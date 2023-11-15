«Сравни» запустил сервис проверки контрагента

Финансовый маркетплейс «Сравни» выпустил новый сервис, который позволяет проверить контрагента или свою компанию. Благодаря этому можно получить данные о потенциальном бизнес-партнере или узнать, какая информация о собственной компании находится в открытом доступе. Об этом CNews сообщили представители «Сравни».

Новый сервис «Сравни» позволяет узнать: реквизиты и ключевые сведения о компании, а также коды ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКАТО; общие данные: вид деятельности компании, дату создания и открытия, руководителей и их доли, контакты, город регистрации бизнеса, гражданство и код ОКФС; сведения о финансовой деятельности: дату постановки на налоговый учет и налоговый орган, а также уставной капитал, выручку и расходы, категорию субъекта и регистрационный номер ПФР.

«Год назад мы начали развивать направление для малого и среднего бизнеса в «Сравни». Представители МСБ могут оформить на нашей платформе банковские продукты и бухгалтерские услуги. В этом году мы продолжили наращивать экосистему сервисов для предпринимателей, запустив новую услугу, которая поможет предпринимателю сделать выводы о благонадежности партнера и принять решение о сотрудничестве. Сервис проверки контрагентов бесплатный и доступен для всех желающих», — сказал руководитель направления малого и среднего бизнеса «Сравни» Равшан Хадыров.

Для сервиса проверки контрагентов и компаний «Сравни» берет данные только из официальных источников: Федеральной налоговой службы (ФНС), Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (Сервис РАФП) и Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурс БФО).

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«Сравни» — финансовый маркетплейс. Более 14 лет компания помогает пользователям экономить время и деньги благодаря сравнению страховых, банковских и образовательных продуктов. Сегодня «Сравни» выбирают более 600 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Подавляющее большинство их ведет дела в европейской части России, более 31% приходится на Москву, и 8,7% – на восточную часть страны. Больше половины клиентов «Сравни» – индивидуальные предприниматели, и 45% приходится на ООО, из них мужчин почти вдвое больше, чем женщин (63% против 37% соответственно). В III квартале 2023 г. заявки на подключение банковских продуктов выросли на 46% по сравнению с кварталом ранее.