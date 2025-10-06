Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184066
ИКТ 14310
Организации 11109
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26292
Персоны 79105
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Чип и Дип

Чип и Дип

 

 

 

 

 

 

УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 Начался суд над экс-главой поставщика электроники в НИИ Минобороны. Утверждают, что цены были завышены втрое 1
03.09.2024 Грантополучатель «Агентства по технологическому развитию» начал продажи разработанных им электронных компонентов 1
12.05.2023 Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» подорожали вдвое 1
02.11.2021 Миллиардная закупка МВД «российских» ПК вылилась в уголовное дело. Поставщику грозит тюрьма 1
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
18.06.2020 МВД требует от «Т-платформ» заменить 9 тыс. «некондиционных» ПК на «Байкалах» 1
31.10.2019 Андрей Евдокимов, «Байкал Электроникс»: Хотим, чтобы российские процессоры мог купить любой желающий 1
31.05.2018 Цены на процессоры «Байкал» рухнули в 10 раз 1
12.04.2018 Процессоры «Байкал» появились в рознице. Цена снижена в 5 раз 1
12.04.2018 «Байкал Электроникс» начала розничные продажи своих процессоров. Цена 1
30.05.2003 “Экспо-Электроника” собрала поставщиков электронных компонентов 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Чип и Дип и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 441 8
Т-Платформы - T-Platforms 399 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1000 3
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 3
Intel Corporation 12471 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 661 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 964 2
Baikal Electronics - Лаборатория электроники Байкал 3 2
Microsoft Corporation 25134 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3295 1
Yandex - Яндекс 8196 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 892 1
Fastwel - Фаствел 31 1
Inline Group - Инлайн Груп 101 1
ПроСофт - ProSoft 81 1
Edelweiss - Эдельвейс 61 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 379 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 114 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 103 1
123 солюшнс 24 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 255 1
Philax - Филакс 12 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1211 1
Ростех - Автоматика Концерн 1727 1
СалютДевайсы - Элпитех 31 1
Softline - Софтлайн 3168 1
Telegram Group 2435 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 389 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 95 1
Linux Kernel Organization 3 1
IDT 59 1
Примэкспо 4 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1577 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3314 7
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 179 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3417 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1057 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2233 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6211 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 760 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3207 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 66 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3082 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2792 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5709 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4731 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
МВД РФ ВКУ ЦОУМТС - Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России 9 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 23 1
Ассоциация российских дистрибьюторов 2 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22326 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9981 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21604 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1797 4
DDR - Double data rate 2861 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10239 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1377 3
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 493 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71388 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14497 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26779 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16575 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4439 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 614 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3724 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 379 2
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 69 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1598 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25636 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9722 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 524 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31489 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6586 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8268 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 972 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4065 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11362 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 574 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3977 1
ARMv8 - Архитектура процессора 100 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 241 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1290 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 753 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4616 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13289 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5244 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12798 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55785 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2317 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 890 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 176 6
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 325 5
Linux OS 10700 4
Intel x86 - архитектура процессора 1965 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 230 2
МГУ ВМК ЦОД 3 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 976 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 149 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1185 1
Microsoft Windows 16174 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1965 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1159 1
Опанасенко Всеволод 136 3
Евдокимов Андрей 88 2
Щербаков Константин 3 2
Чубайс Анатолий 215 1
Свинаренко Андрей 15 1
Блажко Григорий 8 1
Грищенков Александр 17 1
Линева Ольга 2 1
Дорошенко Елена 3 1
Болотская Мария 5 1
Малафеев Андрей 52 1
Абрамов Сергей 75 1
Александров Александр 84 1
Блажко Лариса 1 1
Богдан Владимир 1 1
Мишустин Михаил 713 1
Kicinski Jakub - Кицински Якуб 3 1
Исаев Дмитрий 49 1
Копосов Максим 73 1
Семин Сергей 4 1
Мироненко Роман 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 154166 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45178 4
Китай - Тайвань 4105 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7976 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 117 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13512 1
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 62 1
Москва - Новомосковск - Щербинка 36 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25529 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54232 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6571 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7193 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5255 2
Кибернетика - Cybernetics 248 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1222 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 986 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1430 2
Федеральный закон 211-ФЗ - О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий 7 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3622 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1038 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8852 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 55 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2978 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1155 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31310 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2340 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5522 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4357 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7405 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17162 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8236 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1551 1
Аудит - аудиторский услуги 2991 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3656 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4887 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9893 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 566 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 794 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3161 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2099 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3693 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1611 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 142 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
РАН - Российская академия наук 1982 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 945 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще