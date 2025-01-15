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Зиновьев Денис



15.01.2025 «Ростелеком» расширил охват системы оповещения населения в Кызыле 1
12.07.2024 «Ростелеком» инвестировал в строительство оптики в пригороде Абакана 1
18.01.2024 Денис Зиновьев будет курировать проекты «Ростелекома» на юге Красноярского края, в Хакасии и Туве 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Зиновьев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 3
Электросвязь 268 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 238 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
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Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
Клейкин Валерий 11 2
Усатов Алексей 23 1
Шушерин Виктор 1 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 2
Россия - СФО - Республика Тыва 304 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Информатика - computer science - informatique 1053 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 24 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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