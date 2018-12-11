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Elisa Elisa Corporation Elisa Oyj Elisa Communications Elisa Saunalahti Saunalahti Group Saunalahti Oyj Jippii Group
СОБЫТИЯ
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|11.12.2018
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Nokia, Elisa и Efore установили коммерческую базовую станцию с жидкостным охлаждением
Компании Nokia, Elisa и Efore впервые в мире установили коммерческую базовую станцию с жидкостным охлаждением. Эта базовая станция работает в жилом доме в столице Финляндии Хельсинки. Станции этого типа позвол
|28.01.2014
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Elisa выбрала NSN в качестве единственного поставщика решений для сети LTE
с 2014 по 2018 г.), является самой крупной сделкой в области мобильных телекоммуникаций в Финляндии, сообщили CNews в NSN. Технологии мобильного широкополосного доступа 4G, поставляемые NSN, позволят Elisa укрепить свои позиции на финском рынке. В январе 2014 г. оператор запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в диапазоне 800 МГц, стремясь в кратчайшие сроки обеспечить полное покрытие
|01.12.2010
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Parking.ru и «Elisa Россия» запустили новую услугу: быстрое внедрение Microsoft Dynamics CRM
Компания Parking.ru совместно с «Elisa Россия» объявили о запуске новой услуги «Быстрое внедрение системы Microsoft Dynamics C
|17.09.2007
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РН "Союз" доверили французские разведспутники
Консорциум Arianespace получил контракт министерства обороны Франции на запуск четырех малогабаритных спутников радиоэлектронной разведки ELISA (ELectronic Intelligence by Satellite). Новые спутники ELISA-1,-2,-3,-4 массой 135 кг каждый будут запущены в качестве дополнительной полезной нагрузки на РН "Союз" с полигона Куру
|13.02.2006
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Финский контент-провайдер идет в "крестовый поход" на Россию
а в Финляндии: консорциум инвесторов во главе с местным контент-провайдером Small Planet приобрел у Jippii Mobile Entertainment ее бизнес в Латвии, Литве, России и Эстонии. Теперь провайдеры Ji
|28.11.2002
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В московской сети "МегаФон" введены новые услуги
ut 192, Talkabout 191 и V100 могут выбрать и установить мелодию звонка на развлекательном сайте www.jippii.ru. Для заказа достаточно отправить код понравившейся мелодии в виде SMS-сообщения на
|04.10.2002
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Новые логотипы и мелодии для телефонов Siemens в сети "МегаФон"
Финская компания Jippii! предлагает владельцам телефонов Siemens новые логотипы и мелодии. Абоненты сети "Мега
|12.08.2002
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Jippii Group создаст международную магистральную сеть cвязи
Финская компания Jippii Group объявила о намерении создать международную магистральную сеть для своих клиентов
|15.02.2002
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Финская Elisa заключила соглашение о сотрудничестве с Vodafone
Второй по величине финский оператор связи компания Elisa Communications сообщила, что она заключила соглашение о сотрудничестве в области услуг
|23.04.2001
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Финская Elisa Communications выбрала Nokia и Siemens поставщиками оборудования для сети мобильной связи 3-го поколения
Финский оператор телекоммуникаций компания Elisa Communications сообщила в пятницу о выборе компаний Nokia и Siemens в качестве поставщи
|02.10.2000
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Интернет-провайдер Saunalahti Oyj намерен спасти Gigabell
Финский интернет-провайдер Saunalahti Oyj объявил о приобретении 56% доли в германской компании Gigabell, находящейся на
Elisa и организации, системы, технологии, персоны:
|Шрамко Кирилл 25 5
|Панкратова Оксана 42 3
|Петров Кирилл 36 2
|Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард 42 2
|Аверин Алексей 5 2
|Солонин Виталий 90 2
|Герман Андрей 24 2
|Сельков Андрей 15 2
|Жуков Виктор 11 2
|Колесников Павел 5 2
|Фуфаев Алексей 2 2
|Осеевский Михаил 358 2
|Баринов Александр 44 2
|Гончарук Александр 92 1
|Козлов Владимир 6 1
|Сидоров Дмитрий 12 1
|Вильянов Сергей 25 1
|Серова Елена 321 1
|Васадзе Леван 11 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Прокопенко Сергей 9 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Нефедов Павел 46 1
|Астафьева Ирина 37 1
|Тимощенко Дмитрий 16 1
|Клебанов Илья 23 1
|Глобус Дарья 9 1
|Ерохин Вячеслав 11 1
|Флёров Евгений 8 1
|Лихачев Николай 7 1
|Игнаткин Сергей 7 1
|Краев Дмитрий 1 1
|Мартемьянов Дмитрий 3 1
|Лучкин Дмитрий 2 1
|Швечков Андрей 2 1
|Украинцев Павел 1 1
|Майко Дмитрий 1 1
|Покровский Константин 3 1
|Овчинников Евгений 2 1
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