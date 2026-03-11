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Workflow Поток работ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|11.03.2026
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На платформе STAQ реализован функционал «Графический конструктор бизнес-процессов» (Workflow)
Команда проекта STAQ, предназначенного для цифровизации бизнес-процессов предприятий, реализовала на платформе новый функционал — графический конструктор бизнес-процессов (Workflow). Об этом CNews сообщили представители «Систем ИКС». Решение предназначено для настройки автоматизированных сценариев и интеграций между системами без необходимости разработки. Его исп
|14.01.2021
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Kingston Digital представила линейку устройств Workflow
Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, представила док-станцию Workflow Station и специальные совместимые с ней картридеры. Как и следует из названия, новинка должна помочь создателям контента организовать рабочие процессы на стадии постпродакшна. Док-стан
|10.12.2019
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Philips запустила платформу IntelliSpace AI Workflow Suite
Royal Philips анонсировала запуск платформы IntelliSpace AI Workflow Suite, призванной помочь лечебным учреждениям плавно внедрить приложения на базе искусственного интеллекта (ИИ) в работу с медицинскими изображениями. IntelliSpace AI Workflow S
|10.06.2016
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Brocade анонсировала открытую платформу для автоматизации сетей
Компания Brocade представила Brocade Workflow Composer — новую серверную платформу для автоматизации сетей, позволяющую поставщикам облачных услуг и другим компаниям оптимизировать ИТ-процессы и повысить динамичность бизнеса. В ре
|27.02.2014
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Optima обновила СЭД в «Томскгазпроме»
пы — компанией Optima Software, специализирующейся на разработке и внедрении программного обеспечения и автоматизированных систем управления документами. СЭД была реализована на базе платформы Optima-WorkFlow. Об этом CNews сообщили в Optima. Еще в 2000 г. «Томскгазпром» приобрел лицензии на программную платформу Optima-WorkFlow v.1.16, с использованием которой специалисты компании с
|06.11.2013
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Optima-WorkFlow внедрена в МФЦ г. Бузулук Оренбургской области
Группа Optima сообщила о внедрении системы электронного документооборота на платформе Optima-WorkFlow в муниципальном автономном учреждении города Бузулук «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Внедрение велось в рамках комплексной авт
|09.04.2013
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МиГ внедрила Optima-WorkFlow
ma Software — структурное подразделение группы Optima, которое специализируется на разработке заказного программного обеспечения и автоматизированных систем управления документами на платформе Optima-WorkFlow. Optima и МиГ сотрудничают с 2011 г. в рамках масштабного проекта по созданию автоматизированной системы электронного документооборота РСК МиГ. В ходе проекта специалистами Optima Soft
|11.07.2012
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В ГИБДД Ханты-Мансийска создана СЭД на платформе Optima WorkFlow
В Управлении ГИБДД УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершился проект создания системы электронного документооборота на платформе Optima WorkFlow. В ходе проекта были автоматизированы 3 наиболее важные функции: классическое делопроизводство, ведение полноценной электронной базы документов и осуществление контроля исполнения пору
|06.04.2012
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ИТ добрались до уничтожения документов
ованных решений согласования массового удаления или изъятия документов, в частности, маршрутизации (workflow) в виде отдельного процесса. Российские разработчики СЭД проанализировали по просьбе
|26.01.2012
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МиГ автоматизировала документооборот на базе СЭД Optima-WorkFlow
Российская самолётостроительная корпорация МиГ завершила автоматизацию документооборота на базе СЭД Optima-WorkFlow. В настоящее время в системе зарегистрировано более 24 тыс. документов, в соответствии со стандартами предприятия полностью автоматизирован процесс обработки договорных документов. Opt
|30.06.2011
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«ТрансКонтейнер» автоматизировал корпоративное управление на платформе Optima-WorkFlow
Группа компаний Optima сообщила о внедрении компанией «ТрансКонтейнер» подсистемы корпоративного управления на базе платформы Optima-WorkFlow, разработанной компанией Optima software (ГК Optima). Система предназначена для автоматизированного планирования, ведения и учета корпоративных мероприятий «ТрансКонтейнера» и его доче
|18.05.2011
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Optima software представила новые решения на платформе Optima-WorkFlow
Компания Optima software (дочерняя компания ГК Optima) представила новые решения — «Электронный архив» и «Архив бумажных документов» на платформе Optima-WorkFlow. Решение «Электронный архив» на платформе Optima-WorkFlow предназначено для централизованного хранения документов организации в электронном виде. Типовое решение обеспечивает га
|30.03.2011
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СЭД на платформе Optima-WorkFlow внедрена в Администрации Пушкинского района Подмосковья
Компания Optima software, входящая в Группу компаний Optima, сообщила о завершении внедрения системы электронного документооборота (СЭД) на платформе Optima-WorkFlow в Администрации Пушкинского района Подмосковья. Проект осуществлялся в рамках долгосрочной целевой программы «Электронное Подмосковье» и обеспечил заказчику единообразную технологию ра
|20.01.2011
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Платформа для автоматизации делопроизводства Optima-WorkFlow теперь доступна пользователям iPad
Компании Optima software (ГК Optima) и Flexis объявили о начале интеграции продуктов Optima-WorkFlow и iDecide Documents. Это позволит руководству компаний, использующих системы на платформе Optima-WorkFlow, принимать решения по документам и осуществлять управление бизнесом с п
|07.12.2010
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Веб-клиент платформы Optima-WorkFlow доступен в режиме онлайн
Компания Optima Software разработала полнофункциональный веб-клиент платформы Optima-WorkFlow. По информации Optima Software, веб-клиент создан для компаний, имеющих территориально-распределенную структуру, удаленные офисы, а также для работы «мобильных» пользователей — доступ
|28.04.2010
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Почему Microsoft SharePoint не BPM?
Платформа Microsoft SharePoint используется для построения решений, где требуется наличие определенного рабочего процесса (workflow), но сама по себе непригодна в качестве BPM-решения. К такому выводу пришли исследователи из Forrester, подготовившие аналитический материал SharePoint and BPM – Finding The Sweet Spot
|20.01.2010
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Многофункциональный центр госуслуг в Балашихе автоматизирован на базе Optima-WorkFlow
муниципальных услуг населению городского округа Балашиха» (МФЦ). Теперь все обращения в службу «одного окна» жителей подмосковного города регистрируются в системе электронного документооборота Optima-WorkFlow, говорится в сообщении Optima. Как отмечается, применение современных технологий для работы с физическими и юридическими лицами позволило оптимизировать качество и оперативность предос
|12.11.2008
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ОГК-3 строит СЭД на платформе Optima-WorkFlow
«Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-3) приступила к автоматизации документооборота на базе системы Optima-WorkFlow. Для реализации проекта заказчиком приобретено 100 лицензий системы Optima-WorkFlow версии Enterprise Business Edition 1.19. Система электронного документооборота, разрабатываем
|16.10.2008
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ALT Linux 4.0 Workflow: готовое решение для предприятия от ALT Linux и «Руна»
ALT Linux и консалтинговая группа «Руна» анонсировали совместное интегрированное решение ALT Linux 4.0 Workflow, объединяющее возможности дистрибутива ALT Linux 4.0 Desktop и системы автоматизации бизнес-процессов RUNA WFE на базе платформы JBoss. Система ALT Linux 4.0 Workflow представля
|31.07.2008
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СЭД Optima-WorkFlow внедрили в «дочке» «Газпрома»
Компания UpScale Soft (ГК «Оптима») завершила масштабный проект по внедрению системы электронного документооборота Optima-WorkFlow в дочерней компании ОАО «Газпром» - ООО «Газпром добыча Оренбург», крупнейшем газохимическом комплексе России. За полтора года реализации проекта система была разработана и внедрена на
|18.03.2008
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Symantec Altiris Workflow Solution автоматизирует ИТ-процессы
Корпорация Symantec объявила о выпуске решения Altiris Workflow Solution, которое поможет предприятиям снизить расходы благодаря автоматизации ИТ-процессов. Workflow Solution помогает заказчикам разрабатывать и внедрять ИТ-процессы, автомати
|29.10.2007
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Symantec анонсирует новые решения для автоматизации ИТ-услуг
Корпорация Symantec анонсировала новое решение Altiris Workflow и обновила решение Altiris Helpdesk, чтобы помочь предприятиям эффективно предоставлять ИТ-услуги при помощи интегрированных инструментов и автоматизированных технологических процессов
|12.04.2007
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«Киево-Могилянская академия» выбрала OPTiMA-WorkFlow
Партнер UpScale Soft, компания «Оптима-Украина» начала внедрение АСУ процессом обучения и организации электронного документооборота на платформе OPTiMA-WorkFlow для национального университета Украины «Киево-Могилянская Академия». В рамках текущего проекта будут созданы следующие подсистемы: Электронное делопроизводство и документооборот; Орган
|26.03.2007
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2007: OPTiMA-WorkFlow внедрили 13 организаций
Партнеры UpScale Soft — компании RG Data и «Оптима-Украина» — успешно внедили систему OPTiMA-WorkFlow на территории Украины. Система класса ECM широко востребована на рынке документооборота и автоматизации бизнес-процессов на Украине. Так, с начала 2007 года еще 12 организаций Украины
|16.03.2007
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Миасский машиностроительный завод внедряет OPTiMA-WorkFlow
Миасский машиностроительный завод (ММЗ), — один из промышленных гигантов Сибири, выбрал программную платформу OPTiMA-WorkFlow в качестве системы организации электронного документооборота. OPTiMA-WorkFlow — одна из немногих систем, разрешенных для использования на оборонных предприятиях России, был
|09.03.2007
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«Оренбурггазпром» переходит на OPTiMA-WorkFlow 1.18
Специалисты компании UpScale Soft (ГК «Оптима») обновили систему OPTiMA-WorkFlow до версии 1.18 на промышленном предприятии Оренбурга. Работники «Оренбурггазпрома» уже начали осваивать новую версию программной платформы OPTiMA-WorkFlow, на базе которой в 200
|03.11.2006
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OPTiMA-WorkFlow внедряется в службе "Единое окно"
, руководство отдела информационных технологий департамента управления делами городского округа приняло решение об автоматизации работы общественной приемной. В качестве платформы была выбрана OPTiMA-WorkFlow версии 1.18.3 — комплексная система управления потоками работ и организации конфиденциального документооборота. Специалисты UpScale Soft автоматизировали процесс регистрации входя
|27.01.2006
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ФОРС интегрировал BPEL и Oracle Workflow
Компания ФОРС предлагает свою новую разработку по трансляции бизнес-процессов, описанных инструментами Oracle Workflow, в среду BPEL. По мнению разработчиков, это предоставляет предприятиям и учреждениям, осуществляющим мониторинг корпоративных бизнес-процессов при помощи системы Oracle Workflow
|13.09.2005
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Microsoft представит подсистему Windows Workflow Foundation
На этой неделе Microsoft продемонстрирует подсистему Workflow Foundation, которая может стать единой для всех платформ Windows. Это произойдет на Конференции профессиональных разработчиков в Лос-Анджелосе, большая часть времени которой будет посв
|27.04.2004
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"Мистерия Workflow": как управлять бизнес-процессами
В Москве прошла конференция «Мистерия Workflow», посвященная технологиям и решениям в области организации и управления бизнес-проце
|27.05.2003
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OPTiMA-WorkFlow - интегрированное решение для автоматизации документооборота
инге CNews100 (по итогам 2002 года), и компания Xerox представили интегрированное решение для автоматизации делопроизводства и документооборота, основанное на системе управления потоками работ OPTiMA-WorkFlow и оборудовании Document Center производства Xerox. Это решение позволит в значительной степени увеличить скорость обработки бумажных документов и помещения их электронной копии в базу
|15.04.2003
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"АНД Проджект" расширил семейство продуктов SiTex
”АНД Проджект” объявляет о расширении своей продуктовой линейки SiTex. Новой разработкой в семействе SiTex стал SiTex WorkFlow, универсальная инструментальная система быстрой разработки бизнес-приложений на единой технологической платформе. Назначение SiTex WorkFlow - автоматизация бизнес-процессов госу
|26.03.2003
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WorkFlow и "Крипто–Про" - партнерство в интересах клиентов
Производственный центр WorkFlow компании "Диасофт" объявил о выпуске новой версии системы дистанционного банковского обслуживания WorkFlow(е) Client 3.06.01, интегрированной с сертифицированной системой крипто
|19.09.2002
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Обзор функциональных возможностей современных систем управления знаниями, документами и автоматизации бизнес-процессов
программных отчетов возможно автоматически регулярно обновлять доставляемую информацию. Другие программные агенты позволяют синхронизировать фрагменты бизнес-процессов, автоматизированные при помощи workflow SAP R/3 и менеджера бизнес-процессов Documentum 4i, непосредственно с рабочего места Documentum 4i в соответствии с определенными для них правами. Интеграция с системами проектирования
|09.07.2002
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У системы WorkFlow CARD появились три новых клиента
автоматизации операций с пластиковыми картами компании начали использовать еще три банка - КБ "ФондСервисБанк", КБ "Федеральный Депозитный Банк" и КБ "Профбанк". КБ "ФондСервисБанк" работает на САБД WorkFlow BANK с начала 2000 года. При спонсорской поддержке "Газпромбанка" начат выпуск пластиковых карт VISA для реализации зарплатных проектов, а также обслуживания VIP-клиентов банка. Решени
|22.05.2002
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Компания "Оптима" представит новую версию системы электронного документооборота OPTiMA-WorkFlow
На 8-й конференции-выставке DOCFLOW-2002 компания "Оптима" представит новую версию своей системы управления потоками работ и организации конфиденциального документооборота OPTiMA-WorkFlow 1.16. OPTiMA-WorkFlow - это собственная разработка российской компании "Оптима". В настоящее время партнерская сеть фирмы "Оптима" по распространению этого продукта насчитывает
|17.05.2002
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Рынок ПО: Обзор систем электронного документооборота
CyberDocs Documentum LanDocs Microsoft SharePoint Portal Server Optima Workflow "БОСС-Референт" "Дело" "Евфрат" Другие системы Св
|08.04.2002
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"Диасофт" исполнилось 11 лет
ания делает в развитие четырех своих основных решений - WorkFlowд, 5NT, "Новая Афина", MASTER и трех новых направлений - DATAGY, FLEXTERА, международная деятельность. Решения производственного центра WorkFlow обеспечивают комплексную автоматизацию деятельности банка и его территориально удаленных подразделений в рамках единого информационно-финансового пространства. Доход производственного
|04.03.2002
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"Тульский промышленник" начал эксплуатацию системы WorkFlow с подсистемами Bank и Retail
С конца 2001 года КБ "Тульский промышленник" начал эксплуатацию системы автоматизации банковской деятельности и обслуживания частных лиц WorkFlow (Diasoft 4x4 WorkFlow), работающей на РСУБД MS SQL Server. В так называемой "объединенной" версии программного продукта подсистемы Bank и Retail используют общую базу данных для
|10.12.2001
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"Диасофт" и Faktura.ru проведут интеграцию своих систем
Компания "Диасофт" и система оптовой торговли Faktura.ru намерены реализовать проект по интеграции системы автоматизации банковской деятельности DiasoftBANK 4x4 WorkFlow и системы обмена электронными документами Faktura.ru. Будет создан необходимый набор программных компонентов, обеспечивающих взаимодействие вышеуказанных систем. Оплата сделок, заключе
Workflow и организации, системы, технологии, персоны:
|Курьянов Сергей 162 11
|Бейдер Александр 75 8
|Ипатов Вадим 84 8
|Макаров Станислав 118 7
|Коптелов Андрей 134 7
|Андреев Владимир 101 7
|Потапенко Михаил 45 6
|Иванова Елена 83 5
|Сенкевич Виктор 30 5
|Корюкин Юрий 29 5
|Будин Алексей 22 4
|Белайчук Анатолий 32 4
|Романов Дмитрий 69 4
|Старостин Ефим 7 4
|Гриб Андрей 17 4
|Истомин Константин 58 4
|Галимов Максим 33 4
|Ткачёв Роман 27 4
|Гусев Евгений 15 4
|Баласанян Владимир 45 3
|Борисов Алексей 33 3
|Михеев Андрей 9 3
|Бабинцев Василий 24 3
|Мякишева Марина 84 3
|Старостин Дмитрий 8 3
|Бушмелев Сергей 44 3
|Якимчук Сергей 30 3
|Линев Андрей 25 3
|Дрожжинов Владимир 30 3
|Кочуров Евгений 15 3
|Сидоренко Алексей 7 3
|Копаев Геннадий 16 3
|Трефилов Алексей 49 3
|Холинов Андрей 18 3
|Родионов Александр 31 2
|Салов Антон 38 2
|Иванов Владимир 68 2
|Подбуцкий Георгий 44 2
|Кирьянова Александра 169 2
|Бочкин Александр 62 2
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