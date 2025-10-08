Разделы

Крайник Александр


УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 Т2 и «Сравни» объединят финансовый и коммуникационный секторы 1
18.10.2024 Финансовый маркетплейс «Сравни» вошел в состав ассоциации «ФинТех» 1
07.08.2024 Генеральный директор «Сравни» Сергей Леонидов стал председателем Совета директоров компании 3
26.07.2021 «Билайн» и «Сравни.ру» запустили электронное ОСАГО 1
10.02.2016 «Ингосстрах» запустил онлайн-продажи полисов ипотечного страхования 1
29.01.2016 «Ингосстрах» выдал агентам mPOS-терминалы 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Крайник Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9121 1
Сравни.ру - Sravni Tech 20 1
Смартфин - 2can&ibox 48 1
Ингосстрах СПАО 447 3
АльфаСтрахование СГ 347 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 146 1
Visa International 1966 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 199 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5757 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13221 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55866 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12612 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12798 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14268 1
InsurTech - E-полис - Электронная страховка - Электронный страховой полис 30 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16936 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 425 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2712 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16847 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25308 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1924 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1596 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25652 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1322 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28745 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2424 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5427 1
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 57 1
Ахмина Татьяна 2 1
Сивков Валерий 1 1
Леонидов Сергей 9 1
Григорьев Максим 53 1
Богдашев Дмитрий 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7980 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4216 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1786 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2884 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6156 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50573 4
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 407 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31333 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11586 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4361 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9451 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5417 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5216 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10530 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
