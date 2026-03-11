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Workflow Поток работ

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11.03.2026 На платформе STAQ реализован функционал «Графический конструктор бизнес-процессов» (Workflow)

Команда проекта STAQ, предназначенного для цифровизации бизнес-процессов предприятий, реализовала на платформе новый функционал — графический конструктор бизнес-процессов (Workflow). Об этом CNews сообщили представители «Систем ИКС». Решение предназначено для настройки автоматизированных сценариев и интеграций между системами без необходимости разработки. Его исп
14.01.2021 Kingston Digital представила линейку устройств Workflow

Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, представила док-станцию Workflow Station и специальные совместимые с ней картридеры. Как и следует из названия, новинка должна помочь создателям контента организовать рабочие процессы на стадии постпродакшна. Док-стан
10.12.2019 Philips запустила платформу IntelliSpace AI Workflow Suite

Royal Philips анонсировала запуск платформы IntelliSpace AI Workflow Suite, призванной помочь лечебным учреждениям плавно внедрить приложения на базе искусственного интеллекта (ИИ) в работу с медицинскими изображениями. IntelliSpace AI Workflow S
10.06.2016 Brocade анонсировала открытую платформу для автоматизации сетей

Компания Brocade представила Brocade Workflow Composer — новую серверную платформу для автоматизации сетей, позволяющую поставщикам облачных услуг и другим компаниям оптимизировать ИТ-процессы и повысить динамичность бизнеса. В ре
27.02.2014 Optima обновила СЭД в «Томскгазпроме»

пы — компанией Optima Software, специализирующейся на разработке и внедрении программного обеспечения и автоматизированных систем управления документами. СЭД была реализована на базе платформы Optima-WorkFlow. Об этом CNews сообщили в Optima. Еще в 2000 г. «Томскгазпром» приобрел лицензии на программную платформу Optima-WorkFlow v.1.16, с использованием которой специалисты компании с
06.11.2013 Optima-WorkFlow внедрена в МФЦ г. Бузулук Оренбургской области

Группа Optima сообщила о внедрении системы электронного документооборота на платформе Optima-WorkFlow в муниципальном автономном учреждении города Бузулук «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Внедрение велось в рамках комплексной авт
09.04.2013 МиГ внедрила Optima-WorkFlow

ma Software — структурное подразделение группы Optima, которое специализируется на разработке заказного программного обеспечения и автоматизированных систем управления документами на платформе Optima-WorkFlow. Optima и МиГ сотрудничают с 2011 г. в рамках масштабного проекта по созданию автоматизированной системы электронного документооборота РСК МиГ. В ходе проекта специалистами Optima Soft
11.07.2012 В ГИБДД Ханты-Мансийска создана СЭД на платформе Optima WorkFlow

В Управлении ГИБДД УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершился проект создания системы электронного документооборота на платформе Optima WorkFlow. В ходе проекта были автоматизированы 3 наиболее важные функции: классическое делопроизводство, ведение полноценной электронной базы документов и осуществление контроля исполнения пору
06.04.2012 ИТ добрались до уничтожения документов

ованных решений согласования массового удаления или изъятия документов, в частности, маршрутизации (workflow) в виде отдельного процесса. Российские разработчики СЭД проанализировали по просьбе
26.01.2012 МиГ автоматизировала документооборот на базе СЭД Optima-WorkFlow

Российская самолётостроительная корпорация МиГ завершила автоматизацию документооборота на базе СЭД Optima-WorkFlow. В настоящее время в системе зарегистрировано более 24 тыс. документов, в соответствии со стандартами предприятия полностью автоматизирован процесс обработки договорных документов. Opt
30.06.2011 «ТрансКонтейнер» автоматизировал корпоративное управление на платформе Optima-WorkFlow

Группа компаний Optima сообщила о внедрении компанией «ТрансКонтейнер» подсистемы корпоративного управления на базе платформы Optima-WorkFlow, разработанной компанией Optima software (ГК Optima). Система предназначена для автоматизированного планирования, ведения и учета корпоративных мероприятий «ТрансКонтейнера» и его доче
18.05.2011 Optima software представила новые решения на платформе Optima-WorkFlow

Компания Optima software (дочерняя компания ГК Optima) представила новые решения — «Электронный архив» и «Архив бумажных документов» на платформе Optima-WorkFlow. Решение «Электронный архив» на платформе Optima-WorkFlow предназначено для централизованного хранения документов организации в электронном виде. Типовое решение обеспечивает га
30.03.2011 СЭД на платформе Optima-WorkFlow внедрена в Администрации Пушкинского района Подмосковья

Компания Optima software, входящая в Группу компаний Optima, сообщила о завершении внедрения системы электронного документооборота (СЭД) на платформе Optima-WorkFlow в Администрации Пушкинского района Подмосковья. Проект осуществлялся в рамках долгосрочной целевой программы «Электронное Подмосковье» и обеспечил заказчику единообразную технологию ра
20.01.2011 Платформа для автоматизации делопроизводства Optima-WorkFlow теперь доступна пользователям iPad

Компании Optima software (ГК Optima) и Flexis объявили о начале интеграции продуктов Optima-WorkFlow и iDecide Documents. Это позволит руководству компаний, использующих системы на платформе Optima-WorkFlow, принимать решения по документам и осуществлять управление бизнесом с п
07.12.2010 Веб-клиент платформы Optima-WorkFlow доступен в режиме онлайн

Компания Optima Software разработала полнофункциональный веб-клиент платформы Optima-WorkFlow. По информации Optima Software, веб-клиент создан для компаний, имеющих территориально-распределенную структуру, удаленные офисы, а также для работы «мобильных» пользователей — доступ

28.04.2010 Почему Microsoft SharePoint не BPM?

Платформа Microsoft SharePoint используется для построения решений, где требуется наличие определенного рабочего процесса (workflow), но сама по себе непригодна в качестве BPM-решения. К такому выводу пришли исследователи из Forrester, подготовившие аналитический материал SharePoint and BPM – Finding The Sweet Spot
20.01.2010 Многофункциональный центр госуслуг в Балашихе автоматизирован на базе Optima-WorkFlow

муниципальных услуг населению городского округа Балашиха» (МФЦ). Теперь все обращения в службу «одного окна» жителей подмосковного города регистрируются в системе электронного документооборота Optima-WorkFlow, говорится в сообщении Optima. Как отмечается, применение современных технологий для работы с физическими и юридическими лицами позволило оптимизировать качество и оперативность предос
12.11.2008 ОГК-3 строит СЭД на платформе Optima-WorkFlow

«Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-3) приступила к автоматизации документооборота на базе системы Optima-WorkFlow. Для реализации проекта заказчиком приобретено 100 лицензий системы Optima-WorkFlow версии Enterprise Business Edition 1.19. Система электронного документооборота, разрабатываем
16.10.2008 ALT Linux 4.0 Workflow: готовое решение для предприятия от ALT Linux и «Руна»

ALT Linux и консалтинговая группа «Руна» анонсировали совместное интегрированное решение ALT Linux 4.0 Workflow, объединяющее возможности дистрибутива ALT Linux 4.0 Desktop и системы автоматизации бизнес-процессов RUNA WFE на базе платформы JBoss. Система ALT Linux 4.0 Workflow представля
31.07.2008 СЭД Optima-WorkFlow внедрили в «дочке» «Газпрома»

Компания UpScale Soft (ГК «Оптима») завершила масштабный проект по внедрению системы электронного документооборота Optima-WorkFlow в дочерней компании ОАО «Газпром» - ООО «Газпром добыча Оренбург», крупнейшем газохимическом комплексе России. За полтора года реализации проекта система была разработана и внедрена на
18.03.2008 Symantec Altiris Workflow Solution автоматизирует ИТ-процессы

Корпорация Symantec объявила о выпуске решения Altiris Workflow Solution, которое поможет предприятиям снизить расходы благодаря автоматизации ИТ-процессов. Workflow Solution помогает заказчикам разрабатывать и внедрять ИТ-процессы, автомати
29.10.2007 Symantec анонсирует новые решения для автоматизации ИТ-услуг

Корпорация Symantec анонсировала новое решение Altiris Workflow и обновила решение Altiris Helpdesk, чтобы помочь предприятиям эффективно предоставлять ИТ-услуги при помощи интегрированных инструментов и автоматизированных технологических процессов
12.04.2007 «Киево-Могилянская академия» выбрала OPTiMA-WorkFlow

Партнер UpScale Soft, компания «Оптима-Украина» начала внедрение АСУ процессом обучения и организации электронного документооборота на платформе OPTiMA-WorkFlow для национального университета Украины «Киево-Могилянская Академия». В рамках текущего проекта будут созданы следующие подсистемы: Электронное делопроизводство и документооборот; Орган
26.03.2007 2007: OPTiMA-WorkFlow внедрили 13 организаций

Партнеры UpScale Soft — компании RG Data и «Оптима-Украина» — успешно внедили систему OPTiMA-WorkFlow на территории Украины. Система класса ECM широко востребована на рынке документооборота и автоматизации бизнес-процессов на Украине. Так, с начала 2007 года еще 12 организаций Украины

16.03.2007 Миасский машиностроительный завод внедряет OPTiMA-WorkFlow

Миасский машиностроительный завод (ММЗ), — один из промышленных гигантов Сибири, выбрал программную платформу OPTiMA-WorkFlow в качестве системы организации электронного документооборота. OPTiMA-WorkFlow — одна из немногих систем, разрешенных для использования на оборонных предприятиях России, был
09.03.2007 «Оренбурггазпром» переходит на OPTiMA-WorkFlow 1.18

Специалисты компании UpScale Soft (ГК «Оптима») обновили систему OPTiMA-WorkFlow до версии 1.18 на промышленном предприятии Оренбурга. Работники «Оренбурггазпрома» уже начали осваивать новую версию программной платформы OPTiMA-WorkFlow, на базе которой в 200
03.11.2006 OPTiMA-WorkFlow внедряется в службе "Единое окно"

, руководство отдела информационных технологий департамента управления делами городского округа приняло решение об автоматизации работы общественной приемной. В качестве платформы была выбрана OPTiMA-WorkFlow версии 1.18.3 — комплексная система управления потоками работ и организации конфиденциального документооборота. Специалисты UpScale Soft автоматизировали процесс регистрации входя
27.01.2006 ФОРС интегрировал BPEL и Oracle Workflow

Компания ФОРС предлагает свою новую разработку по трансляции бизнес-процессов, описанных инструментами Oracle Workflow, в среду BPEL. По мнению разработчиков, это предоставляет предприятиям и учреждениям, осуществляющим мониторинг корпоративных бизнес-процессов при помощи системы Oracle Workflow
13.09.2005 Microsoft представит подсистему Windows Workflow Foundation

На этой неделе Microsoft продемонстрирует подсистему Workflow Foundation, которая может стать единой для всех платформ Windows. Это произойдет на Конференции профессиональных разработчиков в Лос-Анджелосе, большая часть времени которой будет посв
27.04.2004 "Мистерия Workflow": как управлять бизнес-процессами

В Москве прошла конференция «Мистерия Workflow», посвященная технологиям и решениям в области организации и управления бизнес-проце
27.05.2003 OPTiMA-WorkFlow - интегрированное решение для автоматизации документооборота

инге CNews100 (по итогам 2002 года), и компания Xerox представили интегрированное решение для автоматизации делопроизводства и документооборота, основанное на системе управления потоками работ OPTiMA-WorkFlow и оборудовании Document Center производства Xerox. Это решение позволит в значительной степени увеличить скорость обработки бумажных документов и помещения их электронной копии в базу

15.04.2003 "АНД Проджект" расширил семейство продуктов SiTex

”АНД Проджект” объявляет о расширении своей продуктовой линейки SiTex. Новой разработкой в семействе SiTex стал SiTex WorkFlow, универсальная инструментальная система быстрой разработки бизнес-приложений на единой технологической платформе. Назначение SiTex WorkFlow - автоматизация бизнес-процессов госу
26.03.2003 WorkFlow и "Крипто–Про" - партнерство в интересах клиентов

Производственный центр WorkFlow компании "Диасофт" объявил о выпуске новой версии системы дистанционного банковского обслуживания WorkFlow(е) Client 3.06.01, интегрированной с сертифицированной системой крипто
19.09.2002 Обзор функциональных возможностей современных систем управления знаниями, документами и автоматизации бизнес-процессов

программных отчетов возможно автоматически регулярно обновлять доставляемую информацию. Другие программные агенты позволяют синхронизировать фрагменты бизнес-процессов, автоматизированные при помощи workflow SAP R/3 и менеджера бизнес-процессов Documentum 4i, непосредственно с рабочего места Documentum 4i в соответствии с определенными для них правами. Интеграция с системами проектирования
09.07.2002 У системы WorkFlow CARD появились три новых клиента

автоматизации операций с пластиковыми картами компании начали использовать еще три банка - КБ "ФондСервисБанк", КБ "Федеральный Депозитный Банк" и КБ "Профбанк". КБ "ФондСервисБанк" работает на САБД WorkFlow BANK с начала 2000 года. При спонсорской поддержке "Газпромбанка" начат выпуск пластиковых карт VISA для реализации зарплатных проектов, а также обслуживания VIP-клиентов банка. Решени
22.05.2002 Компания "Оптима" представит новую версию системы электронного документооборота OPTiMA-WorkFlow

На 8-й конференции-выставке DOCFLOW-2002 компания "Оптима" представит новую версию своей системы управления потоками работ и организации конфиденциального документооборота OPTiMA-WorkFlow 1.16. OPTiMA-WorkFlow - это собственная разработка российской компании "Оптима". В настоящее время партнерская сеть фирмы "Оптима" по распространению этого продукта насчитывает

17.05.2002 Рынок ПО: Обзор систем электронного документооборота

 CyberDocs        Documentum        LanDocs        Microsoft SharePoint Portal Server        Optima Workflow        "БОСС-Референт"        "Дело"        "Евфрат"        Другие системы        Св
08.04.2002 "Диасофт" исполнилось 11 лет

ания делает в развитие четырех своих основных решений - WorkFlowд, 5NT, "Новая Афина", MASTER и трех новых направлений - DATAGY, FLEXTERА, международная деятельность. Решения производственного центра WorkFlow обеспечивают комплексную автоматизацию деятельности банка и его территориально удаленных подразделений в рамках единого информационно-финансового пространства. Доход производственного

04.03.2002 "Тульский промышленник" начал эксплуатацию системы WorkFlow с подсистемами Bank и Retail

С конца 2001 года КБ "Тульский промышленник" начал эксплуатацию системы автоматизации банковской деятельности и обслуживания частных лиц WorkFlow (Diasoft 4x4 WorkFlow), работающей на РСУБД MS SQL Server. В так называемой "объединенной" версии программного продукта подсистемы Bank и Retail используют общую базу данных для
10.12.2001 "Диасофт" и Faktura.ru проведут интеграцию своих систем

Компания "Диасофт" и система оптовой торговли Faktura.ru намерены реализовать проект по интеграции системы автоматизации банковской деятельности DiasoftBANK 4x4 WorkFlow и системы обмена электронными документами Faktura.ru. Будет создан необходимый набор программных компонентов, обеспечивающих взаимодействие вышеуказанных систем. Оплата сделок, заключе

Публикаций - 367, упоминаний - 386

Workflow и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 66
Oracle Corporation 7074 52
IBM - International Business Machines Corp 9699 48
9594 40
SAP SE 5601 34
Docsvision - ДоксВижн 1060 33
Directum - Директум 1268 32
InterTrust - ИнтерТраст 336 23
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 23
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 21
Системы документооборота 522 18
Naumen - Наумен 752 18
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 17
TerraLink - ТерраЛинк 292 16
АйТи 1519 15
OpenText 238 13
Optima UpScale Soft 33 13
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 13
Software AG & IDS Scheer 209 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 12
Optima Software 19 11
Dell EMC 5180 11
Diasoft - Диасофт 1144 11
Software AG 203 11
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 11
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 10
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 9
Google LLC 12690 8
Летограф - Letograf 80 8
Softline - Софтлайн 3743 8
АйТи - Аплана Группа компаний 183 8
ФОРС - Центр разработки 703 8
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 8
HP Inc. 5883 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Comindware - Колловэар 202 7
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 6
Инталев - Intalev 275 6
Весть-Метатехнология 33 6
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Почта России ПАО 2370 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 6
Альфа-Банк 1979 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
AHConferences 53 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
ВкусВилл - Избёнка 216 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
LEGO 260 2
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 2
KupiVip - Приват Трэйд 82 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром - Оренбургский гелиевый завод 11 2
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья - Теле-МФЦ 40 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Федеральное казначейство России 1949 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 1
ФРИИ Акселератор 59 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 7
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
RSNA - Radiological Society of North America - Радиологическое общество Северной Америки - Международное общество радиологов, медицинских физиков и других медицинских работников 5 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 225
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 196
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 158
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 137
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 69
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 68
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 63
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 62
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 56
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 54
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 54
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 49
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 47
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 47
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 42
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 41
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 37
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 36
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 36
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 34
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 32
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 29
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 28
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 28
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 27
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 27
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 27
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 27
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 27
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 26
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 26
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 24
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 23
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 44
Microsoft Office 4170 38
Optima Workflow - Optima Document Management 57 37
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 30
Microsoft Windows 16882 27
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 21
Linux OS 11533 21
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 19
Microsoft Windows 2000 8678 18
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 16
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 14
Microsoft Outlook 1506 13
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 13
Software AG - ARIS Platform 180 11
Oracle Java - язык программирования 3469 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 11
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 10
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 10
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 9
Directum СЭД - ECM-система 307 9
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 9
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 8
Docsvision СЭД - ECM-система 249 8
Google Android 15244 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 8
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 8
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 7
IBM FileNet 140 7
Intersoft Lab - Референт 157 7
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 7
Naumen DMS - NauDoc 43 7
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 7
Microsoft Visio - MS Visio 194 7
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 106 6
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 6
Курьянов Сергей 162 11
Бейдер Александр 75 8
Ипатов Вадим 84 8
Макаров Станислав 118 7
Коптелов Андрей 134 7
Андреев Владимир 101 7
Потапенко Михаил 45 6
Иванова Елена 83 5
Сенкевич Виктор 30 5
Корюкин Юрий 29 5
Будин Алексей 22 4
Белайчук Анатолий 32 4
Романов Дмитрий 69 4
Старостин Ефим 7 4
Гриб Андрей 17 4
Истомин Константин 58 4
Галимов Максим 33 4
Ткачёв Роман 27 4
Гусев Евгений 15 4
Баласанян Владимир 45 3
Борисов Алексей 33 3
Михеев Андрей 9 3
Бабинцев Василий 24 3
Мякишева Марина 84 3
Старостин Дмитрий 8 3
Бушмелев Сергей 44 3
Якимчук Сергей 30 3
Линев Андрей 25 3
Дрожжинов Владимир 30 3
Кочуров Евгений 15 3
Сидоренко Алексей 7 3
Копаев Геннадий 16 3
Трефилов Алексей 49 3
Холинов Андрей 18 3
Родионов Александр 31 2
Салов Антон 38 2
Иванов Владимир 68 2
Подбуцкий Георгий 44 2
Кирьянова Александра 169 2
Бочкин Александр 62 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 216
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 26
Европа 24964 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Украина 7928 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 8
Казахстан - Республика 6048 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Узбекистан - Республика 2005 4
Нидерланды 3746 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Швеция - Королевство 3782 2
Индия - Bharat 5870 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 97
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 76
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 53
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 36
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 33
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 27
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 27
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 26
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 24
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 19
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 18
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 16
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 15
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 15
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 14
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 14
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 12
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 12
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 10
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 9
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
IDG - International Data Group 117 1
AppleInsider 400 1
Госрасходы - портал 70 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Silicon 494 1
VNUNet.com 214 1
Открытые системы ИД 176 1
Times 661 1
Вебпланета 4 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Gartner - Гартнер 3658 33
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
Forrester Research 834 9
IDC - International Data Corporation 4975 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Forbes Global 2000 50 2
Harvey Spencer Associates 16 2
Forrester Wave 45 2
CNews Инновация года - награда 155 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Vanson Bourne 49 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
CNews Мишень 186 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Gartner - Dataquest 353 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ITResearch 123 1
Aberdeen Group 53 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
DaraTech 5 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Juniper Research 131 1
Fortune Global 500 295 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Frost & Sullivan 207 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
НаУКМА - Национальный университет Киево-Могилянская академия - Киево-Могилянская академия Национальный университет 4 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 25 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 15 1
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 14 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
МУБиНТ - Международная академия бизнеса и новых технологий - Международный университет бизнеса и новых технологий 4 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Docflow 148 16
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
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Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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