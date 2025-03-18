Получите все материалы CNews по ключевому слову
Школьный портал Сайт для школьников
Школьный портал и организации, системы, технологии, персоны:
|Театральный центр СТД РФ ВТО на Страстном 12 2
|МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 2
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Альфа-Групп 714 1
|Фурсенко Андрей 128 3
|Леви Гавриил 23 2
|Варев Александр 16 2
|Каклюгина Ирина 18 2
|Анопченко Алексей 4 2
|Мурашева Мария 12 2
|Баландин Игорь 10 1
|Казак Максим 162 1
|Воробьев Андрей 168 1
|Раевский Алексей 76 1
|Кругляков Роман 44 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 10
|Россия - РФ - Российская федерация 146260 8
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7551 5
|Европа Восточная 3103 1
|Россия - СФО - Республика Тыва 315 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11271 2
|Финансовая газета 24 2
|NBJ - Национальный Банковский Журнал 15 2
|Аналитический банковский журнал 12 2
|Российская газета 273 2
|Finestreet Media Group - Файнстрит ИД 9 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347471, в очереди разбора - 763172.
Создано именных указателей - 171168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.