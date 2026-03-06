Разделы

МФЦ Мои документы Московской области МФЦ Мои документы Подмосковья


СОБЫТИЯ


06.03.2026 Голосовой помощник МФЦ Подмосковья принял более 145 тыс. звонков с начала 2026 года 1
03.03.2025 Электронной услугой по самозапрету на выдачу кредитов можно воспользоваться в цифровых зонах МФЦ Подмосковья 2
19.11.2024 Голосовой помощник МФЦ Подмосковья принял 1 млн звонков с начала 2024 года 2
04.09.2024 Надежда Куртяник, глава Мингосуправления, ИТ и связи Московской области в интервью CNews — о вызовах цифровизации региона 1
19.12.2022 В Подмосковье запущен голосовой помощник МФЦ 1
05.12.2022 Более 250 тыс. семей в Подмосковье оформили выплаты на детей от трех до семи лет онлайн с начала 2022 года 1
02.11.2022 550 тыс. выписок из домовой книги оформлено на портале госуслуг Подмосковья 1
01.09.2022 Проверить доступ к электронному дневнику можно на портале госуслуг Подмосковья 1
07.07.2022 В Подмосковье упростили получение компенсации проезда до места лечения и обратно 1
19.05.2022 «БФТ-холдинг» завершил проект по созданию «Витрины данных» МФЦ для Мингосуправления Московской области 1
28.02.2022 МФЦ Подмосковья обучили компьютерной грамотности 12 тыс. жителей 1
07.07.2021 На портале госуслуг Подмосковья зарегистрировалось 7 млн пользователей 1
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.01.2017 Минэкономразвития РФ: замена водительских прав стала доступнее 3
18.10.2016 В Московской области подать документы на госрегистрацию прав на недвижимость можно в электронном виде 1
01.08.2016 «Параграф» выполнит работы по развитию информационных систем для Главгосстройнадзора Московской области 1
27.07.2016 «Элар» поставил новый сканер в МФЦ Каширского района 1
07.06.2016 МФЦ Подмосковья начали оказывать комплексные услуги 1
01.06.2016 В Московской области упрощается документальное взаимодействие между застройщиками и надзорным органом 1
26.05.2016 МФЦ для бизнеса повысят деловую активность в Подмосковье 4
24.05.2016 МФЦ Подмосковья включены в систему электронного правительства 1
29.03.2016 Застройщики в Московской области смогут сократить время оформления разрешительной документации с помощью портала госуслуг и МФЦ 1
14.03.2016 Банк «Возрождение» снизил комиссию за оплату госуслуг в МФЦ Подмосковья 1
16.02.2016 Жители Подмосковья получат электронную подпись в МФЦ 1
25.09.2015 МФЦ Московской области адаптируют для людей с ограниченными возможностями 1
23.07.2014 Зарегистрироваться на портале госуслуг можно в МФЦ 1
19.02.2013 Группа Optima автоматизировала МФЦ города Дмитров 2
17.01.2013 Optima внедрила СЭД в МФЦ Подольского муниципального района Московской области 3
09.12.2011 В Клину открылся МФЦ 1
07.12.2011 Балашихинская служба «единого окна» за 2011 г. приняла более 70 тыс. заявок 2
25.07.2011 Optima WorkFlow обеспечивает единое документационное пространство для МФЦ и администрации Балашихи 2
20.01.2010 Многофункциональный центр госуслуг в Балашихе автоматизирован на базе Optima-WorkFlow 2

Публикаций - 37, упоминаний - 50

МФЦ Мои документы Московской области и организации, системы, технологии, персоны:

ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 134 6
Optima Software 19 4
Ред Софт - Red Soft 1068 2
Diasoft - Диасофт 1067 2
Центр2М - Center2М 67 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Системы документооборота 513 1
Ростелеком 10465 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1089 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 382 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 357 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 2
Почта России ПАО 2272 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Социальные гарантии 39 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 75 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6370 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3550 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 922 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 950 6
Федеральное казначейство России 1884 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 6
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 6
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 58 6
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 6
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 6
Росархив - Федеральное архивное агентство 145 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3168 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1282 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 248 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13100 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5366 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1465 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 406 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 399 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 142 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 21 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58018 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13445 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74350 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34263 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23492 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2470 7
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 361 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1593 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1862 6
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 701 6
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8877 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2548 6
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1392 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4177 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12410 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 55 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2900 4
Оцифровка - Digitization 4957 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3373 3
Workflow - Поток работ 350 3
Социальная карта - Social card 252 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19109 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6985 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17292 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 905 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5928 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7768 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12462 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4340 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13165 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 505 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4730 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 507 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25650 1
Пропускная способность - Bandwidth 1842 1
Электронный документ - Electronic document 1537 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7726 1
Тактильная коммуникация - тактильный контакт - haptic communication 170 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9018 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1549 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5967 19
Optima Workflow - Optima Document Management 57 5
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 534 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 75 2
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 55 2
Правительство Московской области - Добродел 39 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1058 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1435 1
ЭЛАР ЭларСкан 167 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 312 1
Правительство Московской области - ЕИАС ЖКХ Московской области - Единая информационно-аналитическая система ЖКХ Подмосковья 4 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 346 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 52 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 65 1
БИС ЗОС - Защищенный обмен электронными сообщениями 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Утрата близкого человека 10 1
Школьный портал - Сайт для школьников 15 1
Шадаев Максут 1163 9
Паршин Максим 323 7
Рымар Максим 50 7
Куртяник Надежда 404 7
Акимов Максим 192 6
Лысенко Эдуард 313 6
Шипов Савва 102 6
Терещенко Денис 93 6
Зорин Александр 51 6
Ципорин Павел 102 6
Турчак Евгений 24 6
Попов Михаил 54 6
Шинкарук Елена 28 6
Фридштанд Андрей 11 6
Скляр Алексей 54 6
Семенов Алексей 85 6
Белов Кирилл 19 6
Раков Ярослав 51 6
Албычев Александр 168 6
Горский Николай 9 6
Семенова Марина 10 6
Зубанов Андрей 9 6
Пущаков Сергей 10 6
Малков Павел 51 6
Корчивой Станислав 16 6
Анисимов Михаил 15 6
Кудрин Алексей 124 5
Наумов Олег 15 5
Хайруллин Айрат 108 4
Краснов Александр 89 4
Исаев Алексей 14 4
Горбунов Сергей 23 4
Зайцев Андрей 50 3
Рустамов Рустам 527 2
Матвеева Татьяна 109 2
Гребенщиков Дмитрий 38 2
Касаткин Алексей 10 2
Зеленков Дмитрий 3 1
Кондакова Наталия 2 1
Веселова Тамара 1 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8265 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46268 28
Россия - РФ - Российская федерация 159247 12
Россия - ЦФО - Тульская область 1316 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3012 6
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 840 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1337 6
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 381 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3289 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 156 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 160 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 211 2
Россия - ЦФО - Московская область - Бронницы 27 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 55 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серебряно-Прудский район - Серебряные Пруды 11 1
Земля - планета Солнечной системы 10714 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18888 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 443 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 940 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 253 1
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 41 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 221 1
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 42 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 33 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 251 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 91 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 91 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 122 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55353 36
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6725 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4283 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20531 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6400 6
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 242 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6318 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10578 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51582 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10825 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32159 4
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 402 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17516 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6324 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9777 3
Паспорт - Паспортные данные 2748 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1178 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8269 2
Миграция населения - Миграционные службы 442 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11844 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 882 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6284 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 751 1
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 32 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5357 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7004 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2729 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1754 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 83 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5306 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 95 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 568 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1481 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 645 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1560 1
Приватизация - форма преобразования собственности 536 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1451 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8443 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2152 6
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 33 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
