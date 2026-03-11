На платформе STAQ реализован функционал «Графический конструктор бизнес-процессов» (Workflow) Команда проекта STAQ, предназначенного для цифровизации бизнес-процессов предприятий, реализовала на платформе новый функционал — графический конструктор бизнес-процессов (Workflow). Об этом CNews сообщили представители «Систем ИКС». Решение предназначено для настройки автоматизированных сценариев и интеграций между системами без необходимости разработки. Его исп

Kingston Digital представила линейку устройств Workflow Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, представила док-станцию Workflow Station и специальные совместимые с ней картридеры. Как и следует из названия, новинка должна помочь создателям контента организовать рабочие процессы на стадии постпродакшна. Док-стан

Philips запустила платформу IntelliSpace AI Workflow Suite Royal Philips анонсировала запуск платформы IntelliSpace AI Workflow Suite, призванной помочь лечебным учреждениям плавно внедрить приложения на базе искусственного интеллекта (ИИ) в работу с медицинскими изображениями. IntelliSpace AI Workflow S

Brocade анонсировала открытую платформу для автоматизации сетей Компания Brocade представила Brocade Workflow Composer — новую серверную платформу для автоматизации сетей, позволяющую поставщикам облачных услуг и другим компаниям оптимизировать ИТ-процессы и повысить динамичность бизнеса. В ре

Optima обновила СЭД в «Томскгазпроме» пы — компанией Optima Software, специализирующейся на разработке и внедрении программного обеспечения и автоматизированных систем управления документами. СЭД была реализована на базе платформы Optima-WorkFlow. Об этом CNews сообщили в Optima. Еще в 2000 г. «Томскгазпром» приобрел лицензии на программную платформу Optima-WorkFlow v.1.16, с использованием которой специалисты компании с

Optima-WorkFlow внедрена в МФЦ г. Бузулук Оренбургской области Группа Optima сообщила о внедрении системы электронного документооборота на платформе Optima-WorkFlow в муниципальном автономном учреждении города Бузулук «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Внедрение велось в рамках комплексной авт

МиГ внедрила Optima-WorkFlow ma Software — структурное подразделение группы Optima, которое специализируется на разработке заказного программного обеспечения и автоматизированных систем управления документами на платформе Optima-WorkFlow. Optima и МиГ сотрудничают с 2011 г. в рамках масштабного проекта по созданию автоматизированной системы электронного документооборота РСК МиГ. В ходе проекта специалистами Optima Soft

В ГИБДД Ханты-Мансийска создана СЭД на платформе Optima WorkFlow В Управлении ГИБДД УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершился проект создания системы электронного документооборота на платформе Optima WorkFlow. В ходе проекта были автоматизированы 3 наиболее важные функции: классическое делопроизводство, ведение полноценной электронной базы документов и осуществление контроля исполнения пору

ИТ добрались до уничтожения документов ованных решений согласования массового удаления или изъятия документов, в частности, маршрутизации (workflow) в виде отдельного процесса. Российские разработчики СЭД проанализировали по просьбе

МиГ автоматизировала документооборот на базе СЭД Optima-WorkFlow Российская самолётостроительная корпорация МиГ завершила автоматизацию документооборота на базе СЭД Optima-WorkFlow. В настоящее время в системе зарегистрировано более 24 тыс. документов, в соответствии со стандартами предприятия полностью автоматизирован процесс обработки договорных документов. Opt

«ТрансКонтейнер» автоматизировал корпоративное управление на платформе Optima-WorkFlow Группа компаний Optima сообщила о внедрении компанией «ТрансКонтейнер» подсистемы корпоративного управления на базе платформы Optima-WorkFlow, разработанной компанией Optima software (ГК Optima). Система предназначена для автоматизированного планирования, ведения и учета корпоративных мероприятий «ТрансКонтейнера» и его доче

Optima software представила новые решения на платформе Optima-WorkFlow Компания Optima software (дочерняя компания ГК Optima) представила новые решения — «Электронный архив» и «Архив бумажных документов» на платформе Optima-WorkFlow. Решение «Электронный архив» на платформе Optima-WorkFlow предназначено для централизованного хранения документов организации в электронном виде. Типовое решение обеспечивает га

СЭД на платформе Optima-WorkFlow внедрена в Администрации Пушкинского района Подмосковья Компания Optima software, входящая в Группу компаний Optima, сообщила о завершении внедрения системы электронного документооборота (СЭД) на платформе Optima-WorkFlow в Администрации Пушкинского района Подмосковья. Проект осуществлялся в рамках долгосрочной целевой программы «Электронное Подмосковье» и обеспечил заказчику единообразную технологию ра

Платформа для автоматизации делопроизводства Optima-WorkFlow теперь доступна пользователям iPad Компании Optima software (ГК Optima) и Flexis объявили о начале интеграции продуктов Optima-WorkFlow и iDecide Documents. Это позволит руководству компаний, использующих системы на платформе Optima-WorkFlow, принимать решения по документам и осуществлять управление бизнесом с п

Веб-клиент платформы Optima-WorkFlow доступен в режиме онлайн Компания Optima Software разработала полнофункциональный веб-клиент платформы Optima-WorkFlow. По информации Optima Software, веб-клиент создан для компаний, имеющих территориально-распределенную структуру, удаленные офисы, а также для работы «мобильных» пользователей — доступ

Почему Microsoft SharePoint не BPM? Платформа Microsoft SharePoint используется для построения решений, где требуется наличие определенного рабочего процесса (workflow), но сама по себе непригодна в качестве BPM-решения. К такому выводу пришли исследователи из Forrester, подготовившие аналитический материал SharePoint and BPM – Finding The Sweet Spot

Многофункциональный центр госуслуг в Балашихе автоматизирован на базе Optima-WorkFlow муниципальных услуг населению городского округа Балашиха» (МФЦ). Теперь все обращения в службу «одного окна» жителей подмосковного города регистрируются в системе электронного документооборота Optima-WorkFlow, говорится в сообщении Optima. Как отмечается, применение современных технологий для работы с физическими и юридическими лицами позволило оптимизировать качество и оперативность предос

ОГК-3 строит СЭД на платформе Optima-WorkFlow «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-3) приступила к автоматизации документооборота на базе системы Optima-WorkFlow. Для реализации проекта заказчиком приобретено 100 лицензий системы Optima-WorkFlow версии Enterprise Business Edition 1.19. Система электронного документооборота, разрабатываем

ALT Linux 4.0 Workflow: готовое решение для предприятия от ALT Linux и «Руна» ALT Linux и консалтинговая группа «Руна» анонсировали совместное интегрированное решение ALT Linux 4.0 Workflow, объединяющее возможности дистрибутива ALT Linux 4.0 Desktop и системы автоматизации бизнес-процессов RUNA WFE на базе платформы JBoss. Система ALT Linux 4.0 Workflow представля

СЭД Optima-WorkFlow внедрили в «дочке» «Газпрома» Компания UpScale Soft (ГК «Оптима») завершила масштабный проект по внедрению системы электронного документооборота Optima-WorkFlow в дочерней компании ОАО «Газпром» - ООО «Газпром добыча Оренбург», крупнейшем газохимическом комплексе России. За полтора года реализации проекта система была разработана и внедрена на

Symantec Altiris Workflow Solution автоматизирует ИТ-процессы Корпорация Symantec объявила о выпуске решения Altiris Workflow Solution, которое поможет предприятиям снизить расходы благодаря автоматизации ИТ-процессов. Workflow Solution помогает заказчикам разрабатывать и внедрять ИТ-процессы, автомати

Symantec анонсирует новые решения для автоматизации ИТ-услуг Корпорация Symantec анонсировала новое решение Altiris Workflow и обновила решение Altiris Helpdesk, чтобы помочь предприятиям эффективно предоставлять ИТ-услуги при помощи интегрированных инструментов и автоматизированных технологических процессов

«Киево-Могилянская академия» выбрала OPTiMA-WorkFlow Партнер UpScale Soft, компания «Оптима-Украина» начала внедрение АСУ процессом обучения и организации электронного документооборота на платформе OPTiMA-WorkFlow для национального университета Украины «Киево-Могилянская Академия». В рамках текущего проекта будут созданы следующие подсистемы: Электронное делопроизводство и документооборот; Орган

2007: OPTiMA-WorkFlow внедрили 13 организаций Партнеры UpScale Soft — компании RG Data и «Оптима-Украина» — успешно внедили систему OPTiMA-WorkFlow на территории Украины. Система класса ECM широко востребована на рынке документооборота и автоматизации бизнес-процессов на Украине. Так, с начала 2007 года еще 12 организаций Украины

Миасский машиностроительный завод внедряет OPTiMA-WorkFlow Миасский машиностроительный завод (ММЗ), — один из промышленных гигантов Сибири, выбрал программную платформу OPTiMA-WorkFlow в качестве системы организации электронного документооборота. OPTiMA-WorkFlow — одна из немногих систем, разрешенных для использования на оборонных предприятиях России, был

«Оренбурггазпром» переходит на OPTiMA-WorkFlow 1.18 Специалисты компании UpScale Soft (ГК «Оптима») обновили систему OPTiMA-WorkFlow до версии 1.18 на промышленном предприятии Оренбурга. Работники «Оренбурггазпрома» уже начали осваивать новую версию программной платформы OPTiMA-WorkFlow, на базе которой в 200

OPTiMA-WorkFlow внедряется в службе "Единое окно" , руководство отдела информационных технологий департамента управления делами городского округа приняло решение об автоматизации работы общественной приемной. В качестве платформы была выбрана OPTiMA-WorkFlow версии 1.18.3 — комплексная система управления потоками работ и организации конфиденциального документооборота. Специалисты UpScale Soft автоматизировали процесс регистрации входя

ФОРС интегрировал BPEL и Oracle Workflow Компания ФОРС предлагает свою новую разработку по трансляции бизнес-процессов, описанных инструментами Oracle Workflow, в среду BPEL. По мнению разработчиков, это предоставляет предприятиям и учреждениям, осуществляющим мониторинг корпоративных бизнес-процессов при помощи системы Oracle Workflow

Microsoft представит подсистему Windows Workflow Foundation На этой неделе Microsoft продемонстрирует подсистему Workflow Foundation, которая может стать единой для всех платформ Windows. Это произойдет на Конференции профессиональных разработчиков в Лос-Анджелосе, большая часть времени которой будет посв

"Мистерия Workflow": как управлять бизнес-процессами В Москве прошла конференция «Мистерия Workflow», посвященная технологиям и решениям в области организации и управления бизнес-проце

OPTiMA-WorkFlow - интегрированное решение для автоматизации документооборота инге CNews100 (по итогам 2002 года), и компания Xerox представили интегрированное решение для автоматизации делопроизводства и документооборота, основанное на системе управления потоками работ OPTiMA-WorkFlow и оборудовании Document Center производства Xerox. Это решение позволит в значительной степени увеличить скорость обработки бумажных документов и помещения их электронной копии в базу

"АНД Проджект" расширил семейство продуктов SiTex ”АНД Проджект” объявляет о расширении своей продуктовой линейки SiTex. Новой разработкой в семействе SiTex стал SiTex WorkFlow, универсальная инструментальная система быстрой разработки бизнес-приложений на единой технологической платформе. Назначение SiTex WorkFlow - автоматизация бизнес-процессов госу

WorkFlow и "Крипто–Про" - партнерство в интересах клиентов Производственный центр WorkFlow компании "Диасофт" объявил о выпуске новой версии системы дистанционного банковского обслуживания WorkFlow(е) Client 3.06.01, интегрированной с сертифицированной системой крипто

Обзор функциональных возможностей современных систем управления знаниями, документами и автоматизации бизнес-процессов программных отчетов возможно автоматически регулярно обновлять доставляемую информацию. Другие программные агенты позволяют синхронизировать фрагменты бизнес-процессов, автоматизированные при помощи workflow SAP R/3 и менеджера бизнес-процессов Documentum 4i, непосредственно с рабочего места Documentum 4i в соответствии с определенными для них правами. Интеграция с системами проектирования

У системы WorkFlow CARD появились три новых клиента автоматизации операций с пластиковыми картами компании начали использовать еще три банка - КБ "ФондСервисБанк", КБ "Федеральный Депозитный Банк" и КБ "Профбанк". КБ "ФондСервисБанк" работает на САБД WorkFlow BANK с начала 2000 года. При спонсорской поддержке "Газпромбанка" начат выпуск пластиковых карт VISA для реализации зарплатных проектов, а также обслуживания VIP-клиентов банка. Решени

Компания "Оптима" представит новую версию системы электронного документооборота OPTiMA-WorkFlow На 8-й конференции-выставке DOCFLOW-2002 компания "Оптима" представит новую версию своей системы управления потоками работ и организации конфиденциального документооборота OPTiMA-WorkFlow 1.16. OPTiMA-WorkFlow - это собственная разработка российской компании "Оптима". В настоящее время партнерская сеть фирмы "Оптима" по распространению этого продукта насчитывает

Рынок ПО: Обзор систем электронного документооборота CyberDocs Documentum LanDocs Microsoft SharePoint Portal Server Optima Workflow "БОСС-Референт" "Дело" "Евфрат" Другие системы Св

"Диасофт" исполнилось 11 лет ания делает в развитие четырех своих основных решений - WorkFlowд, 5NT, "Новая Афина", MASTER и трех новых направлений - DATAGY, FLEXTERА, международная деятельность. Решения производственного центра WorkFlow обеспечивают комплексную автоматизацию деятельности банка и его территориально удаленных подразделений в рамках единого информационно-финансового пространства. Доход производственного

"Тульский промышленник" начал эксплуатацию системы WorkFlow с подсистемами Bank и Retail С конца 2001 года КБ "Тульский промышленник" начал эксплуатацию системы автоматизации банковской деятельности и обслуживания частных лиц WorkFlow (Diasoft 4x4 WorkFlow), работающей на РСУБД MS SQL Server. В так называемой "объединенной" версии программного продукта подсистемы Bank и Retail используют общую базу данных для