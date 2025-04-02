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Тамбиев Марат



02.04.2025 В России работают над механизмом изъятия биткоинов в пользу государства 1
12.09.2024 Экс-начальник отдела Следкома России может сесть на 20 лет за взятку от хакеров в биткоинах на 7 млрд рублей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тамбиев Марат и организации, системы, технологии, персоны:

Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 186 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 690 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 209 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3174 1
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Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 630 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7002 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7713 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2864 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1923 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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