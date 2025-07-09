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ФНС РФ ГИРБО Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности Ресурс БФО


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Власти покупают ИИ для поиска картельных сговоров в госзакупках 1
13.08.2024 Сорван второй подряд конкурс на создание ГИС «Антикартель». Теперь из-за требования провести все подготовительные работы за три дня 1
25.07.2024 Разорван многомиллионный контракт на разработку ГИС «Антикартель». ФАС будет искать нового подрядчика 1
15.11.2023 «Сравни» запустил сервис проверки контрагента 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

ФНС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 366 2
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 1
Сравни.ру - Sravni Tech 19 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2218 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3000 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2060 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15586 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53894 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6997 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69203 2
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 304 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2167 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5666 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32337 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11861 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6399 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2298 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1394 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2562 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11622 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3353 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 2
ФАС РФ - Антикартель ГИС 8 2
Федеральное казначейство - ГИС Торги 4 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1030 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 314 1
Хадыров Равшан 2 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 376 1
Россия - РФ - Российская федерация 150676 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44508 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6421 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53129 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5146 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2294 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6148 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3699 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49661 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30584 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6201 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 219 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11360 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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