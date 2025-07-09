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ФАС РФ Антикартель ГИС


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Власти покупают ИИ для поиска картельных сговоров в госзакупках 2
24.04.2025 Дмитрий Григоренко: Цифровые проекты позволяют ФАС создавать равные условия для бизнеса и защищать интересы граждан 2
10.02.2025 Обнаружен картельный сговор на 32 торгах при поставке ПК для нацпроекта «Образование» 2
09.12.2024 Правительство поддержало законопроект о цифровизации работы антимонопольной службы 2
21.11.2024 В России разработали систему для выявления с помощью ИИ картельных сговоров при госзакупках 2
13.08.2024 Сорван второй подряд конкурс на создание ГИС «Антикартель». Теперь из-за требования провести все подготовительные работы за три дня 4
25.07.2024 Разорван многомиллионный контракт на разработку ГИС «Антикартель». ФАС будет искать нового подрядчика 2
06.10.2010 ФАС России запустила сайт для борьбы с картельными сговорами 1

Публикаций - 8, упоминаний - 17

ФАС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 366 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 3
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 2
SAP SE 5352 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2218 6
Правительство Московской области - МОЦ ИКТ ГКУ МО - Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий 3 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6120 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12208 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5093 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3000 1
Правительство РФ - Комиссия по законопроектной деятельности 18 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 299 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2060 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 569 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 781 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 251 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53894 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15586 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6997 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69203 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32337 3
Оцифровка - Digitization 4750 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1607 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12950 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 942 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4266 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7716 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5666 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2176 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2262 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1288 1
Наушники - Headphones 4148 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11861 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6399 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11622 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 304 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1056 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2298 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 778 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26245 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10295 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16445 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3353 4
ФНС РФ - ГИРБО - Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности - Ресурс БФО 4 2
Федеральное казначейство - ГИС Торги 4 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 2
ФАС РФ - Тариф ФГИС 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1030 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 314 1
Григоренко Дмитрий 143 2
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Россия - РФ - Российская федерация 150676 5
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7812 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 724 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 747 1
Россия - ЦФО - Брянская область 366 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52738 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 673 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3052 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 639 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53129 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5146 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3699 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 376 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4112 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6421 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2294 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16853 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 419 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25023 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30584 1
Нефтегазовый сектор экономики - Мазут 15 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1774 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6591 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8296 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2011 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1036 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1176 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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