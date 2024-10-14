РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук

более ста поставок этих вычислительных систем в силовые структуры России. Об этом сообщил директор Института программных систем им. А. К. Айламазяна РАН (ИПС) Сергей Абрамов. Данный институт в

Директор ИПС РАН прокомментировал решения общего собрания Национальной суперкомпьютерной технологической платформы екретариат, а также принять организационную форму платформы в виде консорциума (не предполагает создание юрлица). "Второй пакет предложений был от нашего института, - говорит Сергей Абрамов, директор ИПС РАН. - По содержанию в нем предлагалось подтвердить ранее проработанный меморандум и развернутый план реализации платформы европейского типа и одобрить эксафлопсную концепцию, а в структуре