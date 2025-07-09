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Федеральное казначейство ГИС Торги


ГИС Торги — это портал, где размещают информацию о торгах по продаже или аренде государственного и муниципального имущества

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Власти покупают ИИ для поиска картельных сговоров в госзакупках 1
09.12.2024 Для ГИС «Торги» не нашлось подходящего софта в реестре, поэтому Казначейство заплатит полмиллиарда за разработку нового ПО 1
13.08.2024 Сорван второй подряд конкурс на создание ГИС «Антикартель». Теперь из-за требования провести все подготовительные работы за три дня 1
25.07.2024 Разорван многомиллионный контракт на разработку ГИС «Антикартель». ФАС будет искать нового подрядчика 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Федеральное казначейство и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 366 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1209 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2218 2
Федеральное казначейство России 1827 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2060 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15586 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2298 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69203 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53894 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6997 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2019 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11706 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3776 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 622 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1040 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11861 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5666 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 304 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6399 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11622 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32337 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3353 3
ФНС РФ - ГИРБО - Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности - Ресурс БФО 4 2
ФАС РФ - Антикартель ГИС 8 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 2
Минцифры РФ - Госключ 164 1
Кейсистемс WEB-Торги-КС 6 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1030 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 314 1
Россия - РФ - Российская федерация 150676 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53129 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2294 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5146 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6421 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19477 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8296 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3699 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9345 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370789, в очереди разбора - 749140.
Создано именных указателей - 178279.
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