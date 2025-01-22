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Нефтегазовый сектор экономики Мазут



22.01.2025 В МФТИ создали ПО для мониторинга токсичных паров мазута 1
09.04.2024 «Инфотактика» завершила строительство региональной сети передачи данных для «Газпром добыча Астрахань» и АГПЗ 1
27.12.2023 Максим Королев -

Максим Королев, Segezha Group: Подключение сервисов SOC похоже на операцию по восстановлению зрения

 1
24.07.2023 Автоматизирован новый энергоблок Кармановской ГРЭС 1
08.02.2010 В США взорвалась электростанция 1
03.07.2008 Разлив мазута у пляжей Крыма хорошо видно из космоса 1
20.06.2008 Танкер "Волгонефть-139": затянувшаяся катастрофа 1
13.03.2008 В Керченском проливе завершен анализ последствий разлива мазута 1
13.07.2007 "Нефть и газ 2007": наступает время hi-tech бума 1
28.12.2006 "Орскнефтеоргсинтез" перешел на новую версию КИС "Парус" 1
23.01.2006 Сильные морозы стимулируют развитие ядерной энергетики 1
23.01.2006 Сильные морозы стимулируют развитие ядерной энергетики 1
19.06.2003 ТНК начала продавать нефтепродукты в интернете 1
09.08.2000 Мыться, мусорить и ездить в Москве теперь будет дороже 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Нефтегазовый сектор экономики и организации, системы, технологии, персоны:

Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52196 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7484 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 404 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13604 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340890, в очереди разбора - 768681.
Создано именных указателей - 168623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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