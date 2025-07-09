Социальная сеть для врачей заменила ключевые подразделения компании на искусственный интеллект

Российские разработчики профессионального врачебного сообщества «Доктор на работе» вывели коммуникацию со своей аудиторией на новый уровень. Искусственный интеллект, которому дали имя «Умный Доктор», оптимизировал внутренние процессы, связанные с обработкой больших массивов данных. Об этом CNews сообщили представители сообщества «Доктор на работе».

Что получил бизнес

Главный проект компании «Доктор на работе» — одноименная профессиональная платформа для врачей. А ключевой ресурс — это сами специалисты. И в целях их привлечения на платформу и сохранения лояльности требовалось два полноценных отдела — «Комьюнити-менеджмент» и «Трафик», плюс задействование внешних подрядчиков. В совокупности более 20 специалистов. Они занимались проверкой статуса врачей, модерацией контента и созданием огромного количества материалов.

В течение нескольких месяцев 2025 г. компания внедрила управление всеми вышеперечисленными функциями при помощи ИИ. Бот за считанные минуты способен «прошерстить» весь медицинский интернет и первым информирует врачей о главных фармновостях. Иностранные статьи могут появляться на портале в качественном переводе уже через 10 минут после публикации оригинал. «Такого не делает в фармацевтике никто. Мы смогли полностью обеспечить врача всем необходимым — от уникального контента до круглосуточной поддержки. Наш бот найдет персонализированный подход к каждому из 600 тыс. специалистов на платформе», — сказал Станислав Матвеев, генеральный директор УК.

Бот повысил надежность верификации врачей. «Доктор на работе» способен гарантировать, что в сообществе есть только медики с высшим образованием. Это важно для присутствия на платформе высококомплаентных брендов и фармацевтических компаний.

Денис Зиновьев, Team Lead «Доктора на работе»: «Для нас ключевым всегда было поддержание «живой» базы врачей. И мониторить такие большие массивы данных, как в «Докторе» (сообщество «Доктор на работе» — прим. автора), — очень ресурсоемкая задача. Бот обеспечил нас главным — высвобожденным временем для тех интересных, креативных задач, где по-прежнему требуется рука человека».

Применяемая модель ИИ по итогам теста ARC-AGI сравнялась со средним результатом человека в тесте на общий интеллект. Это значит, что врач может обратиться к боту за квалифицированной и «человечной» поддержкой и получить ответы на любые медицинские и административные вопросы. К боту еженедельно обращаются до 30 тыс. специалистов. И теперь компании не требуется целый штат операторов.

Стоимость использования бота для компании составляет около $50 в неделю, при этом суммарные затраты на сотрудников сократились на 2,5 млн руб. ежемесячно. Сотрудники, принимавшие участие в коммуникациях с врачами, были перераспределены на должности, актуальные в компании сегодня.

Что получили врачи

Большое количество высококачественного контента, востребованного врачами, — цель №1 для создателей платформы. Врач-рентгенолог Марина Елаева: «Появление «Умного доктора» в сообществе произошло так естественно, что никто не стал воспринимать его в штыки. Я вижу, что даже возрастные врачи, для которых ИИ — это «где-то в Америке», без барьера общаются с ботом. Он как бы стал для них третьим мнением, а некоторые даже рады посоревноваться с ботом в остроумии».

Как и популярные Telegram и другие социальные сети и мессенджеры, «Доктор на работе» обеспечивает соблюдение правил участниками во избежание вбросов недостоверных данных. Благодаря нововведениям врачам стало проще находить полезную медицинскую информацию и обсуждать профессиональные темы.

База знаний бота позволяет протянуть руку помощи медикам в сложных клинических (да и любых жизненных) ситуациях. Бот запрограммирован давать обратную связь после некоторого «обдумывания», что вызывает доверие со стороны врачебного сообщества. Особенно если сравнивать такой подход с классическими банковскими ботами, в которые мы только и пишем «соединить с оператором».

Почему это важно

«Умный Доктор» не просто экономит время и деньги — он меняет саму суть взаимодействия в медицинском сообществе. Врачи получают больше времени на пациентов и творческие задачи, а фармкомпании — доступ к проверенной аудитории без риска репутационных потерь.

Дальнейшее развитие проекта включает интеграцию персонализированных рекомендаций и создание личных ассистентов для каждого врача.