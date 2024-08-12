Сорван второй подряд конкурс на создание ГИС «Антикартель». Теперь из-за требования провести все подготовительные работы за три дня

Повторная госзакупка ФАС на 240,8 млн руб. с целью создания государственной информационной системы «Антикартель» приостановлено по жалобе участника электронного аукциона. Проблемы с созданием этой системы ФАС испытывает уже не в первый раз. Согласно поданной жалобе, на этот раз в заявке на госзакупку содержатся требования проведения комплекса подготовительных работ за три дня.

Второй раз на тот же тендер

Заявка на 240877719 руб. на разработку первой очередт государственной информационной системы ГИС «Антикартель», призванной противодействовать картельным сговорам и нарушениям антимонопольного законодательства на торгах была размещена на ресурсе госзакупок 19 июля 2024 г. Однако тендер был приостановлен 5 августа 2024 г., причиной стала жалоба участника электронного аукциона. Сложности с реализацией этого проекта ФАС происходят не впервые.

CNews ранее рассказывал об истории аналогичной госзакупки ФАС от 27 апреля 2024 г., продолжившейся контрактом с ООО «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг» 28 мая 2024 г. и расторжением контракта 24 июня 2024 г. по причине замечаний со стороны ФАС.

Участник конкурса, остановивший конкурс

Жалобу подал участник электронного аукциона – ООО «Национальный Центр Информатизации» («НЦИ»). Согласно жалобе, в документации по конкурсу содержатся положения, которые нарушают требования закона о контрактной системе и (или) не позволяют подать заявку на участие неограниченному кругу лиц ввиду установления заведомо неисполнимых сроков исполнения контракта.

Так, среди подготовительных работ указаны отчет об обследовании процессов и процедур, а кроме того – частное техническое задание на создание системы. Согласно техническому заданию, система должна состоять из семи подсистем, предназначенных для автоматизации различного рода процессов и процедур: планирования, контроля и исполнения задач; система оповещений; выявления признаков правонарушений; обучения пользователей; интеграции с внешними информационными системами; аналитики и визуализации; а также поиска аффилированности.

В жалобе ООО «НЦИ» указано, что согласно с требованиями извещения по этой госзакупке, на первом этапе по разработке ГИС «Антикартель» следует выполнить солидный перечень работ: составление списка сервисов, подлежащих реализации в электронном виде, разработка блок-схем и описаний целевых состояний процессов и процедур по каждому сервису, составление перечня участников процессов и процедур; разработка описания жизненного цикла объектов и пользовательских сценариев, составление перечня внешних информационных систем, с которыми потребуется обмен данными, описание состава данных, которые требуется получать/передавать из них; а также разработки предложений по объему, очередности и этапности перевода обследованных процессов и процедур в электронный вид. Далее в жалобе доказывается, что по документации на выполнение этой работы исполнителю отводится лишь три рабочих дня.

По мнению ООО «НЦИ», заказчик, установив срок в три рабочих дня для выполнения первого этапа по контракту, тем самым существенно ограничил конкуренцию.

Сейчас согласно записи на странице госзакупки, сейчас у нее два статуса – «Определение поставщика завершено» и «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе».

Что сможет делать ГИС «Антикартель»

Согласно описанию объекта закупки, использование искусственного интеллекта и анализа больших данных позволит ГИС «Антикартель» снизить временные и операционные затраты сотрудников ФАС России на поиск информации о торгах. Также система позволит осуществлять стопроцентно автоматический анализ закупочных процедур по отдельным показателям нарушения анализа минимизации затрат (АМЗ), на основе данных из внешних информационных систем, и своевременно выявлять нарушения АМЗ.

Для достижения этих целей ГИС «Антикартель» должна будет обеспечивать интеграцию с информационными ресурсами (ЕИС, ГИС Торги, СЭД ФАС России, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Ресурс БФО, ГИС «Независимый регистратор»), а также отвечать за создание личных кабинетов сотрудников ФАС и сервиса поддержки принятия решений. Помимо этого на ГИС «Антикартель» ложится работа по анализу закупок и торгов на наличие нарушений АМЗ в электронном виде, ранжированию торгов по вероятности совершения нарушения АМЗ по результатам; работа с различными данными и реализация интерактивных инструментов аналитики данных закупок, торгов, а также базовой проверки хозяйствующих субъектов на аффилированность.

CNews направил запросы всем участникам ситуации ждет ответы.