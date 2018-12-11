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Elisa Elisa Corporation Elisa Oyj Elisa Communications Elisa Saunalahti Saunalahti Group Saunalahti Oyj Jippii Group

Elisa - Elisa Corporation - Elisa Oyj - Elisa Communications - Elisa Saunalahti - Saunalahti Group - Saunalahti Oyj - Jippii Group

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11.12.2018 Nokia, Elisa и Efore установили коммерческую базовую станцию с жидкостным охлаждением

Компании Nokia, Elisa и Efore впервые в мире установили коммерческую базовую станцию с жидкостным охлаждением. Эта базовая станция работает в жилом доме в столице Финляндии Хельсинки. Станции этого типа позвол
28.01.2014 Elisa выбрала NSN в качестве единственного поставщика решений для сети LTE

с 2014 по 2018 г.), является самой крупной сделкой в области мобильных телекоммуникаций в Финляндии, сообщили CNews в NSN. Технологии мобильного широкополосного доступа 4G, поставляемые NSN, позволят Elisa укрепить свои позиции на финском рынке. В январе 2014 г. оператор запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в диапазоне 800 МГц, стремясь в кратчайшие сроки обеспечить полное покрытие
01.12.2010 Parking.ru и «Elisa Россия» запустили новую услугу: быстрое внедрение Microsoft Dynamics CRM

Компания Parking.ru совместно с «Elisa Россия» объявили о запуске новой услуги «Быстрое внедрение системы Microsoft Dynamics C
17.09.2007 РН "Союз" доверили французские разведспутники

Консорциум Arianespace получил контракт министерства обороны Франции на запуск четырех малогабаритных спутников радиоэлектронной разведки ELISA (ELectronic Intelligence by Satellite). Новые спутники ELISA-1,-2,-3,-4 массой 135 кг каждый будут запущены в качестве дополнительной полезной нагрузки на РН "Союз" с полигона Куру
13.02.2006 Финский контент-провайдер идет в "крестовый поход" на Россию

а в Финляндии: консорциум инвесторов во главе с местным контент-провайдером Small Planet приобрел у Jippii Mobile Entertainment ее бизнес в Латвии, Литве, России и Эстонии. Теперь провайдеры Ji
28.11.2002 В московской сети "МегаФон" введены новые услуги

ut 192, Talkabout 191 и V100 могут выбрать и установить мелодию звонка на развлекательном сайте www.jippii.ru. Для заказа достаточно отправить код понравившейся мелодии в виде SMS-сообщения на

04.10.2002 Новые логотипы и мелодии для телефонов Siemens в сети "МегаФон"

Финская компания Jippii! предлагает владельцам телефонов Siemens новые логотипы и мелодии. Абоненты сети "Мега
12.08.2002 Jippii Group создаст международную магистральную сеть cвязи

Финская компания Jippii Group объявила о намерении создать международную магистральную сеть для своих клиентов
15.02.2002 Финская Elisa заключила соглашение о сотрудничестве с Vodafone

Второй по величине финский оператор связи компания Elisa Communications сообщила, что она заключила соглашение о сотрудничестве в области услуг

23.04.2001 Финская Elisa Communications выбрала Nokia и Siemens поставщиками оборудования для сети мобильной связи 3-го поколения

Финский оператор телекоммуникаций компания Elisa Communications сообщила в пятницу о выборе компаний Nokia и Siemens в качестве поставщи
02.10.2000 Интернет-провайдер Saunalahti Oyj намерен спасти Gigabell

Финский интернет-провайдер Saunalahti Oyj объявил о приобретении 56% доли в германской компании Gigabell, находящейся на

Публикаций - 58, упоминаний - 75

Elisa и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5826 15
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1054 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16279 11
МегаФон 11055 7
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 6
Siemens AG - Siemens Group 2677 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9595 6
Vodafone Group 1414 6
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Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 27 3
Мобикон - Infon - Инфон 29 3
Samsung Electronics 11177 3
Ростелеком 11093 3
ZTE Corporation 803 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 3
China Unicom - China United Network Communications Group - China Netcom Group Corporation Limited - Чайна Юником - Китайская телекоммуникационная компания 336 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
Cisco Systems 5387 2
Microsoft Corporation 25913 2
Huawei 4740 2
LG Electronics 3751 2
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Nvidia Corp 4129 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 72 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Sony Music Entertainment 161 1
Arianespace 87 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
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Thales Systemes Aeroportes SA 1 1
Private Media Group 10 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Связной ГК - Максус 22 1
Mandatum 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3175 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 442 1
Связной ГК 1406 1
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