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Смартфин
2can&ibox


17.03.2021 QIWI запустила бесконтактный платежный сервис на базе технологии SoftPOS 1
31.05.2018 На онлайн-кассах «Эвотор» появилось приложение GROTEM / Express 1
16.11.2017 «Атол» и 2can представили компактное решение для мобильной торговли 2
01.11.2017 2can вводит смарт-ставку комиссии по эквайрингу 8
14.09.2017 Интернет-магазин «Первого ОФД» объявляет старт продаж 1
22.06.2017 «Смартфин» представила в России мобильный терминал для приема бесконтактных платежей 5
10.05.2017 2can вводит новый тариф для кассового решения «ШТРИХ-М: Кассир А» 3
20.04.2017 Сервис 2can&ibox представил онлайн-кассу для малого и среднего бизнеса 7
10.04.2017 «Смартфин» приобрел складской сервис Store&Cash 4
04.04.2017 «Клеверенс» выпустила программный продукт для выполнения новых требований 54-ФЗ курьерскими службами 1
03.04.2017 Оборот сервиса мобильного эквайринга 2can&ibox достиг в I квартале 2017 года 8 млрд рублей 3
13.02.2017 Московские курьеры «Почты России» смогут принимать к оплате банковские карты 5
01.12.2016 Мобильный эквайринг 2сan&ibox интегрирован с мобильной платформой «1С:Предприятие 8» 1
23.11.2016 2can&ibox подключит клиентов к оператору фискальных данных «ОФД-Я» 2
07.11.2016 Ежемесячный оборот mPOS-сервиса 2can&ibox превысил 1 млрд руб. 4
24.10.2016 mPOS-терминалы 2can&ibox готовы к приему платежей Samsung Pay 3
10.10.2016 Сервис мобильного эквайринга 2can&ibox начал обслуживание карт «Мир» 3
05.09.2016 Сервис мобильного эквайринга 2can&ibox снизил комиссию для малого и среднего бизнеса 6
17.08.2016 Агенты «Ренессанс страхования» начали использовать мобильные технологии оплаты 1
13.07.2016 Lamoda переходит на мобильный эквайринг с помощью ВТБ24 4
04.03.2016 2can&ibox стал партнером Бинбанка в рамках сервиса мобильного эквайринга 4
29.01.2016 «Ингосстрах» выдал агентам mPOS-терминалы 3
02.12.2015 Клиентам iBank стал доступен мобильный эквайринг 4
05.11.2014 За 9 месяцев 2014 г. инвестиции в финансовые технологии составили $3,2 млрд 1
29.05.2014 Банк «Открытие» предложил клиентам mPOS-терминалы с поддержкой чиповых карт 1
22.04.2014 «Яндекс.Деньги» выпустили мобильный терминал для Visa и MasterCard 3
22.04.2014 Мобильные терминалы «Яндекс.Денег» выходят на рынок 1
28.03.2014 2Can привлек $5 млн и договорился со Сбербанком 6
28.02.2014 2сan запустил в России EMV-решение для мобильного эквайринга 2
25.12.2013 Мобильные стартапы США привлекли $7,7 млрд инвестиций в 2013 г. 1
19.12.2013 Опубликован обновлённый рейтинг российских ИТ-стартапов 1
16.09.2013 На российском рынке электронных платежей лидируют банковские карты 1
09.09.2013 «Райффайзенбанк» запустил мобильный эквайринг для юридических лиц 5
22.07.2013 Выручка Inoventica в первом полугодии 2013 г. выросла более чем в 2 раза 1
20.06.2013 Inoventica и «Смартфин» предложат кобрендинговое решение для СМБ 1
15.04.2013 2can совместно с «Мастер-Банком» запустил услугу приема платежей по картам через мобильные устройства 3
10.04.2013 «Банк Русский Стандарт» внедрил услугу приема платежей банковскими картами с помощью мобильных устройств 2
13.03.2013 2can стал участником программы MasterCard Mobile Point-of-Sale 1
26.02.2013 Принимать платежи по картам Visa и MasterCard может любой водитель такси с помощью 2can 3
15.01.2013 Сервис 2can сертифицирован Deiteriy на соответствие стандарту PCI DSS 4

Публикаций - 43, упоминаний - 122

Смартфин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3779 5
Штрих-М 36 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 2
АТОЛ ГК 168 2
Samsung Electronics 5730 2
Cleverence - Клеверенс 9 2
Эвотор - Evotor 105 1
Синтерра - Synterra 570 1
АйТи 753 1
Ingenico Group - Инженико 29 1
СофтБаланс - SoftBalance 28 1
Бифит - Bifit 41 1
Google LLC 7177 1
RetailCRM 21 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 54 1
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
Gemalto 168 1
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Visa International 1346 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
ВТБ24 583 5
Ингосстрах СПАО 210 3
Lamoda 83 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 2
Qiwi 783 2
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 2
Wildberries 128 2
Росгосстрах 182 2
Старрус - Starrys 7 1
Открытие ФК 538 1
Square 38 1
Русский стандарт Банк 302 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
МТС банк 254 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1127 1
Почта России ПАО 1579 1
Бинбанк 184 1
Ренессанс Страхование 52 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
Google Android 10751 16
Apple iOS 5742 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Apple Pay 385 4
Samsung Pay 238 4
Google Pay - Google Android Pay 297 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
Эвотор GROTEM 5 2
Microsoft Office 1950 2
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 26 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Бифит iBank 19 1
Эвотор Маркет - Магазин приложений 15 1
Qiwi Кошелек 154 1
Эвотор - серия смарт-терминалов 13 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 7 1
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
Samsung Galaxy 345 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Lamoda LM Express 3 1
Богдашев Дмитрий 18 17
Киричек Алексей 66 1
Бухтияров Андрей 18 1
Rogowski Paul - Роговски Пол 4 1
Аксельрод Илья 15 1
Протопопов Андрей 13 1
Ларькин Максим 25 1
Жалнин Александр 2 1
Опилкин Максим 8 1
Болмосов Эдуард 6 1
Крайник Александр 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Казахстан - Республика 2650 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Европа Северная - Скандинавия 275 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Молдавия - Республика Молдова 433 1
Узбекистан - Республика 827 1
Украина 3398 1
Прибалтика - Балтия 597 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - Красноярск 853 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 3
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769989, в очереди разбора - 673672.
Создано именных указателей - 46354.
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