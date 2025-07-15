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Шмелев Алексей


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 Исследователи ВШЭ научили нейросети различать происхождение из генетически близких популяций 1
10.07.2023 «РСК экзастрим» – российское решение для отечественных суперкомпьютеров и ЦОД нового поколения 1
25.02.2023 США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов» 1
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
29.06.2021 РСК и Cornelis Networks будут развивать российский рынок HPC 1
17.11.2016 Российский суперкомпьютер поставил мировой рекорд вычислительной плотности 1
14.07.2015 РСК представила новое поколение кластерного решения «РСК Торнадо» 1
16.04.2015 РСК установила в МСЦ РАН массивно-параллельный суперкомпьютер на основе архитектуры RSC PetaStream и сопроцессоров Xeon Phi 7120D 1
22.11.2013 Решение RSC PetaStream установило мировой рекорд вычислительной плотности в 1 PFLOPS на стойку 1
05.04.2013 В России строится самый мощный суперкомпьютер в Европе 1
21.08.2012 РАН строит мощнейший суперкомпьютер вслед за МГУ 1
12.05.2012 Образовательное «облако» Северо-Восточного федерального университета запущено в эксплуатацию 1
19.04.2012 Вычислительный кластер Росгидромета модернизировали до пиковой производительности 35 Тфлопс 1
22.03.2012 «Инлайн Груп», РСК и Intel строят образовательное «облако» для Северо-Восточного федерального университета 1
27.01.2012 Совокупный оборот РСК по итогам 2011 г. вырос более чем в 1,5 раза 1
27.10.2011 Росгидромет намерен увеличить суперкомпьютерную мощность до 1 Пфлопса 1
03.10.2011 В челябинской школе внедрена образовательная платформа «Персональный виртуальный компьютер» 1
13.07.2011 РСК сформировала новую организационную структуру и объявила о ребрендинге 1
24.06.2011 РСК анонсирует энергоэффективное решение для HPC с жидкостным охлаждением 1
25.03.2011 В России будут производить суперкомпьютерные компоненты для Европы 1
04.10.2010 Русские вслед за IBM решили охлаждать суперкомпьютеры горячей водой 1
27.09.2010 Модернизировать мощнейший суперкомпьютер России не может никто, кроме создателей 1
23.08.2010 Новые терафлопсы МГУ: по-быстрому и дороже чем раньше 1
14.04.2010 Суперкомпьютеры оказались вне закона 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Шмелев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12356 12
РСК ГК - СКИФ 24 8
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 4
Т-Платформы - T-Platforms 395 4
РСК Технологии 11 3
Крок - Croc 1788 2
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 61 2
Inline Group - Инлайн Груп 100 2
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 2
Nvidia - Mellanox Technologies 91 2
Emerson Electric - Fisher-Rosemount 7 2
IBM - International Business Machines Corp 9485 1
HPE SGI - Silicon Graphics 387 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4241 1
Росгидромет - Авиаметтелеком 4 1
Intel Datacenter and Connected Systems Group - Intel DCM - Intel Data Center Manager 13 1
Ростех - Автоматика Концерн 1687 1
МегаФон 9419 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3265 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13437 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 239 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 155 1
ИКС 347 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 562 1
Норси-Транс - НТ 118 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Цифра ГК 2494 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 103 1
ИКС - Цитадель ГК 98 1
МФИ Софт 123 1
Ростех - РТ-Информ 142 1
3DiVi - Тридиви 14 1
Ростех - Росэлектроника - Метеор 4 1
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 1
Папилон - Papillon 11 1
Malvin Systems - Малвин Системс 8 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 58 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электросигнал 12 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 20 1
ОсноваЛаб - Основа Лаб 9 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 64 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 492 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1216 1
КОМЗ - Казанский оптико-механический завод 1 1
Спектр ОКБ ФГУП 2 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6129 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2046 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2767 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3003 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2218 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 781 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 300 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1031 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12229 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 359 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 518 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 71 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5619 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1666 15
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30885 13
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21346 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11527 10
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2704 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 8
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Intel Core Broadwell 35 1
РСК - RSC Storage on-Demand 6 1
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Intel Sandy Bridge 144 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 479 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 573 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 41 1
ХНУРЭ - Харьковский национальный университет радиоэлектроники 4 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
БГУ - Белорусский государственный университет 33 1
ТГУ - Томский государственный университет 196 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 31 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 22 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 159 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
University of Bucharest - Бухарестский университет 2 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 29 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 53 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 45 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 375 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 160 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 50 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1239 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2509 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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