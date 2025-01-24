Савин Александр
Савин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Галушкин Олег 182 1
|Степнов Михаил 5 1
|Херсонцев Алексей 93 1
|Путин Владимир 3172 1
|Козырев Алексей 321 1
|Беглов Александр 30 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Головин Сергей 12 1
|Шканакина Светлана 6 1
|Шрамова Ирина 1 1
|Бондаренко Антон 1 1
|Богуславский Леонид 37 1
|Крохин Валентин 32 1
|Артамонов Анатолий 15 1
|Левин Константин 35 1
|Гордеев Евгений 8 1
|Чистоходова Светлана 1 1
|Попов Алексей 336 1
|Мироненко Роман 4 1
|Бойко Алексей 53 1
|Антипина Елена 3 1
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