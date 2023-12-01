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Индексная книга (каталог) CNews*
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Абрамов Сергей

СОБЫТИЯ


01.12.2023 Разработчика суперкомпьютеров Абрамова направили на психологическую экспертизу в стационар

Из-под ареста прямиком в стационар ИТ-ученый, разработчик суперкомпьютеров 66-летний Сергей Абрамов (включен в список террористов и экстремистов) направлен в психологический дисп
03.11.2023 Разработчика суперкомпьютеров Сергея Абрамова выпустили из-под домашнего ареста

Домашний арест отменен Находящийся под следствием ИТ-ученый, разработчик суперкомпьютеров 66-летний Сергей Абрамов освобожден из-под домашнего ареста. Эту информацию он подтвердил изданию TAdviser. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Законодательство позволяет сделать это без суд
12.10.2020 Компания экс-премьера Чечни создала магазин для торговли оружием через интернет. Видео

мая 2020 г. с уставным капиталом 100 тыс. руб. Генеральный директор компании – Александр Ромашкин. Сергей Абрамов владеет в компании 88% долей через другое свое предприятие – ООО «Агрупп», зар
06.07.2020 Экс-премьер Чечни вложил миллионы в виртуальную реальность

Виртуальная реальность для бизнеса Бывший премьер-министр Чеченской республики Сергей Абрамов основал компанию ООО «Номикс», работающую в сфере технологий виртуальной реаль
09.02.2011 Сергей Абрамов: России нужна национальная суперкомпьютерная техплатформа

CNews: В чем состоит суть Национальной суперкомпьютерной технологической платформы (НТСП), создание которой недавно инициировал ваш институт? Для чего она нужна?   Сергей Абрамов: Да, действительно, наш институт выступил инициатором создания "Национальной cуперкомпьютерной технологической платформы" (НСТП). Что это такое? Если кратко, то это новый механиз
08.02.2011 CNews TV. Сергей Абрамов: Русским нужны свои суперкомпьютеры

Директор Института программных систем им. А.К. Айламазяна РАН Сергей Абрамов в интервью CNews рассказал, как продвигается формирование технологической суперкомпьютерной платформы, как обстоят дела с продажами блейд-системы «СКИФ-Аврора» и почему на новую


Публикаций - 76, упоминаний - 89

Абрамов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Платформы - T-Platforms 412 32
Intel Corporation 12811 15
РСК ГК - СКИФ 24 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 7
Nvidia Corp 4002 6
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
HP Inc. 5883 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Yandex - Яндекс 9216 3
Microsoft Corporation 25775 3
Крок - Croc 1964 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 3
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU - Киосера Документ Солюшенз 17 2
Nomix - Номикс 2 2
Открытые технологии 732 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 2
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 1
Oculus VR 79 1
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 1
SPB Software 60 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 1
РЖД ЦСС - Центральная станция связи 3 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Unisys - Unify Square 118 1
МегаФон - Мобиком 230 1
ССТ - Саровские суперкомпьютерные технологии 3 1
Paradigm Geophysical - Парадайм Геофизикал 10 1
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 25 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 9
Газпром - Севернефтегазпром 15 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 5
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 4
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 4
Белкард - Гродненский завод карданных валов 4 4
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 4
СТГ - Стройтрансгаз 19 3
Автокомпоненты - БЗА - Борисовский завод агрегатов 5 3
Tesla Motors 461 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 3
Мосводоканал МГУП 69 3
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 2
РЖД МЖД - Курский вокзал 15 2
АГрупп 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Газпром ПАО 1493 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Верный - торговая сеть 326 2
Мегаполисресурс ГК 8 1
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 61 1
MEL Science 5 1
Чип и Дип 12 1
Ferronordic - Ферронордик машины 5 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
СМЭП - Содействие микроэлектронной промышленности 2 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
Агентство Практического Энергосбережения АНО 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Twiga - Твига - Твига Диджитал Перформанс 6 1
КапиталЪ Страхование 19 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Союзное государство России и Белоруссии 56 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 4
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 6 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 3
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 2
Правительство Чеченской Республики 29 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Росстандарт - РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Метро Международная ассоциация 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
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Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 27
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 11
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Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 5
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IBM Roadrunner 29 4
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Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 4
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Nvidia Tesla GPU 198 3
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 3
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 3
Т-Платформы - T-Blade 30 2
Linux OS 11533 2
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 14 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 39 1
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Procter&Gamble - Gillette 38 1
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Шахматная планета - ChessPlanet 4 1
Nvidia Fermi 30 1
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Т-Платформы - T-Platforms ReadyStorage ActiveScale Cluster 5 1
FreePik 1841 1
РСК ГК - РСК экзастрим 40 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
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