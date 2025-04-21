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ЕФРСБ Единый федеральный реестр сведений о банкротстве Федеральный закон 127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве)



21.04.2025 Новые материалы для юристов в «КонсультантПлюс»: Ответы на часто задаваемые вопросы 1
12.11.2024 Новый подход мошенников. После неудачной попытки обмана россиянам перезванивают под видом сотрудников госструктур 1
10.10.2024 ИТ-резидент «Сколково» с почти миллиардной выручкой, который не платил работникам зарплаты, оказался крупным владельцем земли в Подмосковье 2
13.02.2024 «Связной» оставил тысячи россиян без средств к существованию. Им не выплатили зарплату на сотни миллионов рублей 1
10.01.2024 IBS приступила к внедрению отечественной системы управления мастер-данными «Гармония MDM» 1
07.11.2023 «Сберкорус» открыл доступ к сервису для проверки благонадежности физических лиц 1
10.10.2023 TeamIdea займется внедрением «Гармонии MDM» 1
27.09.2023 «Прайм груп» займется внедрением российской системы управления НСИ «Гармония MDM» 1
24.08.2023 «ФОРС - центр разработки» предложит партнерам и клиентам решение для управления НСИ «Гармония MDM» 1
17.08.2023 Вышла новая версия системы управления НСИ «Гармония MDM» 1
25.07.2023 Путин подписал закон о цифровом рубле. Как он будет работать, какие установлены ограничения 1
24.07.2023 «Норбит» предложит бизнесу решение для управления НСИ «Гармония MDM» 1
01.03.2023 Система управления НСИ «Гармония MDM» включена в реестр отечественного ПО 1
15.02.2023 Основателям Mail.ru грозят уголовные дела из-за видеоигр 1
14.02.2023 Конец легенды. «Связной» подает на банкротство 1
22.08.2022 ИТ-институт «Ростеха» продается вместе с ПО и особняком в центре Москвы 2
22.06.2022 Navicon модернизировал управление данными для «Инфинитум» 1
20.05.2022 Как создать ИТ-ландшафт для аналитики данных на базе российских технологий? 1
09.02.2022 Как ускорить обработку клиентских заявок с помощью обогащения данных: опыт «ВТБ Лизинг» 1
28.10.2021 Новые хозяева «Ангстрем-Т» покупают серверы на иностранных процессорах у ИП, обрушившего цену в 2 раза 1
07.10.2021 Началось банкротство создателя российских суперкомпьютеров. Его основатель третий год под арестом 1
07.09.2021 С бывших директоров «Ангстрем-Т» хотят взыскать миллионы за пропавшее оборудование 1
24.06.2021 ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила 1
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом 1
19.10.2020 Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс» 1
28.04.2020 R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие банков с ЕФРСБ 2
14.03.2018 «Фогсофт» автоматизировала управление качеством поставщиков 1
30.03.2017 Банк «Авангард» предложил клиентам онлайн-сервис проверки контрагентов «Светофор» 1
04.10.2016 ВТБ24 запустил маркетплейс небанковских сервисов 1
22.07.2016 10 российских банков внедряют решение R-Style Softlab для подключения к ГИС ЖКХ 1
21.06.2016 R-Style Softlab занялась разработкой «коннекторов» для электронного взаимодействия банков с ГИС 2
26.02.2016 «Ростех» закрыл три оборонных радиоэлектронных завода 1
25.08.2015 «Фогсофт» обновил систему «iTender-Банкротство» 1
16.02.2015 «СКБ Контур» увеличил выручку в 2014 г. на 23% 1
24.03.2014 Электронные торговые площадки переходят к использованию квалифицированных ЭЦП 1
17.01.2014 Softline начала продажи решения «СКБ Контур» для экспресс-проверки контрагентов 1
26.06.2013 «Южная электронная торговая площадка» перешла на платформу «iTender-Банкротство» 1
21.01.2013 Торги по реализации имущества банкротов в Украине станут электронными 1
07.06.2012 Заработала новая электронная площадка для продажи имущества должников по банкротству 1
27.01.2012 2011: выручка "СКБ Контур" выросла на треть 1

Публикаций - 54, упоминаний - 59

ЕФРСБ и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1100 6
Verizon - WorldCom 483 5
FogSoft - ФогСофт 43 4
Цифра ГК 2457 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 3
Yandex - Яндекс 7616 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 138 3
ВЭБ.РФ - НМ-тех 40 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 442 3
AMD - Advanced Micro Devices 4282 2
Ростелеком 9866 2
ФОРС - Центр разработки 642 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 2
Microsoft Corporation 24790 2
Navicon - Навикон 294 2
Digma 205 2
Merlion - Мерлион 830 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 725 2
NextWave 44 2
8396 1
БАРС Груп 550 1
Intel Corporation 12273 1
Softline - Софтлайн 2933 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 921 1
Монко - Монитор компани 4 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Broadcom - VMware - Greenplum 108 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 92 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
МегаФон 9161 1
Xiaomi 1788 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8845 1
Apple Inc 12229 1
Открытые технологии 704 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 35 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 1
Ланит - Норбит - Norbit 377 1
Росстат ГМЦ - Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики 7 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 60 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 932 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2858 3
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 33 2
Совкомбанк ПАО 260 2
Альфа-Банк 1790 2
Связной ГК 1372 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 2
ВТБ - ВТБ24 665 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 42 1
ВТБ Лизинг 68 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 100 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 42 1
Евросеть 1412 1
Solvers 22 1
Trellas 21 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
РБ Факторинг 7 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
Меркури - Mercury 213 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
Земский банк 3 1
МНХБ - Московский нефтехимический банк 4 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1086 1
УралКапиталБанк - Уральский капитал 1 1
Русский ипотечный банк 5 1
Связной ГК - Максус 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 1
Газпром нефть 633 1
Unsplash 945 1
Экспресс-Волга АКБ 10 1
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 42 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4905 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1007 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3008 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1021 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11932 2
Судебная власть - Judicial power 2331 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3024 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2741 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 923 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1048 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 474 1
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1401 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 599 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 322 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 1
Федеральное казначейство России 1801 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 563 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 168 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 691 1
Единая Россия - Политическая партия 297 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20291 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 10
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 478 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16036 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12754 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31528 9
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2116 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3914 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7606 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24606 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11634 6
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1275 6
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 608 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9584 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4838 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6984 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 954 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30311 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6799 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13582 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21067 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11269 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4473 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8013 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 546 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4247 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2198 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7883 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4253 3
Оповещение и уведомление - Notification 4797 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 779 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 655 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12259 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25832 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5136 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1089 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4060 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8793 2
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 75 8
Navicon - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 21 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3277 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1311 5
FogSoft iTender 37 4
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 71 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 246 2
Intel x86 - архитектура процессора 1889 2
Linux OS 10158 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 318 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1017 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 310 2
СКБ Контур - Контур.Экстерн 76 2
ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата 18 2
ВТБ Бизнес 48 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 293 1
UMI - 1С-UMI 6 1
Microsoft Office 3795 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1675 1
Apache Hadoop 437 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2088 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 97 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 97 1
UMI.CMS 65 1
1С:Предприниматель 13 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 7 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 738 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 18 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 271 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.ClusterManager 5 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataLake 11 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.Warehouse 10 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataVision 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 1
Обелов Евгений 10 6
Рейман Леонид 1052 3
Аверина Мария 24 2
Аникин Андрей 2 2
Дробышевский Михаил 53 2
Sidgmore John - Сиджмор Джон 11 2
Назарова Анна 52 1
Кузнецов Кирилл 20 1
Юров Сергей 8 1
Черкасова Надия 23 1
Билалова Оксана 1 1
Баранов Никита 13 1
Иванченко Евгений 15 1
Мокрышев Сергей 3 1
Есюнин Константин 2 1
Опанасенко Всеволод 133 1
Лазуков Станислав 30 1
Кривова Анна 1 1
Алифанов Кирилл 69 1
Носов Сергей 16 1
Никольский Ярослав 1 1
Иккерт Павел 3 1
Зима Андрей 1 1
Хрыкин Андрей 1 1
Кабеткин Дмитрий 3 1
Ноготков Максим 49 1
Мамут Александр 129 1
Чичваркин Евгений 162 1
Артемьев Тимур 34 1
Малис Олег 80 1
Немченков Сергей 11 1
Ковернинский Виктор 4 1
Ивакин Артем 9 1
Епифанов Павел 1 1
Петров Сергей 60 1
Лукичев Максим 5 1
Гладышева Елена 1 1
Пермяков Олег 2 1
Селищев Анатолий 1 1
Путин Владимир 3228 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52456 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 8
Украина 7654 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17710 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 856 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4034 2
Америка Латинская 1833 2
Земля - планета Солнечной системы 10444 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 631 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2975 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 571 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2486 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3129 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2906 1
Европа Восточная 3109 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1359 1
Германия - Федеративная Республика 12759 1
Россия - ЦФО - Калужская область 996 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 904 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 951 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 326 1
Кувейт 165 1
США - Оклахома 83 1
США - Нью-Йорк штат 241 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7654 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1319 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 1
Литва - Вильнюс 41 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48873 22
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6295 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52128 19
Кредитование - Сrediting - Заём 6816 16
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 16
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4208 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8901 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24566 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6134 8
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 184 7
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 724 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14850 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3315 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4941 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2282 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7860 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11144 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7051 5
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 900 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13939 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2157 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8173 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6065 4
Паспорт - Паспортные данные 2566 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2874 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5042 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19014 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16605 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7105 3
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1197 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4949 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2789 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5547 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7613 3
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 391 3
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 253 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 392 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29813 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4979 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1937 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1941 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 2
Ведомости 1060 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 112 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 639 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1290 1
AP - Associated Press 2005 1
Total Telecom 613 1
Mercury Center 309 1
ABP Group - ABP News 7 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 276 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3276 2
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 34 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 20 1
ФОРС УЦ - Учебно-консультационный центр 9 1
SHU - Seton Hall University - Университет Сетон-Холл 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
Capture the Flag - CTF 41 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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