Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Абрамов Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 105
Абрамов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Александров Александр 18 2
|Оверин Аркадий 2 2
|Ромашкин Александр 2 2
|Демидов Михаил 130 2
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Горбатько Александр 90 1
|Чичковский Александр 2 1
|Богданов Алексей 3 1
|Коваленко Максим 1 1
|Лопатин Юрий 1 1
|Хребтовский Иван 1 1
|Клюев Леонид 3 1
|Пухова Камилла 1 1
|Круглов Максим 25 1
|Сафронов Роман 33 1
|ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 25
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765360, в очереди разбора - 669046.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765360, в очереди разбора - 669046.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru