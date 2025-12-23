Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188050
ИКТ 14548
Организации 11277
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26519
Персоны 81282
География 2990
Статьи 1573
Пресса 1267
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Дорохов Валентин


СОБЫТИЯ


23.12.2025 Российские фильмы начали производить на инфраструктуре Cloud.ru 1
19.02.2021 «Турборендер» и Yandex.Cloud представили совместное решение для рендеринга компьютерной графики в облаке 1
25.03.2011 В России будут производить суперкомпьютерные компоненты для Европы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Дорохов Валентин и организации, системы, технологии, персоны:

Турборендер 1 1
Yandex - Яндекс 8490 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
РСК ГК - СКИФ 24 1
Intel Corporation 12550 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73442 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10138 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 1
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 239 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 1
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 102 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1203 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 533 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 572 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 949 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 168 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 616 1
Шмелев Алексей 24 1
Подживотова Людмила 1 1
Соколинский Леонид 5 1
Италия - Итальянская Республика 4431 1
Европа 24650 1
Россия - РФ - Российская федерация 157320 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1700 1
Английский язык 6880 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 1
Федеральный закон 217-ФЗ 2 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
VFX - Visual Effects - VFX-художник - дизайнер, специалист по визуальным спецэффектам 18 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409851, в очереди разбора - 730861.
Создано именных указателей - 188050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще