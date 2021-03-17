Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Смартфин
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 122
Смартфин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
|ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
|Богдашев Дмитрий 18 17
|Киричек Алексей 66 1
|Бухтияров Андрей 18 1
|Rogowski Paul - Роговски Пол 4 1
|Аксельрод Илья 15 1
|Протопопов Андрей 13 1
|Ларькин Максим 25 1
|Жалнин Александр 2 1
|Опилкин Максим 8 1
|Болмосов Эдуард 6 1
|Крайник Александр 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769989, в очереди разбора - 673672.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769989, в очереди разбора - 673672.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru