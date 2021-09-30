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Абрамов Сергей


30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 1
18.03.2021 Забракована экспертиза по делу «Т-платформ». Компании и ее арестованному главе грозят серьезные проблемы 1
12.10.2020 Компания экс-премьера Чечни создала магазин для торговли оружием через интернет. Видео 6
06.07.2020 Экс-премьер Чечни вложил миллионы в виртуальную реальность 7
18.06.2020 МВД требует от «Т-платформ» заменить 9 тыс. «некондиционных» ПК на «Байкалах» 1
24.06.2019 Ростех представит боевой робототехнический комплекс «Паладин» 1
03.12.2018 Российские силовики купили свыше 100 отечественных «аквариумных» суперкомпьютеров 5
06.09.2018 «Ростех» создал мобильный телефон для морских судов 1
11.06.2015 Участники и гости VII Международного ИТ-Форума смогут поучаствовать в шахматных битвах 1
10.06.2015 Конференция CNews: «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
11.08.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
09.07.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
01.07.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
24.03.2014 Крест на американском «железе» и ПО: Что думают ИТ-компании и чиновники 1
14.01.2014 Конференция «Системы видеонаблюдения: продолжение эволюции» 1
25.03.2013 Почему Россия не спешит внедрять "зеленые" ИТ 1
01.03.2013 В 2013 г. 100 вокзальных комплексов России будут обеспечены бесплатным Wi-Fi 1
01.03.2013 Green IT: как сэкономить с помощью экологичных технологий 1
26.09.2012 На что ТЭК тратит свой ИТ-бюджет? 1
02.07.2012 «Роснано» инвестировала 1,2 млрд в «народный» дизайн-центр микроэлектроники 1
02.11.2011 Решения CSoft Development признаны лучшими продуктами года в номинации «САПР» 1
30.09.2011 Директор ИПС РАН прокомментировал решения общего собрания Национальной суперкомпьютерной технологической платформы 1
30.09.2011 Российская суперкомпьютерная "коалиция" объединилась в одну техплатформу 3
30.06.2011 Ученые vs. «Т-Платформы»: Кому достанется суперкомпьютерная программа на 4 млрд рублей? 1
24.06.2011 «Газпром» думает о создании одного из мощнейших суперкомпьютеров на планете 2
22.06.2011 «Т-Платформы» сменили ключевых руководителей 1
16.05.2011 Российские суперкомпьютеры на водяном охлаждении появятся в 2013 г. 1
06.04.2011 Суперкомпьютерная платформа России утверждена Путиным. Подробности 1
18.03.2011 Россия и Евросоюз сделают суперкомпьютеры быстрее и эффективнее 1
09.03.2011 Запущен самый мощный суперкомпьютер России 1
28.02.2011 МГУ обвинили в «рейдерском захвате» суперкомпьютерной платформы 3
25.02.2011 «Открытые технологии» занялись суперкомпьютерами 1
21.02.2011 Россияне решили создать процессор для экзафлопсного суперкомпьютера 1
09.02.2011 Сергей Абрамов: России нужна национальная суперкомпьютерная техплатформа 16
08.02.2011 CNews TV. Сергей Абрамов: Русским нужны свои суперкомпьютеры 1
04.02.2011 Экзафлопсный суперкомпьютер в России: первые детали проекта 2
27.01.2011 Суперкомпьютеры: Россиянин вошел в десятку самых влиятельных специалистов мира 1
02.12.2010 Новую суперкомпьютерную программу России и Белоруссии оценили в 3 млрд рублей 2
12.11.2010 В России создается суперкомпьютерный клуб 2
01.11.2010 МГУ заказал «дешевый» суперкомпьютер почти на петафлопс 1

Публикаций - 56, упоминаний - 105

Абрамов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 4
Т-Платформы 274 2
Nomix - Номикс 2 2
Microsoft Corporation 11127 2
Армада 277 1
Yandex - Яндекс 4101 1
SPB Software 47 1
Oculus VR 48 1
Nvidia Corp 2030 1
Ростех Росэлектроника ИнтелТех - Интеллектуальные Технологии 15 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
IBM 3551 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
АФК Система ПАО 996 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Intel Corporation 4192 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Тракторные заводы Концерн 24 2
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 7 1
MEL Science 4 1
РЖД Москва - Курский вокзал 3 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Союз машиностроителей России 26 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 25 1
Nvidia GeForce GTX 2073 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Google Android 10751 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 39 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Microsoft Windows Mixed Reality 18 1
Ростех МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 33 1
Oculus Quest 6 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
Epic Games Unreal Engine 179 1
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
Александров Александр 18 2
Оверин Аркадий 2 2
Ромашкин Александр 2 2
Демидов Михаил 130 2
Опанасенко Всеволод 101 1
Евдокимов Андрей 54 1
Горбатько Александр 90 1
Чичковский Александр 2 1
Богданов Алексей 3 1
Коваленко Максим 1 1
Лопатин Юрий 1 1
Хребтовский Иван 1 1
Клюев Леонид 3 1
Пухова Камилла 1 1
Круглов Максим 25 1
Сафронов Роман 33 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 9
Беларусь - Белоруссия 2095 6
Германия - Федеративная Республика 3657 5
Европа 3774 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 2
Япония 2802 2
Восточная Европа 1682 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Ханты-Мансийск 118 1
Украина 3378 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 25 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 25
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765360, в очереди разбора - 669046.
Создано именных указателей - 46354.
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