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Сравни.ру Sravni Tech

Сравни.ру - Sravni Tech

Финансовый маркетплейс «Сравни» для подбора страховых, банковских и других финансовых продуктов


02.04.2025 «Сравни»: 11% жителей России не знают, что такое искусственный интеллект 1
17.10.2024 ДОМ.РФ и Сравни будут развивать технологии Открытых API для оказания финансовых услуг 1
04.10.2024 Техническая команда «Сравни» запустила собственную бесплатную платформу для лайвкодинга 2
16.02.2024 Приложение Совкомбанка вошло в топ-5 лучших брокерских приложений 1
15.11.2023 «Сравни» запустил сервис проверки контрагента 1
18.10.2023 «Сравни» запустил финансовый суперапп 1
18.07.2023 «Сравни» запускает бесплатный сервис для управления кредитной историей и личными финансами 1
29.11.2021 ЦИАН простил своему гендиректору долг, выданный на развитие ипотеки 1
26.07.2021 «Билайн» и «Сравни.ру» запустили электронное ОСАГО 1
23.03.2021 «Кардиф» вместе с Sravni.ru запустила продажи ипотечных страховых онлайн-продуктов 1
19.10.2020 Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили долю в «Сравни.ру» 1
12.08.2020 «Сравни.ру» поможет оформить ОСАГО прямо в «Яндекс.навигаторе» 1
16.07.2020 Появился бесплатный сервис для быстрого оформления ОСАГО, который «не навязывает дополнительные услуги» 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
23.05.2019 Исследование ДИТ Москвы и ICT.Moscow: 71% москвичей пользуются цифровыми платформами почти каждый день 1
05.03.2019 В myTarget появился импорт ключевых запросов из других рекламных сервисов 1
19.10.2018 Мосбиржа создает «Маркетплейс» для удаленного заключения сделок 1
12.10.2016 Система «бесплатного доступа в интернет по всему миру» получила 5 млн от «Сколково» 1
26.11.2010 Объявлены победители «Премии Рунета-2010» 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Сравни.ру и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7543 4
VK - Mail.ru Group 3470 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8819 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4043 2
Ростелеком 9828 1
МегаФон 9101 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12979 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 837 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 303 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 75 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
Payment Systems - Мультисервисная платёжная система - МПП 12 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
БАРС Груп 548 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 864 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 312 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 231 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 361 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 81 1
GitHub 849 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
maam 1 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1658 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1399 3
ЦИАН - CIAN 143 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7461 2
ВТБ - Почта Банк 469 2
ГПБ - Газпромбанк 1098 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
ПСБ - Промсвязьбанк 863 2
Совкомбанк ПАО 260 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 922 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 2
Superjob - Суперджоб 558 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 465 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 41 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
Почта России ПАО 2136 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2842 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 708 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1205 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
Альфа-Банк 1786 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 240 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
АльфаСтрахование СГ 325 1
Ак Барс Банк 272 1
Лента - Утконос 177 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 153 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4864 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11865 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 846 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1102 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1229 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 121 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
Фонд Росконгресс 19 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1395 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5530 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1018 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2364 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24493 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12898 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3996 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28323 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7225 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10683 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28108 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12132 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4391 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5164 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20898 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11271 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5368 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11345 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 368 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16181 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1488 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1587 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30164 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7266 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2025 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12735 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 787 1
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Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1262 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2505 1
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Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1665 1
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VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5343 2
Google Android 14152 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 836 1
Google Cloud Platform - GCP 313 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2078 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 66 1
VK - Mail.Ru myTarget 145 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 103 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 118 1
Microsoft Office Excel 1211 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 518 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
Яндекс.Едадил 21 1
Московская Биржа - Мосбиржа Fins.money 2 1
DD Planet - Выберу.ру 16 1
Drom.ru 11 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 56 1
Gismeteo - Гисметео 30 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
Архивный фонд РФ 102 1
ЛитРес Livelib 9 1
ЛитРес Самиздат 18 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 214 1
Яндекс.Маркет 984 1
Payment Systems ShopPoints - программа лояльности 3 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 1
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 57 1
Яндекс.Навигатор 102 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 6 1
Леонидов Сергей 9 3
Шадаев Максут 1025 1
Климарев Михаил 48 1
Афанасьев Александр 36 1
Тиньков Олег 47 1
Комаров Алексей 13 1
Зыков Владимир 7 1
Богданов Алексей 7 1
Крайник Александр 5 1
Зимин Дмитрий 39 1
Мельников Максим 35 1
Лысенко Эдуард 308 1
Марьин Анатолий 1 1
Ахмина Татьяна 2 1
Корчагин Игорь 5 1
Хадыров Равшан 2 1
Громова Александра 3 1
Парфенов Дмитрий 4 1
Rantala Izmo - Рантала Измо 3 1
Сафронов Дмитрий 11 1
Комлик Олег 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52374 1
Кипр - Республика 565 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17629 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2785 1
Россия - СФО - Новосибирск 4368 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3166 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1502 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 372 1
Европа 21861 1
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Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 78 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11282 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
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