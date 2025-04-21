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ЕФРСБ Единый федеральный реестр сведений о банкротстве Федеральный закон 127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве)
ЕФРСБ и организации, системы, технологии, персоны:
|АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 691 1
|Единая Россия - Политическая партия 297 1
|Обелов Евгений 10 6
|Рейман Леонид 1052 3
|Аверина Мария 24 2
|Аникин Андрей 2 2
|Дробышевский Михаил 53 2
|Sidgmore John - Сиджмор Джон 11 2
|Назарова Анна 52 1
|Кузнецов Кирилл 20 1
|Юров Сергей 8 1
|Черкасова Надия 23 1
|Билалова Оксана 1 1
|Баранов Никита 13 1
|Иванченко Евгений 15 1
|Мокрышев Сергей 3 1
|Есюнин Константин 2 1
|Опанасенко Всеволод 133 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Кривова Анна 1 1
|Алифанов Кирилл 69 1
|Носов Сергей 16 1
|Никольский Ярослав 1 1
|Иккерт Павел 3 1
|Зима Андрей 1 1
|Хрыкин Андрей 1 1
|Кабеткин Дмитрий 3 1
|Ноготков Максим 49 1
|Мамут Александр 129 1
|Чичваркин Евгений 162 1
|Артемьев Тимур 34 1
|Малис Олег 80 1
|Немченков Сергей 11 1
|Ковернинский Виктор 4 1
|Ивакин Артем 9 1
|Епифанов Павел 1 1
|Петров Сергей 60 1
|Лукичев Максим 5 1
|Гладышева Елена 1 1
|Пермяков Олег 2 1
|Селищев Анатолий 1 1
|Путин Владимир 3228 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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