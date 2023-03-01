Система управления НСИ «Гармония MDM» включена в реестр отечественного ПО

Система для управления нормативно-справочной информацией (НСИ) «Гармония MDM» разработки Navicon внесена в Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных. Это подтверждает соответствие решения требованиям к продуктам для импортозамещения.

«Гармония MDM» — собственная разработка компании Navicon на базе технологий open-source, предназначенная для управления нормативно-справочной информацией. Она помогает бизнесу консолидировать НСИ из различных источников, приводить их к единообразию и извлекать из них максимальную пользу — другими словами, создать в компании единый источник полных и актуальных мастер-данных по клиентам, продуктам, услугам и любым другим категориям. Так, с помощью MDM-системы можно уменьшить число ошибок и дублирований при вводе данных — в итоге за счет повышения качества данных и точности планирования вырастет маржинальность бизнеса.

Пользователям доступна настройка любых справочников и атрибутов в пользовательском интерфейсе, настройка уведомлений на любые события, гибкий workflow для обработки заявок от бизнес-пользователей, проверка качества данных с помощью бизнес-правил, а также алгоритмы нечеткого поиска для работы с дублями. Настроить систему можно без программирования — только при помощи интерфейса. Решение удобно для работы сотрудников с любым уровнем технических навыков, утверждают в Navicon.

Помимо этого, в «Гармония MDM» предусмотрены интеграционные возможности, позволяющие использовать в качестве источников данных как внутренние, так и внешние информационные системы. Справочники могут пополняться из баз данных ЕГРЮЛ, ФИАС, НРД, ЕФРСБ и других. Поисковый движок системы быстро работает даже с крупными массивами информации и позволяет оперативно отображать нужные сведения вне зависимости от их источника.

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Решение совместимо с открытой СУБД PostgreSQL и ее сборками от российских компаний, такими как Postgres Pro и Arenadata Postgres. Также «Гармонию MDM» можно разворачивать в контейнерах на ОС на базе ядра Linux. Клиенты Navicon в России могут внедрить импортонезависимое решение на базе открытых технологий без приобретения лицензий от глобальных вендоров.

«“Гармония MDM” непрерывно развивается с 2009 г. — в нашем портфеле уже десятки успешных проектов на базе продукта. Внесение MDM-решения в реестр отечественного ПО гарантирует его полное соответствие техническим и эксплуатационным требованиям российского бизнеса, отсутствие вставок протестного кода и скрытых закладок. Кроме того, это позволит нам упростить механизм покупки решения для более широкого круга заказчиков», — сказала Мария Аверина, партнер по управлению департаментом бизнес-аналитики Navicon.