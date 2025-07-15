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Шмелев Алексей
УПОМИНАНИЯ
Шмелев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
|Абрамов Сергей 74 4
|Савин Геннадий 12 2
|Янушкевич Владимир 6 2
|Шабанов Борис 8 2
|Соколинский Леонид 5 2
|Анцыпович Владимир 6 2
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Лысенко Эдуард 310 1
|Паршин Максим 320 1
|Бегтин Иван 61 1
|Дорохов Валентин 2 1
|Борисов Николай 4 1
|Епифанов Владислав 1 1
|Местер Николай 8 1
|Заднепровский Вадим 5 1
|Данилюк Алексей 3 1
|Кузнецов Александр 135 1
|Фролов Александр 38 1
|Митрофанов Андрей 9 1
|Московский Александр 4 1
|Калинин Николай 5 1
|Рябчикова Валерия 2 1
|Горбачев Олег 17 1
|Дружинин Егор 3 1
|Сыромятников Валерий 1 1
|Неустроев Сергей 2 1
|Подживотова Людмила 1 1
|Шадаев Максут 1068 1
|Черепенников Антон 84 1
|Бровко Василий 54 1
|Евраев Михаил 263 1
|Овчинников Сергей 49 1
|Петров Сергей 60 1
|Масалович Андрей 22 1
|Кожевников Михаил 25 1
|Заединов Руслан 46 1
|Садовничий Виктор 61 1
|Грызлов Борис 32 1
|Воеводин Владимир 19 1
|Борисов Игорь 2 1
|N+1 - Издание 172 2
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1037 1
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