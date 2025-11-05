Разделы

Подносова Ирина


СОБЫТИЯ


05.11.2025 Глава Верховного суда поручил ускорить внедрение ИИ в российскую судебную систему 1
09.06.2025 Как криптовалюта в России стала средством коррупции 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Подносова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 749 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1134 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5773 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 224 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12827 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3354 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 335 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 730 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 598 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73049 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57236 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1087 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4069 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1584 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18042 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 105 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5334 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1609 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 536 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1720 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5901 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1832 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 198 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 621 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 692 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 62 1
Тамбиев Марат 3 1
Краснов Игорь 24 1
Паршин Максим 321 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 606 1
Россия - РФ - Российская федерация 156640 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53439 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45665 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7555 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4405 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 665 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3027 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54960 1
ТПП РФ - Антикоррупционная хартия российского бизнеса - Федеральный закон 273-ФЗ - О противодействии коррупции 18 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8527 1
Судебная власть - Мировой суд 121 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8362 1
Экзамены 481 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1810 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10731 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1968 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 379 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3696 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 219 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 57 1
Цифровое право - Цифровые права 132 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31846 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1131 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
