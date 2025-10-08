Получите все материалы CNews по ключевому слову
Крайник Александр
УПОМИНАНИЯ
Крайник Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9121 1
|Сравни.ру - Sravni Tech 20 1
|Смартфин - 2can&ibox 48 1
|Ингосстрах СПАО 447 3
|АльфаСтрахование СГ 347 1
|Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 146 1
|Visa International 1966 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 199 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
|Ахмина Татьяна 2 1
|Сивков Валерий 1 1
|Леонидов Сергей 9 1
|Григорьев Максим 53 1
|Богдашев Дмитрий 20 1
