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РАН ИПС Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук
УПОМИНАНИЯ
|14.10.2024
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20 лет свободного обмена идеями и кодом: юбилейная конференция разработчиков СПО
йн. Организаторами выступили «Базальт СПО» и Институт программных систем имени А.К. Айламазяна РАН (ИПС РАН). Участники обсудили: - инструменты и перспективы разработки нативных приложений под
|03.12.2018
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Российские силовики купили свыше 100 отечественных «аквариумных» суперкомпьютеров
более ста поставок этих вычислительных систем в силовые структуры России. Об этом сообщил директор Института программных систем им. А. К. Айламазяна РАН (ИПС) Сергей Абрамов. Данный институт в
|30.09.2011
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Директор ИПС РАН прокомментировал решения общего собрания Национальной суперкомпьютерной технологической платформы
екретариат, а также принять организационную форму платформы в виде консорциума (не предполагает создание юрлица). "Второй пакет предложений был от нашего института, - говорит Сергей Абрамов, директор ИПС РАН. - По содержанию в нем предлагалось подтвердить ранее проработанный меморандум и развернутый план реализации платформы европейского типа и одобрить эксафлопсную концепцию, а в структуре
|06.04.2011
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Суперкомпьютерная платформа России утверждена Путиным. Подробности
и национальную суперкомпьютерную технологическую платформу (НСТП), координаторами которой числятся Институт программных систем РАН (ИПС РАН) и МГУ. Изначально эти два учреждения подавали отдел
|28.02.2011
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МГУ обвинили в «рейдерском захвате» суперкомпьютерной платформы
Директор Института программных систем А.К. Айламазяна РАН (ИПС РАН) Сергей Абрамов, инициировавший создание в России Национальной суперкомпьютерной техн
|02.12.2010
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Новую суперкомпьютерную программу России и Белоруссии оценили в 3 млрд рублей
Как рассказал CNews Сергей Абрамов, директор Института программных систем им. А.К. Айламазяна РАН (ИПС РАН) и научный руководитель СКИФ-ГРИД от России, госбюджет для этой программы составил 68
|04.10.2010
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Русские вслед за IBM решили охлаждать суперкомпьютеры горячей водой
ном охлаждении была разработана альянсом, в который входит итальянская компания Eurotech, РСК СКИФ, Институт Программных Систем РАН, при поддержке компании Intel. В Европе Eurotech предлагает э
|14.04.2010
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Суперкомпьютеры оказались вне закона
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила факт нарушения антимонопольного законодательства Институтом программных систем Российской академии наук (ИПС РАН) при проведении торгов на создание опытного образца суперкомпьютера СКИФ ряда 4, а также на поставку для него спецоборудования. Дело по признакам нарушения антимонопольного законодатель
|16.12.2009
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Разработчики суперкомпьютеров в России начали войну. Артиллерия – чиновники
оссийской академии наук (РАН). Причиной возбуждения дела послужило то, что генеральный директор выигравшей тендеры компании «РСК СКИФ» Вадим Заднепровский одновременно является заместителем директора ИПС РАН, заявила CNews Елена Ракитова, заместитель начальника управления ИТ ФАС. Рассмотрение дела назначено на 29 января 2010 года. Открытый конкурс и аукцион были проведены летом 2009 г. На к
РАН ИПС и организации, системы, технологии, персоны:
|Абрамов Сергей 74 50
|Опанасенко Всеволод 133 14
|Садовничий Виктор 61 9
|Воеводин Владимир 19 9
|Шмелев Алексей 24 5
|Бородин Павел 14 5
|Володкович Вячеслав 101 4
|Заднепровский Вадим 5 4
|Смирнов Алексей 246 4
|Лилитко Евгений 4 4
|Александров Александр 83 3
|Путин Владимир 3276 3
|Бетелин Владимир 8 3
|Клепач Андрей 5 3
|Александрова Александра 10 2
|Клюев Леонид 6 2
|Евтушенко Олег 143 2
|Комков Алексей 16 2
|Мацюк Владимир 3 2
|Мацкевич Дмитрий 20 2
|Белик Сергей 17 2
|Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 2
|Грызлов Борис 32 2
|Слепухин Андрей 6 2
|Каменских Иван 5 2
|Лаврентьева Наталья 7 2
|Максименко Владимир 10 2
|Майер Георгий 3 2
|Якобовский Михаил 4 2
|Титов Борис 58 2
|Соколинский Леонид 5 2
|Смирнова Елена 14 2
|Медведев Дмитрий 1658 2
|Мясникович Михаил 10 2
|Смильгин Олег 2 2
|Постриган Константин 2 2
|Волгин Алексей 4 2
|Гизатуллина Эльвира 3 2
|Евдокимов Андрей 85 1
|Чичковский Александр 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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