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РАН ИПС Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук

РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук

УПОМИНАНИЯ


14.10.2024 20 лет свободного обмена идеями и кодом: юбилейная конференция разработчиков СПО

йн. Организаторами выступили «Базальт СПО» и Институт программных систем имени А.К. Айламазяна РАН (ИПС РАН). Участники обсудили: - инструменты и перспективы разработки нативных приложений под

03.12.2018 Российские силовики купили свыше 100 отечественных «аквариумных» суперкомпьютеров

более ста поставок этих вычислительных систем в силовые структуры России. Об этом сообщил директор Института программных систем им. А. К. Айламазяна РАН (ИПС) Сергей Абрамов. Данный институт в
30.09.2011 Директор ИПС РАН прокомментировал решения общего собрания Национальной суперкомпьютерной технологической платформы

екретариат, а также принять организационную форму платформы в виде консорциума (не предполагает создание юрлица). "Второй пакет предложений был от нашего института, - говорит Сергей Абрамов, директор ИПС РАН. - По содержанию в нем предлагалось подтвердить ранее проработанный меморандум и развернутый план реализации платформы европейского типа и одобрить эксафлопсную концепцию, а в структуре
06.04.2011 Суперкомпьютерная платформа России утверждена Путиным. Подробности

и национальную суперкомпьютерную технологическую платформу (НСТП), координаторами которой числятся Институт программных систем РАН (ИПС РАН) и МГУ. Изначально эти два учреждения подавали отдел
28.02.2011 МГУ обвинили в «рейдерском захвате» суперкомпьютерной платформы

Директор Института программных систем А.К. Айламазяна РАН (ИПС РАН) Сергей Абрамов, инициировавший создание в России Национальной суперкомпьютерной техн
02.12.2010 Новую суперкомпьютерную программу России и Белоруссии оценили в 3 млрд рублей

Как рассказал CNews Сергей Абрамов, директор Института программных систем им. А.К. Айламазяна РАН (ИПС РАН) и научный руководитель СКИФ-ГРИД от России, госбюджет для этой программы составил 68
04.10.2010 Русские вслед за IBM решили охлаждать суперкомпьютеры горячей водой

ном охлаждении была разработана альянсом, в который входит итальянская компания Eurotech, РСК СКИФ, Институт Программных Систем РАН, при поддержке компании Intel. В Европе Eurotech предлагает э
14.04.2010 Суперкомпьютеры оказались вне закона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила факт нарушения антимонопольного законодательства Институтом программных систем Российской академии наук (ИПС РАН) при проведении торгов на создание опытного образца суперкомпьютера СКИФ ряда 4, а также на поставку для него спецоборудования. Дело по признакам нарушения антимонопольного законодатель
16.12.2009 Разработчики суперкомпьютеров в России начали войну. Артиллерия – чиновники

оссийской академии наук (РАН). Причиной возбуждения дела послужило то, что генеральный директор выигравшей тендеры компании «РСК СКИФ» Вадим Заднепровский одновременно является заместителем директора ИПС РАН, заявила CNews Елена Ракитова, заместитель начальника управления ИТ ФАС. Рассмотрение дела назначено на 29 января 2010 года. Открытый конкурс и аукцион были проведены летом 2009 г. На к

Публикаций - 100, упоминаний - 141

РАН ИПС и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Платформы - T-Platforms 395 48
Intel Corporation 12363 30
IBM - International Business Machines Corp 9488 18
РСК ГК - СКИФ 24 17
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 8
HP Inc. 5726 8
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 8
Базальт СПО - BaseALT 725 7
AMD - Advanced Micro Devices 4353 7
Nvidia Corp 3612 6
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 6
Норси-Транс - НТ 118 5
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 176 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 4
Microsoft Corporation 24969 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 609 4
Крок - Croc 1788 4
HP - Hewlett-Packard 3629 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 425 3
Элемент ГК - Elementec - ELMT 126 3
Meta Platforms - Facebook 4484 3
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 3
Цифра ГК 2497 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 3
X Corp - Twitter 2891 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1190 2
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 2
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU - Киосера Документ Солюшенз 16 2
МегаФон 9446 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 328 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4271 2
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 197 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 2
Центр Инвест Софт - Центринвест Софт 25 2
Oracle Corporation 6782 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 568 2
Immers - Иммерс - immers.cloud - Диджитэл Тек Энд Лаб 8 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 318 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1813 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 4
РЖД - Российские железные дороги 1954 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7794 3
Tesla Motors 414 3
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 66 3
Автокомпоненты - БЗА - Борисовский завод агрегатов 5 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 961 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 2
Возрождение - Коммерческий банк 347 2
Верный - торговая сеть 299 2
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 23 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Почта России ПАО 2194 1
Газпром ПАО 1378 1
ГПБ - Газпромбанк 1125 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1718 1
Volvo Cars 253 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 237 1
Мегаполисресурс ГК 8 1
Ferronordic - Ферронордик машины 5 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1807 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 422 1
Чип и Дип 10 1
БПК ЦОП - Бизнес против коррупции ЦОП - Центр общественных процедур 5 1
БиоХимМак СТ 1 1
101Hotels.com 456 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова ГБУЗ - Городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова 3 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
СМЭП - Содействие микроэлектронной промышленности 2 1
КапиталЪ Страхование 19 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 2 1
Союзное государство России и Белоруссии 54 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1428 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2774 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3190 9
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1036 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12273 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5627 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6146 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3388 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2049 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 4
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3173 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3268 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4559 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3052 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5118 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4674 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 190 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1573 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3017 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3465 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1414 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 208 2
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 67 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 72 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 29 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 266 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 605 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 721 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 152 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 805 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 66 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 756 3
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 180 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1669 57
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21368 43
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69605 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21461 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30983 21
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2715 18
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 142 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26357 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11565 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16471 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7853 12
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1187 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9802 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14093 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8162 9
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 244 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9642 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3370 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32529 7
Blade-server - Блейд-сервер 230 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3964 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9023 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1758 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12988 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22160 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6433 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16605 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25208 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12531 5
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1510 5
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 945 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9918 5
Интерконнект 87 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54234 5
Grid Computing - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 56 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3360 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 695 4
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 115 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4708 4
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 162 45
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 35
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 961 15
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1371 13
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 13
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 892 9
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 58 9
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 501 8
Linux OS 10386 7
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Cyberia 14 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 171 4
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 55 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 35 4
Intel x86 - архитектура процессора 1929 4
IBM Roadrunner 29 4
Т-Платформы - T-Blade 30 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1871 4
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 37 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 200 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 46 3
Google Android 14395 3
Nvidia Tesla GPU 182 3
Intel Xeon E 194 3
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3370 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
Intel Itanium 630 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
QLogic InfiniPath 3 2
Т-Платформы - T-Platforms ReadyStorage ActiveScale Cluster 5 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1387 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 473 2
Intel SSD 32 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 374 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
Google YouTube - Видеохостинг 2838 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 112 1
Абрамов Сергей 74 50
Опанасенко Всеволод 133 14
Садовничий Виктор 61 9
Воеводин Владимир 19 9
Шмелев Алексей 24 5
Бородин Павел 14 5
Володкович Вячеслав 101 4
Заднепровский Вадим 5 4
Смирнов Алексей 246 4
Лилитко Евгений 4 4
Александров Александр 83 3
Путин Владимир 3276 3
Бетелин Владимир 8 3
Клепач Андрей 5 3
Александрова Александра 10 2
Клюев Леонид 6 2
Евтушенко Олег 143 2
Комков Алексей 16 2
Мацюк Владимир 3 2
Мацкевич Дмитрий 20 2
Белик Сергей 17 2
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 2
Грызлов Борис 32 2
Слепухин Андрей 6 2
Каменских Иван 5 2
Лаврентьева Наталья 7 2
Максименко Владимир 10 2
Майер Георгий 3 2
Якобовский Михаил 4 2
Титов Борис 58 2
Соколинский Леонид 5 2
Смирнова Елена 14 2
Медведев Дмитрий 1658 2
Мясникович Михаил 10 2
Смильгин Олег 2 2
Постриган Константин 2 2
Волгин Алексей 4 2
Гизатуллина Эльвира 3 2
Евдокимов Андрей 85 1
Чичковский Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151336 85
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14318 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44628 30
Беларусь - Белоруссия 5905 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52804 22
Европа 24460 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17673 11
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 44 11
Европа Восточная 3111 9
Италия - Итальянская Республика 4399 8
Германия - Федеративная Республика 12828 7
Беларусь - Минск 658 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18067 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3258 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 894 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 171 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2937 5
Япония 13404 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2002 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1637 4
Россия - СФО - Новосибирск 4497 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 927 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 847 4
Земля - планета Солнечной системы 10507 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4028 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13445 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1755 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 970 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3092 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7844 2
Франция - Французская Республика 7926 2
Южная Корея - Республика 6758 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2090 2
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 116 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3143 2
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