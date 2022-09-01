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Проверить доступ к электронному дневнику можно на портале госуслуг Подмосковья

На регпортале госуслуг оптимизирована услуга «Электронный дневник». В онлайн-форме заявления появился сервис предпроверки. Теперь родители смогут проверить, предоставлялся ли ранее доступ к электронному дневнику. Об этом CNews сообщbkb представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Услуга очень популярная: только за прошлый год за ней обратились больше 33 тыс. раз. Электронный дневник позволяет онлайн видеть отметки ребенка, домашнее задание и комментарии учителей. Благодаря оптимизации родители или законные представители смогут узнать, был ли получен ранее доступ к электронному дневнику, еще на этапе заполнения заявления. Это сократит число отказов в предоставлении услуги. Например, на прошлой неделе 83% отказов были связаны с тем, что родители уже получали доступ», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Услуга «Электронный дневник» размещена на регпортале в разделе «Образование» – «Образование детям». Чтобы проверить наличие ранее предоставленного доступа к электронному дневнику, нужно открыть форму заявления. Если доступ не предоставлялся, то «умная» система позволит заполнить заявление. Если доступ предоставлялся, но пользователь забыл пароль, то следует обратиться в школу.

«Теперь на регпортале заявитель может увидеть сообщение, что между ним и учеником не прослеживается родственная связь. Так бывает, когда родитель или законный представитель не добавлен в личное дело ребенка на Школьном портале. Но волноваться не нужно: на портале госуслуг даются подробные рекомендации, как быть в этой ситуации», – добавила Ирина Каклюгина.

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Напомним, на региональном портале доступно 250 услуг. Их можно получить с любого устройства, а также в цифровых зонах МФЦ Подмосковья.

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