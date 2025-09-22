Сеть клиник «Будь Здоров» внедрила ИИ-сервис для повышения качества работы врачей от медтехкомпании «Доктор рядом»

Сеть клиник «Будь Здоров» внедрила в клиническую практику сервис с искусственным интеллектом «Система контроля качества медицинской документации» (СКК), разработанный медтехкомпанией «Доктор рядом». СКК анализирует и оценивает качество медицинских протоколов, выявляя врачебные ошибки и необоснованные назначения. Об этом CNews сообщили представители ООО «Клиника Будь Здоров».

СКК – это автоматизированная система контроля качества медицинской документации на рынке и единственный сервис, использующий собственные ИИ-модели, которые обучены айтимедиками компании (врачами-экспертами, к.м.н., обладающими ИТ-компетенциями) на большом количестве реальных клинических кейсов (более 300 тыс.). СКК оценивает качество оказания медицинской помощи в соответствии с законодательством, стандартами Минздрава по оказанию медицинской помощи и регулярно обновляемыми клиническими рекомендациями.

СКК позволяет сделать прозрачным уровень качества заполнения медицинской документации в клиниках и позволяет стандартизировать контроль качества оказания медицинской помощи. Этот инструмент позволяет выстроить систему мотивации врачей и может быть базой для принятия управленческих решений. Качество заполнения медицинской документации врачами в результате использования СКК вырастает на 30-50%, а доля опасных ошибок снижается – с 15% до 1-2%. Всего система проверила уже более 20 млн документов. На обработку одного протокола СКК тратит в среднем от 2 до 4 секунд. Документы оцениваются по шкале от 1 до 100 баллов. В результате проверки система формирует аналитические отчеты для управления качеством работы врачей.

СКК охватывает все клиники сети «Будь Здоров», включая вновь открывающиеся, в том числе в рамках франшизы. Это важный инструмент для контроля и обучения медицинского персонала партнеров-франчайзи.

«Наша компания активно использует целый ряд цифровых решений на основе ИИ, которые помогают врачам экономить время, позволяя приоритетно сосредоточиться на оказании помощи пациенту. ИИ-сервис от «Доктора рядом» гармонично вписывается в нашу стратегию по цифровизации. Забота о здоровье человека – это в первую очередь непрерывное совершенствование качества медицинской помощи. Так, в перспективе развития проекта мы ожидаем, что средняя оценка качества заполнения медицинской документации в наших клиниках достигнет 85 баллов по шкале СКК», – сказал директор по информационным технологиям сети клиник «Будь Здоров» Алексей Остроушко.

«Мы рады технологическому партнерству с сетью клиник «Будь Здоров», которая известна своим инновационным подходом, – отметил Евгений Васильев, коммерческий директор медтехкомпании «Доктор рядом». – Я уверен, что внедрение Системы контроля качества позволит сети клиник «Будь Здоров» значительно повысить эффективность оказания медицинской помощи. «Доктор рядом» формирует принципиально новый подход к работе с качеством в медицинской отрасли. Мы видим, как медицинские учреждения, которые подключают наши ИИ-решения, получают значимое преимущество на рынке, повышая качество оказания медицинской помощи и оптимизируя затраты. Это напрямую оказывает влияние на здоровье и удовлетворенность пациентов, их желание возвращаться в клиники снова».

Как отметил руководитель проекта сети клиник «Будь Здоров» Владимир Штефан, система контроля качества не только помогает оценить полноту и корректность заполнения протоколов врачами, но и получить исчерпывающую аналитику для аудита работы врачей. Это помогает руководству клиник корректировать программы обучения и мотивации врачей, принимать управленческие решения.

«Внедрение цифрового решения СКК позволяет автоматизировать работу врачей-экспертов и значительно увеличить охват проверяемой выборки. Это инструмент, который помогает получать объективную и обоснованную оценку качества работы врачей. Мы можем увидеть направления для улучшений и действовать: обучать специалистов, повышать их квалификацию там, где это необходимо. Безусловно, внедрение новой технологии положительно скажется на эффективности и безопасности лечения наших пациентов», – сказала врач-эксперт сети клиник «Будь Здоров» Александра Савина.