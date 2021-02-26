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Microsoft WWF
Windows Workflow Foundation



26.02.21 Xiaomi рассказала о расширении сотрудничества с МТС 1
18.02.21 Xiaomi объявила о сотрудничестве с WWF 2
17.01.20 Российский сервис myQuiz стал платформой для викторин Vodafone 1
27.06.18 «Аванпост» представила обновленный Avanpost IDM 6.0 5
19.04.18 МГТС сообщила о начале приема использованных батареек на утилизацию 1
15.12.17 Электронными счетами за услуги связи пользуются уже 500 тыс. москвичей 2
21.10.15 «Аванпост» перешел на мультипродуктовую модель бизнеса и выпустил новую версию ПК Avanpost 1
20.02.15 Видеоконференции ускоряют информационные потоки 1
03.08.14 Добыча сланцевого газа угрожает землетрясениями 1
19.12.13 Big Data контролирует состояние тропических лесов в 16 странах 1
02.12.13 Российский рынок туристических sim-карт пополнился новым продуктом 2
25.03.13 Почему Россия не спешит внедрять "зеленые" ИТ 1
01.03.13 Green IT: как сэкономить с помощью экологичных технологий 1
21.01.13 Конференция: «Green IT: как сэкономить с помощью экологичных технологий» 1
16.10.12 Panasonic и WWF объявляют конкурс "100 шагов до Арктики" 2
30.06.11 В Новой Гвинее нашли клыкастую лягушку и еще 1000 новых видов 2
04.10.10 Сегодня день защиты животных. Внеси свой вклад 2
28.04.10 Почему Microsoft SharePoint не BPM? 1
21.04.10 Веб-камера в Долине Гейзеров на Камчатке заработала вновь 1
02.09.09 «Экологический» домен .eco появится в 2010 г. 1
15.05.09 «Эрикссон»: ИКТ помогут снизить выбросы CO2 1
12.12.08 Новые поправки в закон "Об особо охраняемых природных территориях" грозят бедой 1
15.08.08 В деле сохранения дальневосточных леопардов сделан важный шаг 2
07.08.08 Lenovo предоставит «зеленое» оборудование для Олимпийских игр в Пекине 1
18.04.08 Epicor представила iScala 2.3 SR1: теперь и 64-битная версия 1
13.03.08 В Керченском проливе завершен анализ последствий разлива мазута 2
05.03.08 WWF создал социальную сеть для защитников дикой природы 1
26.12.07 Биосфера-2007: свыше тысячи новых видов 1
28.11.07 ООН проводит кампанию по восстановлению лесов на планете 1
03.10.07 Великобритания построит приливную электростанцию в устье реки Северн 1
29.08.07 В Астраханской области запущено интерактивное мобильное медиавещание 1
27.06.07 Реалии рынка СЭД: профессионалы поспорили 2
15.06.07 DocsVision делает ставку на автоматизацию бизнес-процессов 1
14.06.07 Google и Microsoft объединились ради общей цели 2
14.06.07 Intel, Google объединяются с целью защиты окружающей среды 1
13.06.07 Российская компания провела лазерную съемку долины Луары 1
08.06.07 Россия создает национальный тигровый заповедник 2
21.05.07 "ВымпелКом" будет оберегать природу 4
11.05.07 Незаконная торговля слоновой костью приобретает все более крупные масштабы 1
15.11.06 Всемирный фонд дикой природы не получил домен wwf.com 1

Публикаций - 52, упоминаний - 80

Microsoft WWF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20918 8
Google LLC 9349 3
Docsvision - ДоксВижн 940 3
IBM 8599 3
Lenovo Group 1984 3
Dell EMC 4457 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8484 3
HP - Hewlett-Packard 3422 2
Kyocera Document Solutions 27 2
Directum - Директум 769 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6165 2
Nokia Corporation 5227 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7432 2
Intel Corporation 10759 2
Xiaomi 959 2
VK - Mail.ru Group 2797 2
Крок 1538 2
Avanpost - Аванпост 96 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1472 2
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 347 1
Rambler Group - Рамблер ГК 755 1
Oracle Corporation 5752 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 677 1
Yahoo! 3466 1
Polycom - Поликом Раша 354 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1716 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 367 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 93 1
ESET 1056 1
Epicor Software Corporation 136 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 397 1
Lycos 227 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 80 1
Paybot 68 1
TerraLink - ТерраЛинк 248 1
АйТи 1063 1
Kyocera 201 1
Аплана Группа компаний 147 1
Vodafone Group 1263 1
Abbyy 1046 1
TÜV Rheinland Group 70 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
КАРО - Сеть кинотеатров 10 1
Qatar Airways - Авиакомпания 7 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 18 1
Рапида НКО - платежные система 137 1
ЮКОС НК 101 1
Транснефть 200 1
Газпром ПАО 738 1
Avito - Авито 177 1
МТС банк 262 1
Volvo Cars 205 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 400 1
Ингосстрах СПАО 277 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1542 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4759 1
Yamaha 89 1
Правительство РФ 2616 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 75 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 153 1
Президент США 162 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 872 1
Президент Российской Федерации 1700 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 242 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 13 6
ГИС-Ассоциация 183 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 47 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12010 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12069 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 567 2
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 70 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 670 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1894 2
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 139 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2098 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1133 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 585 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 181 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 473 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 233 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 162 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1624 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 132 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2953 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 25 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 395 1
3G - Стандарт мобильной связи 5055 1
WCM - Web Content Management System 30 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 199 1
Big Data - Большие данные 1210 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 378 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 452 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 121 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3899 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 117 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 115 1
SCRUM - Методология совместной работы 64 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 22 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2386 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 901 3
Microsoft Windows 10 10056 3
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 206 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 962 2
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 230 2
Microsoft Skype for Business 119 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 162 1
Xiaomi Mi A - Серия смартфонов 24 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 50 1
Microsoft Dynamics CRM 488 1
Google Hangouts - Мессенджер 66 1
Kyocera ECOSYS 29 1
Microsoft Lync 275 1
Microsoft Azure Queue 1 1
Microsoft Azure Redis 1 1
AltaVista 158 1
Microsoft Office 2007 164 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 85 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 54 1
Microsoft SharePoint 2007 66 1
WaveAccess myQuiz 3 1
Workflow Core 1 1
Avanpost Workflow 3 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 166 1
Apple iPad 3525 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 658 1
Linux OS 7131 1
Microsoft Azure 1199 1
Apple iPhone 11 157 1
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 26 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 55 1
Avanpost IDM Access System 20 1
Avanpost Web SSO 10 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1357 1
Opera - Браузер 852 1
Microsoft SQL Server 1148 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 67 1
Microsoft Office 2932 1
Java - Язык программирования 2378 1
Новиков Алексей 39 2
Андреев Владимир 77 2
Айвазов Армен 450 2
Larry Page - Ларри Пейдж 173 1
Фейгин Илья 3 1
Горлина Татьяна 4 1
Макаров Станислав 114 1
Демидов Михаил 132 1
Шалманов Сергей 194 1
Spears Britney - Спирс Бритни 60 1
Гриб Андрей 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 81410 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9186 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33217 5
Германия - Федеративная Республика 7657 5
Земля - планета Солнечной системы 5822 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26446 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11401 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10717 4
Конго - Демократическая Республика 25 2
Россия - СФО - Республика Алтай 875 2
Португалия - Португальская Республика 635 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11962 2
Франция - Французская Республика 4733 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11476 1
Катар 133 1
Мадагаскар - Республика 36 1
Тихий океан 304 1
Кавказ 89 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1854 1
Арктика 309 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 988 1
Европа Западная 1266 1
Нидерланды 1952 1
Испания - Королевство 2470 1
Россия - СФО - Новосибирск 2899 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1408 1
Европа 7164 1
Япония 7806 1
Великобритания - Лондон 1811 1
Дания - Копенгаген 101 1
США - Техас 758 1
Египет - Арабская Республика 626 1
Испания - Каталония - Барселона 689 1
Индонезия - Республика 759 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 1
Россия - ЦФО - Тульская область 919 1
Турция - Турецкая республика 1462 1
Южная Корея - Республика 3225 1
Европа Северная - Скандинавия 445 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 398 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 563 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 392 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 177 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4000 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 3
РИА Новости 712 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1735 2
Thomson Reuters - Рейтер 5602 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
ZDnet 555 1
The Register 1224 1
Радио Свобода - радиостанция 38 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 116 1
Playboy 47 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2518 2
Gartner 3122 2
Forrester Research 766 1
РАН - Российская академия наук 903 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 694 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
Олимпийские игры - Olympic Games 458 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1177 1
Кубок наций Персидского залива по футболу 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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