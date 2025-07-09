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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178277
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Доктор на работе

Доктор на работе

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Социальная сеть для врачей заменила ключевые подразделения компании на искусственный интеллект 2
19.05.2021 В России построят гигантскую государственную базу данных о здоровье граждан 1
20.12.2019 Россияне запустили в облаке самый доступный на рынке анализ генома человека 1
28.03.2019 Источник: Создателя Открытого правительства арестовали из-за инвестиций в оборону США 1
21.09.2015 Тенденции и перспективы ИТ в медицине обсудили на открытой встрече представителей Digital Health 1
25.12.2013 Мобильные стартапы США привлекли $7,7 млрд инвестиций в 2013 г. 1
19.12.2013 Опубликован обновлённый рейтинг российских ИТ-стартапов 1
17.09.2012 В России открыт сайт сообщества студентов-медиков 1
10.08.2012 Стартап «Доктор на работе» стал самой посещаемой соцсетью для врачей 1
20.07.2012 WorldOne купила социальную сеть для врачей Sermo.com 1
18.07.2012 Российский ИТ-подрядчик страховщиков и авиаторов привлек $600 тыс. инвестиций 1
22.06.2012 Bright Capital Digital инвестировал $1 млн в «Доктора на работе» 2
05.12.2011 ИТ в медицине: единая система на всю Россию 1
15.11.2011 ИТ-директор Минздрава расскажет об информатизации медучреждений. Примите участие в дискуссии 1
12.10.2011 На конференции «Новые медицинские технологии» выступит ИТ-директор Минздравсоцразвития 1
04.07.2011 Россия: LinkedIn не попал в Топ-3 умных соцсетей 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Доктор на работе и организации, системы, технологии, персоны:

Открытые технологии 707 3
Yandex - Яндекс 7880 2
Huawei 4048 2
8554 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 607 2
Ecwid - Эквид 34 2
Смартфин - 2can&ibox 48 2
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 2
БизнесИнформТехнологии 9 2
Broadcom - VMware 2413 1
Commvault 176 1
IBM - International Business Machines Corp 9484 1
Oracle Corporation 6771 1
VK - Mail.ru Group 3493 1
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4231 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
1С-Рарус 903 1
Цифра ГК 2491 1
АйТи 1391 1
ХайТэк - Hi-Tech 211 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 331 1
WayRay 7 1
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 1
Huawei Technologies 399 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 13 1
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 6 1
Digital October - Андер Девелопмент - Телемаркер 9 1
Мототелеком 7 1
Электрон НИПК - Научно-исследовательская производственная компания 2 1
Atlas Biomed Group 1 1
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 21 1
ВитаСофт - Вита-Софт 5 1
Интерин - Интерин технологии - Интерин сервис 7 1
Ростелеком - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 28 1
Bright Capital 14 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
Genotek - Генотек 16 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1271 1
Microsoft - LinkedIn 667 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 496 1
X5 Group - Перекрёсток 585 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 99 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1084 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 1
АльфаСтрахование СГ 334 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 348 1
Superjob - Суперджоб 634 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 1
Инвитро - Invitro 71 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Sequoia Capital 114 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
RuCom 4 1
Venture Capital 40 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 42 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 64 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Российские коммунальные системы - РКС 15 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 10 1
Региональные энергетические сети 3 1
Красный октябрь 31 1
Czech Airlines - Чешские Авиалинии 1 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс Страхование 7 1
Текно-Медикал - ТехноМедикал 3 1
Авикос-АФЕС 3 1
РусЛайн - авиакомпания 11 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1410 3
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6118 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3258 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5090 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1819 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4658 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1419 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 156 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 189 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10915 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69182 6
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1631 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16383 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53875 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6994 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12493 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14158 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22074 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25092 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9750 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11858 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11508 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16536 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26237 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32331 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13021 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21245 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4969 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1263 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30840 2
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 70 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8194 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7204 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1948 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13060 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 425 2
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 254 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 347 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8472 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 684 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12668 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15568 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4700 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2365 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4264 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29560 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1434 1
Оцифровка - Digitization 4749 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1128 1
CentroBit - AGORA 19 2
Apple iPad 3889 1
Google Android 14361 1
Apple iOS 8018 1
Nvidia Tesla GPU 169 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 411 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 538 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 530 1
Apple iPhone 6 4863 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 169 1
Merlion - MerliOnCloud 39 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 232 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 248 1
Qlik Qlikview 117 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 172 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1247 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 82 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 1
NVision Барьер 685 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
VK - Mail.ru Здоровье 19 1
Mobli - социальная сеть 5 1
TechMedia Мой Круг 33 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1370 1
Интерин - PROMIS МИС 5 1
Ростелеком - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 27 1
xLander - Социальная сеть для путешественников 4 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1101 1
HP Compaq Airlife 4 1
Лебедев Георгий 55 3
Перфильев Андрей 3 3
Куприянов Илья 3 3
Дубинин Вадим 27 3
Зингерман Борис 38 2
Шифрин Михаил 8 2
Серова Елена 320 2
Юсупов Ренат 118 2
Котов Александр 9 2
Переверзев Михаил 19 2
Шевченко Григорий 18 2
Саломатин Алексей 8 2
Казаров Вадим 2 2
Сажин Станислав 2 2
Абызов Михаил 67 1
Соловьев Алексей 91 1
Симаков Олег 113 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Орлик Сергей 83 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Пелипасов Александр 3 1
Русаков Максим 6 1
Натензон Михаил 13 1
Степанов Николай 13 1
Гречкин Дмитрий 4 1
Зингер Анатолий 3 1
Паперный Евгений 11 1
Ильичев Сергей 3 1
Мусиенко Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Фрайденберг Галина 2 1
Пастухов Борис 5 1
Борисов Андрей 11 1
Уварова Мария 2 1
Степанов Антон 70 1
Басин Павел 11 1
Armstrong Lance - Армстронг Лэнс 1 1
Кряжев Григорий 5 1
Борейко Андрей 2 1
Устименко Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150648 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52730 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44502 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17609 3
Европа 24440 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13429 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2929 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1021 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 666 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7811 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 786 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 991 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1291 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3052 1
Япония 13394 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Россия - УФО - Свердловская область 1625 1
Польша - Республика 1988 1
Индия - Bharat 5574 1
Канада 4930 1
Германия - Федеративная Республика 12813 1
Италия - Итальянская Республика 4395 1
Франция - Французская Республика 7916 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1767 1
Великобритания - Лондон 2391 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2585 1
США - Калифорния 4687 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 928 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 532 1
Россия - СФО - Омская область 705 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 579 1
Кувейт 166 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 257 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5277 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10283 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11194 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16851 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9197 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53120 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4555 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5300 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2221 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14328 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30574 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1929 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49652 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3582 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9342 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5995 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2416 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10269 2
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 105 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6658 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 502 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2920 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6419 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5774 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1519 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6071 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5220 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 849 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 395 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 220 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19471 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25019 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5061 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1284 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 193 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 994 1
Экономический эффект 1131 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1644 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 732 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3261 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11327 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1230 2
Ведомости 1097 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 1
РОИ - Российская общественная инициатива 82 1
Telegraph 196 1
Российская газета 274 1
Rambler - Секрет фирмы 39 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 2
Российская газета - Russia Beyond the Headlines 4 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 737 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1019 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 147 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 559 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2075 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370422, в очереди разбора - 748779.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

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Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

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