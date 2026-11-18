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Cisco Expressway Cisco TelePresence MCU Multipoint Control Unit Telepresence Interoperability Protocol Cisco TelePresence Tactical MXP Cisco Tandberg Tactical MXP Cisco TelePresence SX
СОБЫТИЯ
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|18.11.2026
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F6 зафиксировала первый случай эксплуатации критической уязвимости CVE-2026-76466 в Cisco Expressway
F6 расследовали первый случай эксплуатации критической уязвимости CVE-2026-76466 (CVSS 9,8) в Cisco Expressway. Атаке злоумышленников подверглась компания из России. Об этом CNews сообщили пред
|05.12.2011
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Cisco TelePresence Synch теперь интегрируется с решениями Smart для совместной работы
mart Board серии 600 и 800, а также интерактивные дисплеи Smart Board теперь совместимы с системами Cisco TelePresence, что обеспечивает расширенное интерактивное взаимодействие среди участнико
|05.09.2011
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Moscow Business School организует удаленное обучение на базе Cisco TelePresence
а в своем главном здании в Москве и в филиале школы в Красноярске системы видеоконференцсвязи (ВКС) Cisco TelePresence Quick Set C20 и теперь использует технологии видеосвязи для организации уд
|06.04.2011
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Технологии Cisco TelePresence обеспечили видеосвязь с места посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз ТМА-М»
С помощью технологий видеосвязи Cisco TelePresence компания «И.С.П.А.-КОМ» и сервис-провайдер услуг спутниковой связи «МВС гл
|03.03.2011
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Cisco и «Инком» оснастили системами ВКС предприятия «Днепроэнерго»
Технологическая группа Cisco TelePresence совместно с компанией «Инком» реализовали проект по оснащению системами ви
|11.10.2010
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Cisco представила домашнюю версию корпоративной технологии Cisco TelePresence
юдей остается все меньше времени для общения с друзьями и родственниками. В связи с этим 6 октября 2010 г. Cisco представила решение ūmi telepresence – первую домашнюю версию корпоративной технологии Cisco TelePresence. Это решение дает возможность общаться с родственниками, друзьями и знакомыми так, будто они находятся в одной с вами комнате, причем связь устанавливается с помощью существу
|04.10.2010
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Cisco TelePresence и «Новоком» оборудовали терминалами видеоконференцсвязи Tandberg органы госвласти Калужской области
озяйствующие субъекты и организации. Благодаря устройству Tandberg Video Communication Server (VCS) Expressway, видеозвонки могут организовываться и за пределами корпоративной сети органов влас
|29.01.2010
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Tandberg продемонстрировала совместимость трехэкранных систем иммерсивного телеприсутствия с Cisco TelePresence
3000. Эта демонстрация, первая в своем роде, стала возможной благодаря интеграции нового протокола Cisco Telepresence Interoperability Protocol (TIP) с сервером Tandberg Telepresence Server. Т
|23.10.2008
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«Микротест» предложила решение для защиты Cisco TelePresence
Компания «Микротест» объявила об успешном завершении тестирования решений по защите каналов связи системы Cisco TelePresence, которые позволяют обеспечить во время сеансов сохранность конфиденциальных данных и информации, относящейся к коммерческой тайне, в соответствии с требованиями российского з
|20.10.2008
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Cisco предлагает решения TelePresence для общего пользования
Переговорные комнаты Cisco TelePresence стали доступны массовому пользователю. Эти комнаты предоставляются за повременной тариф любым компаниям и организациям, которые хотят увеличить число виртуальных личных встре
|26.09.2008
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Cisco представила новый портфель решений для совместной работы
разработку и внедрение инноваций. В портфель входят решения Cisco для унифицированных коммуникаций, Cisco TelePresence и новая платформа для приложений Web 2.0. Все эти решения используют сеть
|01.10.2007
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В «Медиа-Маркт-Сатурн» внедрено решение Cisco TelePresence
Компания «Микротест» и British Telecom объявили об успешном развертывании решения Cisco TelePresence в московском офисе компании «Медиа-Маркт-Сатурн», управляющей в России сет
|20.06.2007
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В России открылся переговорный комплекс на базе Cisco TelePresence
сТелеКом» объявили об открытии первого в России переговорного комплекса с использованием технологии Cisco TelePresence. Технология Cisco TelePresence была представлена в октябре прошлого
|15.06.2007
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Виртуальное общение вместе с Cisco TelePresence: эффект присутствия
Технология Cisco TelePresence, создающая впечатление личного присутствия на виртуальной конференции, зан
|27.04.2007
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SAP воспользуется системой виртуального присутствия компании Cisco
ючили глобальное соглашение о сотрудничестве в области разработки гибких и интеллектуальных корпоративных решений для групповой работы. Кроме того, SAP примет в качестве внутреннего стандарта систему Cisco TelePresence, которая поддерживает виртуальное общение с эффектом присутствия и оптимизирует групповую работу на глобальных распределенных предприятиях. Cisco и SAP имеют единую стратегию
|27.10.2006
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Verizon Business приступает к тестированию решения Cisco TelePresence Meeting
х нового решения Cisco Systems для современных видеокоммуникаций со сверхвысокой четкостью. Решение Cisco TelePresence Meeting позволяет передавать полноразмерные изображения и звуковой ряд так
Cisco Expressway и организации, системы, технологии, персоны:
|Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 8
|De Beer Marthin - Де Бир Мартин 15 6
|Halvorsen Fredrik - Халворшен Фредрик 16 5
|Chambers John - Чемберс Джон 123 4
|Попов Борис 25 4
|Кабанов Владимир 178 3
|Гузаиров Айдар 64 3
|Готальский Михаил 95 2
|Соловьев Игорь 53 2
|Солонин Виталий 90 2
|Мамыкин Владимир 44 2
|Покровский Константин 3 2
|Кирсанкин Алексей 2 2
|Giaccaglia Stefano - Джиаккалья Стефано 2 2
|Евтушенко Олег 145 2
|Одинцов Дмитрий 119 2
|Лукацкий Алексей 144 2
|Сабанов Алексей 21 2
|Анисимов Константин 45 2
|Теплов Павел 17 2
|Симис Борис 17 2
|Горбачевский Никита 14 2
|Самойлов Роман 18 1
|Третьяков Александр 6 1
|Макаров Станислав 118 1
|Дьячков Виктор 37 1
|Алябьева Надежда 6 1
|Болотин Михаил 3 1
|Иванов Григорий 5 1
|Пасошников Андрей 2 1
|Гордейчик Сергей 26 1
|Герман Андрей 24 1
|Сельков Андрей 15 1
|Рожной Антон 6 1
|Зыляев Николай 12 1
|Госсен Анна 1 1
|Бессонницын Сергей 1 1
|Романчук Сергей 1 1
|Хомутинин Владимир 2 1
|Проскурнин Андрей 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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