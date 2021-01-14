Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Workflow
Поток работ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 57, упоминаний - 82
Workflow упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Docsvision - ДоксВижн 779 3
|SAP SE 3218 2
|Software AG & IDS Scheer 109 2
|Летограф - Letograf 65 2
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
|CompanyMedia 111 2
|Акадо Телеком - Комкор 609 2
|АйТи 752 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
|Microsoft Corporation 11143 2
|Comindware - Колловэар 51 2
|ELMA 106 2
|Ланит ГК 1160 2
|Naumen - Наумен 342 2
|ФОРС - Центр разработки 180 2
|Аплана Группа компаний 102 2
|OpenText 160 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
|1С 3770 1
|Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
|Suntech Power 3 1
|ЦМД-Софт 24 1
|K2 - К2РУ - SourceCode 35 1
|RKIT Group - РКИТ 5 1
|Neoflex - Неофлекс 141 1
|UIPath 27 1
|Zecurion - Зекурион 148 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
|Аплана Бизнес решения 9 1
|Terrasoft - Террасофт 140 1
|КСК Технологии 27 1
|Газпромбанк - ГПБ 693 2
|Открытие ФК 538 1
|X5 Group 599 1
|Ак Барс Банк 174 1
|CarPrice - Карпрайс 31 1
|Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
|Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
|Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
|ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
|Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
|Ипатов Вадим 80 2
|Копаев Геннадий 16 2
|Ракевич Ольга 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Савосина Елена 1 1
|Анфиногентов Василий 8 1
|Анастасии Левченко 1 1
|Левченко Анастасия 1 1
|Носов Сергей 6 1
|Трепыхалин Виталий 2 1
|Стародубцев Евгений 1 1
|Могильник Алексей 1 1
|Конев Алексей 2 1
|Лапшин Алексей 13 1
|Холинов Андрей 18 1
|Файзуллин Эльдар 4 1
|Васильев Роман 10 1
|Шингарев Павел 8 1
|Мельник Иван 10 1
|CNews Analytics 1991 9
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767461, в очереди разбора - 671146.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767461, в очереди разбора - 671146.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru