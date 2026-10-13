«Сравни» восстановил работу сервисов

Финансовый маркетплейс «Сравни» восстановил работу основных сервисов после технического сбоя, произошедшего 11 октября. Сайт и приложение «Сравни» доступны для оформления финансовых и страховых продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Сравни».

На данный момент команде «Сравни» удалось восстановить возможность оформления кредитов, займов, вкладов и страховых продуктов — ОСАГО, страхования ипотеки, страхования выезжающих за рубеж, страхования от несчастных случаев, страхования имущества физических лиц.

Команда маркетплейса продолжает работу над переносом инфраструктуры и восстановлением полноценной работы всех систем.