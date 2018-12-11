Elisa - Elisa Corporation - Elisa Oyj - Elisa Communications - Elisa Saunalahti - Saunalahti Group - Saunalahti Oyj - Jippii Group

Компании Nokia, Elisa и Efore впервые в мире установили коммерческую базовую станцию с жидкостным охлаждением. Эта базовая станция работает в жилом доме в столице Финляндии Хельсинки. Станции этого типа позвол

Elisa выбрала NSN в качестве единственного поставщика решений для сети LTE с 2014 по 2018 г.), является самой крупной сделкой в области мобильных телекоммуникаций в Финляндии, сообщили CNews в NSN. Технологии мобильного широкополосного доступа 4G, поставляемые NSN, позволят Elisa укрепить свои позиции на финском рынке. В январе 2014 г. оператор запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в диапазоне 800 МГц, стремясь в кратчайшие сроки обеспечить полное покрытие