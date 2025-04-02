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Сравни.ру Sravni Tech
Финансовый маркетплейс «Сравни» для подбора страховых, банковских и других финансовых продуктов.
Сравни.ру и организации, системы, технологии, персоны:
|Леонидов Сергей 9 3
|Шадаев Максут 1025 1
|Климарев Михаил 48 1
|Афанасьев Александр 36 1
|Тиньков Олег 47 1
|Комаров Алексей 13 1
|Зыков Владимир 7 1
|Богданов Алексей 7 1
|Крайник Александр 5 1
|Зимин Дмитрий 39 1
|Мельников Максим 35 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Марьин Анатолий 1 1
|Ахмина Татьяна 2 1
|Корчагин Игорь 5 1
|Хадыров Равшан 2 1
|Громова Александра 3 1
|Парфенов Дмитрий 4 1
|Rantala Izmo - Рантала Измо 3 1
|Сафронов Дмитрий 11 1
|Комлик Олег 26 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 133 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 74 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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