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Грантополучатель «Агентства по технологическому развитию» начал продажи разработанных им электронных компонентов

Московский дизайн-центр «Звезда» запустил серийное производство и приступил к сбыту двух изолированных преобразователей DC / DC, которые были разработаны благодаря грантовой поддержке «Агентства по технологическому развитию». Изделие доступно как для оптовых покупателей напрямую от «Звезды», так и в розничной продаже через маркетплейс Ozon. Ведется работа по контрактации с другими дистрибьюторами, такими как «ЧИП и ДИП». Кроме того, по запросу «Звезда» предоставляет бесплатные тестовые образцы преобразователей.

Оба изолированных преобразователя, созданных специалистами «Звезды» в рамках работ по обратному инжинирингу, превосходят зарубежные аналоги. В частности, в иностранных образцах выходное напряжение сильно зависит от входного и тока нагрузки: например, изменение входного напряжения на 1% приводит к изменению выходного на 1,2%, колебание тока нагрузки в диапазоне от 10% до 100% вызывает его волатильность до 12%. Также для них характерна зависимость выходного напряжения от их рабочей температуры.

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Агентство по технологическому развитию
Грантополучатель «Агентства по технологическому развитию» начал продажи разработанных им электронных компонентов

В преобразователях, разработанных «Звездой», выходное напряжение стабилизировано с точностью до ± 0,1 В во всем допустимом диапазоне входного напряжения от 4,5 до 6 В и во всех интервалах нагрузок и рабочих температур. В результате степень применимости преобразователей «Звезды» значительно шире, чем у иностранных компонентов.

«Звезда» в 2022 г. стала победителем двух конкурсных отборов разработчиков изолированных преобразователей DC / DC, организованных «Агентством по технологическому развитию». В ходе реализации проектов, получивших от него грантовое финансирование, сотрудники «Звезды» выполнили полный цикл обратного инжиниринга импортных преобразователей.

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«Благодаря грантам, предоставленным «Агентством по технологическому развитию», был проведен анализ материалов, из которых были изготовлены иностранные образцы, исследованы их внутреннее устройство и расположение составных элементов. Кроме того, были подобраны необходимые материалы и сконструированы российские образцы, прошедшие требуемые по стандартам испытания в приборах, - сказал генеральный директор «Звезды» Роман Мироненко. – В итоге мы разработали не просто два изделия, а целую линейку из шести устройств, обеспечивающих преобразование наиболее распространенных в электронной технике входных и выходных напряжений».

Дизайн-центр «Звезда» разрабатывает и выпускает электротехнические изделия и электронные устройства различной степени сложности – электродвигатели, блоки питания, корпуса и системы охлаждения, платы расширения, вычислительное, коммуникационное и периферийное оборудование.

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