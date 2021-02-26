Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft WWF
Windows Workflow Foundation
Публикаций - 52, упоминаний - 80
Microsoft WWF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|TÜV Rheinland Group 70 1
|ТНК-ВР Холдинг 236 1
|КАРО - Сеть кинотеатров 10 1
|Qatar Airways - Авиакомпания 7 1
|Додо Пицца - DoDo Pizza 18 1
|Рапида НКО - платежные система 137 1
|ЮКОС НК 101 1
|Транснефть 200 1
|Газпром ПАО 738 1
|Avito - Авито 177 1
|МТС банк 262 1
|Volvo Cars 205 1
|Росбанк ПАО - Societe Generale 400 1
|Ингосстрах СПАО 277 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1542 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4759 1
|Yamaha 89 1
|WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 13 6
|ГИС-Ассоциация 183 2
|ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 47 1
|Новиков Алексей 39 2
|Андреев Владимир 77 2
|Айвазов Армен 450 2
|Larry Page - Ларри Пейдж 173 1
|Фейгин Илья 3 1
|Горлина Татьяна 4 1
|Макаров Станислав 114 1
|Демидов Михаил 132 1
|Шалманов Сергей 194 1
|Spears Britney - Спирс Бритни 60 1
|Гриб Андрей 16 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2518 2
|Gartner 3122 2
|Forrester Research 766 1
|РАН - Российская академия наук 903 3
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 694 1
|ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru