти взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (УК) России), одной взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также в четырех приготовлениях к получению взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По совокупности совершенных преступлений Тихонова потребовала приговорить подсудимого к 20 годам строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

В январе 2025 г. сумма взысканий с бывшего начальника следственного отдела Марата Тамбиева и его подчиненной Кристины Ляховенко снижена с 7 млрд до 4,5 млрд руб., об этом следует из данных на заседании Московского областного суда. Срок приговора Тамбиеву оставили без изменений — 16 лет колонии строгого режима.

Курс биткоина

В марте 2025 г. аналитик Bitget Research Райан Ли (Ryan Lee) сообщил, что курс биткоина в апреле составит $80-90 тыс. По его словам, криптоинвесторы будут также следить за данными по инфляции в США в апреле — индекс потребительских цен будет опубликован 10 апреля.

Согласно опросу CME Fedwatch, большинство инвесторов полагают, что на заседании 7 мая Федеральная резервная система США оставит базовую ставку без изменений, а первое ее снижение в 2025 г. произойдет только 18 июня.

Антон Денисенко

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