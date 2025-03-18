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Мироненко Роман
Мироненко Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Система Телеком 235 2
|BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 23 2
|Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 14 1
|Intel Corporation 12238 1
|Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1028 1
|Чип и Дип 10 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1383 1
|АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 22 3
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 1
|Савин Александр 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146260 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17219 1
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