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Савин Александр



24.01.2025 В России начат выпуск силовых модулей для ультрабыстрых зарядников электромобилей, железных дорог и нефтегаза 1
02.11.2024 В России готовится госпроект, требующий миллиона процессоров «Эльбрус» 1
19.08.2024 В России создают на отечественной элементной базе контроллеры для электромобилей и роботов 1
05.06.2024 В России создают суверенный аналог микросхемы Intel. Только очень древней 1
29.12.2021 Фонд «Эльбрус капитал» инвестировал 750 млн рублей в российскую компанию омниканального продвижения фармацевтических брендов Breffi 1
12.05.2020 Publicis Groupe Russia переводит аналитику в «Яндекс.Облако» 1
23.03.2016 Услуги МФЦ доступны для 98,6% жителей Калужской области 1
29.10.2014 «Дельта» внедрила InfoWatch Traffic Monitor Enterprise 1
24.11.2010 «Инпас» поставила 4-тысячный POS-терминал VeriFone для «Ханты-Мансийского Банка» 1
29.05.2008 «Альфа-групп» купила 20% «Систематики» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Савин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1258 2
ITG Group - INPAS - ИНПАС 126 1
Microsoft Corporation 24632 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 1
Verifone 61 1
Leta IT-company 133 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
Yandex - Яндекс 7352 1
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 22 1
Intel Corporation 12198 1
Altera 95 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 14 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 898 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
Telegram Group 1990 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Альфа-Групп 696 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 47 1
Breffi - Брефи 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
SHL 8 1
Unsplash 774 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4515 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 20 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 87 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66062 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50486 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19325 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 623 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2306 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2473 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21148 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5005 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11364 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2775 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2652 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2195 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1562 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6663 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1046 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3786 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2132 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10508 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 365 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13123 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9785 1
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 51 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5301 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5352 1
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Электротехника - инвертор 148 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10087 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4167 1
Маркировка - Marking 1056 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1047 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 88 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 114 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 468 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1420 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5185 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3221 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1051 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 34 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1559 1
Галушкин Олег 182 1
Степнов Михаил 5 1
Херсонцев Алексей 93 1
Путин Владимир 3172 1
Козырев Алексей 321 1
Беглов Александр 30 1
Дергунова Ольга 119 1
Кочетков Владислав 248 1
Головин Сергей 12 1
Шканакина Светлана 6 1
Шрамова Ирина 1 1
Бондаренко Антон 1 1
Богуславский Леонид 37 1
Крохин Валентин 32 1
Артамонов Анатолий 15 1
Левин Константин 35 1
Гордеев Евгений 8 1
Чистоходова Светлана 1 1
Попов Алексей 336 1
Мироненко Роман 4 1
Бойко Алексей 53 1
Антипина Елена 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144365 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43193 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1145 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Россия - ЦФО - Калужская область 980 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 321 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 852 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1196 1
Кипр - Республика 550 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 64 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск 28 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52124 1
Беларусь - Белоруссия 5669 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17041 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51054 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5771 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3109 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5419 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9947 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13511 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1950 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1546 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7840 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1253 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8659 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4976 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2402 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5659 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 179 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18478 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5103 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4665 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6175 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2390 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 761 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1310 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6704 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3147 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2339 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4879 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29056 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8640 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1198 1
Ведомости 1000 2
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Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 33 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 929 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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