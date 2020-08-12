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«Сравни.ру» поможет оформить ОСАГО прямо в «Яндекс.навигаторе»

ПО Софт
, Текст: Эльяс Касми

Функция прямого оформления ОСАГО от «Сравни.ру» стала доступна для пользователей «Яндекс.навигатора» 12 августа 2020 г. Пользователь может выбрать предложение прямо в приложении, оформить полис одним нажатием и получить его к указанной дате.

Интеграция в «Яндекс.навигатор» сервиса прямого оформления ОСАГО от финансового маркетплейса «Сравни.ру» позволяет моментально оформить полис онлайн. Прямо в приложении «Яндекс.навигатор» пользователь может изучить все предложения страховых компаний и выбрать наиболее подходящее. Для этого достаточно указать в приложении госномер своего автомобиля, а онлайн-калькулятор сам заполнит все данные для расчета и сравнит 20+ предложений страховых компаний.

После выбора тарифа и оплаты цифровой полис ОСАГО в течение нескольких минут придет на электронную почту водителя, а бумажный комплект документов доставит курьер в рамках указанного срока. Как и положено по закону, полис будет активен через три дня после оформления в приложении. В будущем для удобства пользователей приложение заранее напомнит о необходимости продлить полис push-уведомлением.



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