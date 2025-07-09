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Доктор на работе
УПОМИНАНИЯ
Доктор на работе и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
|Лебедев Георгий 55 3
|Перфильев Андрей 3 3
|Куприянов Илья 3 3
|Дубинин Вадим 27 3
|Зингерман Борис 38 2
|Шифрин Михаил 8 2
|Серова Елена 320 2
|Юсупов Ренат 118 2
|Котов Александр 9 2
|Переверзев Михаил 19 2
|Шевченко Григорий 18 2
|Саломатин Алексей 8 2
|Казаров Вадим 2 2
|Сажин Станислав 2 2
|Абызов Михаил 67 1
|Соловьев Алексей 91 1
|Симаков Олег 113 1
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Орлик Сергей 83 1
|Микаберидзе Георгий 7 1
|Пелипасов Александр 3 1
|Русаков Максим 6 1
|Натензон Михаил 13 1
|Степанов Николай 13 1
|Гречкин Дмитрий 4 1
|Зингер Анатолий 3 1
|Паперный Евгений 11 1
|Ильичев Сергей 3 1
|Мусиенко Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Фрайденберг Галина 2 1
|Пастухов Борис 5 1
|Борисов Андрей 11 1
|Уварова Мария 2 1
|Степанов Антон 70 1
|Басин Павел 11 1
|Armstrong Lance - Армстронг Лэнс 1 1
|Кряжев Григорий 5 1
|Борейко Андрей 2 1
|Устименко Павел 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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