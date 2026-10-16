«Сравни» запустил единый сервис поддержки продавцов, чьи товары пострадали на маркетплейсах

Финансовый маркетплейс «Сравни» запустил сервис поддержки продавцов Wildberries и Ozon, чьи товары сгорели при пожарах на складах. На одной площадке объединены меры помощи от банков, маркетплейсов, логистических компаний и институтов поддержки бизнеса, включая «Корпорацию МСП». Об этом CNews сообщили представители «Сравни».

Потеря товарных запасов создает сразу несколько проблем. Предпринимателю нужны средства на новые закупки, при этом сохраняются обязательства перед банками и поставщиками, а продажи могут остановиться.

Сервис помогает предпринимателям восстановить оборот и возобновить продажи: получить финансирование с отсрочкой платежа, снизить кредитную нагрузку с помощью кредитных каникул и реструктуризацией, разобраться с компенсацией ущерба и найти новые логистические и технологические решения.

«Когда селлер теряет товар, ему важно не просто получить деньги, а как можно быстрее вернуться к продажам. Для этого часто требуется сразу несколько решений — от финансирования закупок до изменения логистики. Мы объединили возможности разных организаций в одном сервисе, чтобы предприниматель мог быстро найти необходимую помощь, снизить финансовую нагрузку и сосредоточиться на восстановлении бизнеса», — сказала Алла Белова, директор по развитию малого и среднего бизнеса финансового маркетплейса «Сравни».

Предприниматель может изучить полный список предложений или ответить на три вопроса: на каком маркетплейсе пострадал товар, что беспокоит его больше всего и каков примерный размер ущерба. На основе ответов сервис подберет подходящие варианты помощи.