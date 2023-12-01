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Абрамов Сергей
СОБЫТИЯ
|01.12.2023
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Разработчика суперкомпьютеров Абрамова направили на психологическую экспертизу в стационар
Из-под ареста прямиком в стационар ИТ-ученый, разработчик суперкомпьютеров 66-летний Сергей Абрамов (включен в список террористов и экстремистов) направлен в психологический дисп
|03.11.2023
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Разработчика суперкомпьютеров Сергея Абрамова выпустили из-под домашнего ареста
Домашний арест отменен Находящийся под следствием ИТ-ученый, разработчик суперкомпьютеров 66-летний Сергей Абрамов освобожден из-под домашнего ареста. Эту информацию он подтвердил изданию TAdviser. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Законодательство позволяет сделать это без суд
|12.10.2020
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Компания экс-премьера Чечни создала магазин для торговли оружием через интернет. Видео
мая 2020 г. с уставным капиталом 100 тыс. руб. Генеральный директор компании – Александр Ромашкин. Сергей Абрамов владеет в компании 88% долей через другое свое предприятие – ООО «Агрупп», зар
|06.07.2020
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Экс-премьер Чечни вложил миллионы в виртуальную реальность
Виртуальная реальность для бизнеса Бывший премьер-министр Чеченской республики Сергей Абрамов основал компанию ООО «Номикс», работающую в сфере технологий виртуальной реаль
|09.02.2011
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Сергей Абрамов: России нужна национальная суперкомпьютерная техплатформа
CNews: В чем состоит суть Национальной суперкомпьютерной технологической платформы (НТСП), создание которой недавно инициировал ваш институт? Для чего она нужна? Сергей Абрамов: Да, действительно, наш институт выступил инициатором создания "Национальной cуперкомпьютерной технологической платформы" (НСТП). Что это такое? Если кратко, то это новый механиз
|08.02.2011
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CNews TV. Сергей Абрамов: Русским нужны свои суперкомпьютеры
Директор Института программных систем им. А.К. Айламазяна РАН Сергей Абрамов в интервью CNews рассказал, как продвигается формирование технологической суперкомпьютерной платформы, как обстоят дела с продажами блейд-системы «СКИФ-Аврора» и почему на новую
Абрамов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Воеводин Владимир 19 11
|Опанасенко Всеволод 139 11
|Садовничий Виктор 64 8
|Барсуков Николай 9 5
|Казаков Николай 9 5
|Кадацкий Валерий 7 5
|Денисюк Геннадий 7 5
|Горбатько Александр 105 5
|Старовойтов Александр 13 4
|Шмелев Алексей 24 4
|Малярчук Юрий 8 4
|Черныш Сергей 6 4
|Заднепровский Вадим 5 4
|Попенков Владимир 6 4
|Андрианов Михаил 9 4
|Комков Алексей 16 3
|Бетелин Владимир 8 3
|Осипов Олег 26 3
|Головин Леонид 26 3
|Попов Никита 12 3
|Герман Андрей 24 3
|Бородин Павел 14 3
|Лесь Алексей 10 3
|Чайка Павел 7 3
|Клепач Андрей 5 3
|Богомолов Анатолий 4 3
|Смирнов Алексей 269 3
|Соловьев Владимир 108 3
|Мацюк Владимир 3 2
|Мацкевич Дмитрий 20 2
|Белик Сергей 17 2
|Шабанов Борис 9 2
|Александров Александр 86 2
|Оверин Аркадий 2 2
|Кожевников Михаил 25 2
|Ромашкин Александр 4 2
|Демидов Михаил 134 2
|Орлов Владимир 13 2
|Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 2
|Грызлов Борис 32 2
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