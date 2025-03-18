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Школьный портал Сайт для школьников

Школьный портал - Сайт для школьников

18.03.2025 «Ростелеком» расширил спутниковые каналы связи тувинским школам 1
15.12.2022 Педагоги Московской области могут онлайн подать заявление на аттестацию 1
01.09.2022 Проверить доступ к электронному дневнику можно на портале госуслуг Подмосковья 1
07.06.2016 Школы Подмосковья отработали со «Школьным порталом» первый учебный год 2
19.04.2016 Подведены первые итоги работы «Школьного портала» в Московской области 2
02.09.2015 В Московской области запущена система учета успеваемости учеников «Школьный портал» 3
28.05.2010 Microsoft запустила почтовый сервис для российских школьников и учителей 1
19.03.2008 Голосование на антипремию года в ИТ началось 1
17.03.2008 Известные ученые и деятели культуры обсудили проблемы интернета 1
29.02.2008 CNews BACKWARDS: антипремия года в ИТ 1
08.02.2008 Рособр: «Школьный портал» сломался после презентации министру 2
29.01.2008 «Школьный портал» снова работает 2
28.12.2007 «Школьный портал» закрылся через три дня после запуска 2
27.12.2007 «Школьный портал» закрылся через три дня после запуска 1
24.12.2007 Cостоялась презентация «Школьного портала» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 22

Школьный портал и организации, системы, технологии, персоны:

Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 5
Ростелеком 9800 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 1
IBM - International Business Machines Corp 9452 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Microsoft Corporation 24717 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Театральный центр СТД РФ ВТО на Страстном 12 2
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Альфа-Групп 714 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 36 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 202 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 101 1
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ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 868 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12865 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20837 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5787 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 765 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 942 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2943 1
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9415 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10631 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5304 2
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 332 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347471, в очереди разбора - 763172.
Создано именных указателей - 171168.
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