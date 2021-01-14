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Workflow
Поток работ


14.01.2021 Kingston Digital представила линейку устройств Workflow 2
16.12.2020 Ваш персональный ассистент: RPA как система обучения сотрудников 1
29.06.2020 Neoflex Datagram включен в единый реестр российского ПО 2
23.09.2019 Роботы или цифровые сотрудники: кто кого 1
19.02.2019 «Теле2 Россия» запустила систему инвентаризации Sunvizion Network Inventory 4
18.12.2018 CNews опубликовал рейтинг крупнейших игроков рынка BPM 1
04.12.2018 Российский рынок BPM ждет взрывной рост 1
13.02.2018 Zecurion представила DLP 8.0 с новым интерфейсом 1
13.10.2017 Directum представила ECM-систему Directum версии 5.5 2
15.06.2017 ELMA представила новую версию BPM-системы для управления бизнес-процессами 1
05.04.2017 Корпорация «МиГ» сносит три ИТ-системы, чтобы поставить «1С» 3
28.09.2016 «ДоксВижн» провела аудит быстродействия СЭД в «Стройгазмонтаже» 1
26.01.2015 Вышла новая версия системы Directum 1
10.12.2014 Как с минимумом усилий создать и поддерживать ролевую модель организации? 6
31.07.2014 Новый функционал Comidware Tracker позволит создавать параллельные рабочие процессы 1
22.04.2014 Axios Systems обновил решение для автоматизации ИТ-процессов assyst 1
28.11.2013 Kaspi Bank автоматизировал процессы Service Desk для поддержки пользователей всего банка 1
18.04.2013 Анонсированы новые приложения In-Memory Applications для ПАК Oracle Engineered Systems 1
16.10.2012 СК «Коммеск-Өмір» внедрила новую корпоративную систему на платформе Oracle 1
02.08.2012 «СКБ Контур» шагнул в сторону СЭД 1
31.05.2012 Digital Design построила в Роскосмосе веб-архив 1
10.04.2012 Кейс-менеджмент: как дойти до цели, когда нет маршрута 2
06.04.2012 ИТ добрались до уничтожения документов 1
03.11.2011 Куда приведет эволюция BPM? 1
20.04.2011 «Казкоммерцбанк» построит катастрофоустойчивую ИТ-инфраструктуру на базе IBM Power Systems за $10 млн 1
13.04.2011 «Первопечатник» внедряет систему управления бизнес-процессами ELMA 1
24.03.2011 Разработка СЭД: что сможет дать "Конструктор решений" 1
24.11.2010 CNews FORUM 2010: сегодня ИТ уходят в облака, а завтра станут частью ЖКХ 1
29.09.2010 Российский бизнес оценил BPM в условиях кризиса 1
27.09.2010 «АНД Проджект» объединила работу 22 цехов завода «Метахим» с помощью решения на базе Microsoft Dynamics AX 1
10.05.2010 Быстродействие СЭД: разбираем методику оценки 1
08.04.2010 ЭОС выпустила новую версию ЕСМ-системы eDocLib 1
06.04.2010 Живое общение заказчиков и поставщиков СЭД на «DOCFLOW 2010 Москва» 1
25.03.2010 Смена парадигмы: Предприятия убедились в эффективности BPM 5
17.03.2010 Гибкость бизнес-процессов: новый тренд в развитии ECM 1
23.11.2009 Эксперты о рынке BPM: взлет на фоне спада 2
19.10.2009 SAP собирается перекроить российский рынок СЭД 1
21.09.2009 «Аммофос» перешел на новую версию СЭД «БОСС-Референт» 1
04.08.2009 ВРМ: Как выбрать систему бизнес-моделирования в России 1
10.07.2009 EMC Ionix: семейство продуктов EMC для управления ИТ-ресурсами 1

Публикаций - 57, упоминаний - 82

Workflow упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Docsvision - ДоксВижн 779 3
SAP SE 3218 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
Летограф - Letograf 65 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
CompanyMedia 111 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
АйТи 752 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Microsoft Corporation 11143 2
Comindware - Колловэар 51 2
ELMA 106 2
Ланит ГК 1160 2
Naumen - Наумен 342 2
ФОРС - Центр разработки 180 2
Аплана Группа компаний 102 2
OpenText 160 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
3770 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
Suntech Power 3 1
ЦМД-Софт 24 1
K2 - К2РУ - SourceCode 35 1
RKIT Group - РКИТ 5 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
UIPath 27 1
Zecurion - Зекурион 148 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Аплана Бизнес решения 9 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
КСК Технологии 27 1
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Открытие ФК 538 1
X5 Group 599 1
Ак Барс Банк 174 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии 2 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
TSV - tab separated values - Значения, разделённые табуляцией - Текстовый формат для представления таблиц баз данных 14 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 8 1
FMS - Fault Management Systems - Системы управления неисправностями 10 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 4 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 374 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 1
UBA - User Behavior Analytics - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 17 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
Google Android 10751 3
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 2
ЭОС Дело СЭД 624 2
Microsoft SQL Server 798 2
Naumen DMS 16 2
Comindware Business Application Platform 14 2
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 3 1
IBM Cognos BI 143 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Rondem Primo RPA 2 1
Neoflex Datagram 5 1
K2 REST API 1 1
Zecurion Reports 6 1
Primo RPA 2 1
Летограф Бонапарт 2 1
ELMA CRM 3 1
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 1
SAP BAPI - SAP Business Application Programming Interface 1 1
Летограф Ансамбль 2 1
Летограф Основа 9 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
OpenText Documentum 191 1
Java - Язык программирования 1179 1
Apple macOS 930 1
Microsoft Windows 854 1
Linux OS 4272 1
Apple iOS 5742 1
Suntech SunVizion Network Inventory 1 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
C# - C Sharp - Язык программирования 146 1
Zecurion DLP 38 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
JavaScript - Язык программирования 633 1
Apache Spark 63 1
Microsoft Office 1948 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Ипатов Вадим 80 2
Копаев Геннадий 16 2
Ракевич Ольга 1 1
Мякишева Марина 84 1
Савосина Елена 1 1
Анфиногентов Василий 8 1
Анастасии Левченко 1 1
Левченко Анастасия 1 1
Носов Сергей 6 1
Трепыхалин Виталий 2 1
Стародубцев Евгений 1 1
Могильник Алексей 1 1
Конев Алексей 2 1
Лапшин Алексей 13 1
Холинов Андрей 18 1
Файзуллин Эльдар 4 1
Васильев Роман 10 1
Шингарев Павел 8 1
Мельник Иван 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 3
Казахстан - Республика 2646 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Украина 3389 1
Европа 3781 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Ангола 21 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
CNews Analytics 1991 9
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
Docflow 59 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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