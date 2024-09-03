Грантополучатель «Агентства по технологическому развитию» начал продажи разработанных им электронных компонентов

Московский дизайн-центр «Звезда» запустил серийное производство и приступил к сбыту двух изолированных преобразователей DC / DC, которые были разработаны благодаря грантовой поддержке «Агентства по технологическому развитию». Изделие доступно как для оптовых покупателей напрямую от «Звезды», так и в розничной продаже через маркетплейс Ozon. Ведется работа по контрактации с другими дистрибьюторами, такими как «ЧИП и ДИП». Кроме того, по запросу «Звезда» предоставляет бесплатные тестовые образцы преобразователей.

Оба изолированных преобразователя, созданных специалистами «Звезды» в рамках работ по обратному инжинирингу, превосходят зарубежные аналоги. В частности, в иностранных образцах выходное напряжение сильно зависит от входного и тока нагрузки: например, изменение входного напряжения на 1% приводит к изменению выходного на 1,2%, колебание тока нагрузки в диапазоне от 10% до 100% вызывает его волатильность до 12%. Также для них характерна зависимость выходного напряжения от их рабочей температуры.

Агентство по технологическому развитию Грантополучатель «Агентства по технологическому развитию» начал продажи разработанных им электронных компонентов

В преобразователях, разработанных «Звездой», выходное напряжение стабилизировано с точностью до ± 0,1 В во всем допустимом диапазоне входного напряжения от 4,5 до 6 В и во всех интервалах нагрузок и рабочих температур. В результате степень применимости преобразователей «Звезды» значительно шире, чем у иностранных компонентов.

«Звезда» в 2022 г. стала победителем двух конкурсных отборов разработчиков изолированных преобразователей DC / DC, организованных «Агентством по технологическому развитию». В ходе реализации проектов, получивших от него грантовое финансирование, сотрудники «Звезды» выполнили полный цикл обратного инжиниринга импортных преобразователей.

«Благодаря грантам, предоставленным «Агентством по технологическому развитию», был проведен анализ материалов, из которых были изготовлены иностранные образцы, исследованы их внутреннее устройство и расположение составных элементов. Кроме того, были подобраны необходимые материалы и сконструированы российские образцы, прошедшие требуемые по стандартам испытания в приборах, - сказал генеральный директор «Звезды» Роман Мироненко. – В итоге мы разработали не просто два изделия, а целую линейку из шести устройств, обеспечивающих преобразование наиболее распространенных в электронной технике входных и выходных напряжений».

Дизайн-центр «Звезда» разрабатывает и выпускает электротехнические изделия и электронные устройства различной степени сложности – электродвигатели, блоки питания, корпуса и системы охлаждения, платы расширения, вычислительное, коммуникационное и периферийное оборудование.